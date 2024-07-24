«Спартак» заплатит «Ференцварошу» 5 млн евро за Маркиньоса. Станкович убедил бразильца выбрать его команду

Названа сумма трансфера Маркиньоса в «Спартак».

Ранее стало известно, что красно-белые перехватили вингера « » у « ».

По информации «Чемпионата», « » заплатит венгерскому клубу 5 миллионов евро за игрока. Последнее предложение железнодорожников предполагало выплаты на сумму 4 млн евро.

Отмечается, что перейти в состав красно-белых футболиста убедил тренер , ранее работавший в «Ференцвароше».

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду