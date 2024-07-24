«Спартак» заплатит «Ференцварошу» 5 млн евро за Маркиньоса. Станкович убедил бразильца выбрать его команду
Названа сумма трансфера Маркиньоса в «Спартак».
Ранее стало известно, что красно-белые перехватили вингера «Ференцвароша» у «Локомотива».
По информации «Чемпионата», «Спартак» заплатит венгерскому клубу 5 миллионов евро за игрока. Последнее предложение железнодорожников предполагало выплаты на сумму 4 млн евро.
Отмечается, что перейти в состав красно-белых футболиста убедил тренер Деян Станкович, ранее работавший в «Ференцвароше».
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В прошлом сезоне даже вылетевшие Балтика и Сочи не ставили автобус, не говоря уж об остальных.
Возможно, ваш комментарий лет на 5 устарел.
Последние 2 года у нас много забивают и, слава Богу, тренд, заданный КБ, в три защитника тоже ушел
Это кто вообще?
Станковича уберут,этого куда?
Локомотив лоxи просто 🤦♂️