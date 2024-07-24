«Спартак» заплатит «Ференцварошу» 5 млн евро за Маркиньоса. Станкович убедил бразильца выбрать его команду

Теги Спартак Локомотив Деян Станкович премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Маркиньос Коста Чемпионат.com Футбол

Названа сумма трансфера Маркиньоса в «Спартак».

Ранее стало известно, что красно-белые перехватили вингера «Ференцвароша» у «Локомотива». 

По информации «Чемпионата», «Спартак» заплатит венгерскому клубу 5 миллионов евро за игрока. Последнее предложение железнодорожников предполагало выплаты на сумму 4 млн евро. 

Отмечается, что перейти в состав красно-белых футболиста убедил тренер Деян Станкович, ранее работавший в «Ференцвароше».

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63 комментария
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Потрясающе у нас спортивный директор работает . Никого привезти не смог ко второму туру в итоге с лишнем весом нап, который уже на конце карьеры и полузащитник которого вёл другой клуб и мы просто перебили бабками.
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Ответ Хамелеон83
Станкович его хорошо знает, поэтому может и ничего.
Вот тут ты правильно заметил. Ни-че-го
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Вспомнил, как Спартак в свое время перехватил у Локо Веллитона, а Локо у Спартака Одемвинги
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Ответ Railway/
Вспомнил, как Спартак в свое время перехватил у Локо Веллитона, а Локо у Спартака Одемвинги
Самое обидное для Спартачей когда у них перехватил ЦСКА Карвальо . А самый лучший перехват это был у Краснодара Жиго . Вообщеи чемп перехватов
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Ответ Камо Мелкумян
Тут скорее игрок поехал не в клуб а к тренеру , с кем уже работал
Тут скорее Ференцварош отпустил к тем кто больше платит
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За эти деньги можно было бы левым образом Промеса вывезти из Эмиратов.
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Станкович его хорошо знает, поэтому может и ничего.
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Тут скорее игрок поехал не в клуб а к тренеру , с кем уже работал
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Комментарий удален модератором
А газ?
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Ответ Railway/
Вспомнил, как Спартак в свое время перехватил у Локо Веллитона, а Локо у Спартака Одемвинги
Потом же говорили, что Веллитон был первый опцией для Спартака, а Питер 3-4 опцией. Так что там больше пресса раздула.
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Ответ hulk&boloto
А газ?
Газ он питерский !
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Пусть пока приезжает в Москву, недельки 2 осмотрится, Барко покажет ему инфраструктуру, музей, сводит в столовую борща похлебать...
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Кто-нибудь, уведите у нас Леонченко. Этот бесхребктный присосавшийся торпедон бесит уже! Времени было вагон и маленькая тележка но они умудрились вести все это время одного Маркиньоса и того пр...ли😡
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Ответ Caniball
Это провал. Он хорош на пространстве, как и Бонгонда, как и Зиньковский, а против автобусов будет бесполезен. Не нужная покупка в наш чемпионат автобусов.
Какие команды нынешней РПЛ играют в автобус? Перечисли.
В прошлом сезоне даже вылетевшие Балтика и Сочи не ставили автобус, не говоря уж об остальных.

Возможно, ваш комментарий лет на 5 устарел.
+6
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На трансфермаркте его цена 4. Значит, ничего особого из себя не представляет, если венгры так легко атакующего игрока отдали всего на лям дороже рынка.
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Галактионов говорил что ждём один два трансфера,один я так понимаю сорвался,интересно кто второй игрок которого хотят купить
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Ответ Dmitry Orlov
Какие команды нынешней РПЛ играют в автобус? Перечисли. В прошлом сезоне даже вылетевшие Балтика и Сочи не ставили автобус, не говоря уж об остальных. Возможно, ваш комментарий лет на 5 устарел.
Да, по-моему, прям автобус ставил только НН и только в первой половине чемпионата

Последние 2 года у нас много забивают и, слава Богу, тренд, заданный КБ, в три защитника тоже ушел
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Ответ Евгений Катанаев
Вы пытались ( сумничать), но , извините , не получилось
Получилось, у 14ти человек подпекло
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Ответ victorvictorovich
Вот опять Зенит покупает игроков лишь бы конкуренту не досталось...... Постойте.
Вы пытались ( сумничать), но , извините , не получилось
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Ответ victorvictorovich
Вот опять Зенит покупает игроков лишь бы конкуренту не досталось...... Постойте.
Не переживайте! Ща Зенит подключится и за 7,5 заберёт.
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Ответ Игорь Новиков
Спартаку перекупать игрока и забрасывать деньгами можно. Понимать надо.
Ну вот не Зенитовскому об этом рассуждать XD
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Ха ха ха
Это кто вообще?
Станковича уберут,этого куда?
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Это провал. Он хорош на пространстве, как и Бонгонда, как и Зиньковский, а против автобусов будет бесполезен. Не нужная покупка в наш чемпионат автобусов.
+5
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Ля
Локомотив лоxи просто 🤦‍♂️
+1
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станковича взяли под распил бюджета амаралом? бюджеты црвены звезды и ференцвароша одобряют. да и денежка станковичу может капнуть за посредничество. в руководстве лукойла сидят заскорузлые деревья, которых можно доить, пока рука не устанет.
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Ответ Лига Мастеров
Газ он питерский !
Тогда уж озёрный...
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Ответ Игорь Новиков
Спартаку перекупать игрока и забрасывать деньгами можно. Понимать надо.
Зенит тебе пригласит личного психолога, Игорек, не плачь только, ладно? Вот и договорились.
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Ответ Дмитрий Тимошков
Ослабели конкурента в борьбе за пятое место))
да 5 место для Локо это еще очень даже ничего))
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Ответ Spartakus1984
Московский «Спартак» может подписать бразильского вингера «Марселя» Луиса Энрике. Об этом рассказал блогер Максим Никитин на YouTube-канале «Спартак Шоу». По сведениям источника, «красно-белые» уже контактировали с представителями 23-летнего футболиста. Однако отмечается, что стороны пока не пришли к соглашению. 22-летний Энрике принадлежит «Марселю» с 2020 года. За это время он принял участие в 73 матчах за французскую команду, отметился двумя забитыми голами и стал автором шести результативных передач. Контракт Энрике с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.(с).И кому верить????
и тем, и другим верь. одни пишут, что с этим заключили контракт, другие - что по тому не пришли к соглашению. противоречий не вижу.
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Ответ Spartakus1984
Угальде не стоил 15 изначально.Я смотрел нарезку его игры и не понимал,зачем его покупают.С этим Маркиньесом из не сильной лиги та же ситуция,видно,что уего уровень не выше чем у Зиньковского.
Если убрать питерский клуб то лиги будут равны
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