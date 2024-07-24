Гол Аргентины в ворота Марокко на 106-й отменили после возобновления матча на Олимпиаде. Пауза длилась около 2 часов

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Гол Аргентины отменили после возобновления матча с Марокко на Олимпиаде.

Команды встречались в 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет благодаря голу Кристиана Медины, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда.

В это время на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в  Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен. Матч завершился победой Марокко со счетом 2:1.

Зрители в Сент-Этьене освистали гимн Аргентины перед ее матчем с Марокко на Олимпиаде

Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!

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124 комментария
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Официально самая долгая проверка гола в истории))
+103
0
+103
Ответ luwill
В чём цирк то? В том что надо было гол из офсайда засчитывать? ммм понятно 😀
Цирк в том, что пауза была больше двух часов и футболисты сидели ждали в подтрубинке. Такая организация это просто позор для футбола. Ещё и доигрывали две минуты после такой паузы ))
+107
-9
+98
Ответ Олег Федянин
Мировой футбол еще не умер, но заражение перешло в терминальную стадию. Это полный цирк.
В чём цирк то? В том что надо было гол из офсайда засчитывать? ммм понятно 😀
+99
-29
+70
Думаю этот матч задаст тон всей Олимпиаде. Будет весело, Макрон к середине августа весь поседеет, а Бах под Марсельезу утопится в Сене...
+73
-10
+63
Это только первый день))
+58
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+53
Я люблю вар. Все честно, был офсайда, гол отменен
+25
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+22
Ответ Gornostaev
Думаю этот матч задаст тон всей Олимпиаде. Будет весело, Макрон к середине августа весь поседеет, а Бах под Марсельезу утопится в Сене...
В Сене будет трудно утонуть, особенно учитывая, что Бах сделан примерно из той же субстанции🤓
+22
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+13
Ответ Великий Алонсо
Ещё 100 раз удали и заново напиши, может повезёт наберёшь плюсы
иронично это от тебя слышать
+13
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Ответ luwill
В чём цирк то? В том что надо было гол из офсайда засчитывать? ммм понятно 😀
Цирк в том , что творилось на стадионе
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Ответ Блуждающий странник
Цирк в том, что пауза была больше двух часов и футболисты сидели ждали в подтрубинке. Такая организация это просто позор для футбола. Ещё и доигрывали две минуты после такой паузы ))
Так ждали, пока прекратятся беспорядки или жандармы их прекратят. Опять же, пока зрители не покинут стадион, нужно было ждать. Вот и ушло пару часов на это.
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Гол отменён абсолютно справедливо!
+7
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Мировой футбол еще не умер, но заражение перешло в терминальную стадию. Это полный цирк.
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
Ещё 100 раз удали и заново напиши, может повезёт наберёшь плюсы
+22
-17
+5
Все равно никто не смотрел)
+9
-4
+5
Продолжился цирк с ЧМ в Катаре. Насчитали в матче аж +15 минут ко второму тайму. «Удивились» все, в том числе аргентинцы, но на трибунах особенно!
+6
-2
+4
Аргентине не привыкать - проигрывать первый матч от Саудитов или Марокканцев...
+4
-1
+3
Ответ Cearvm
Все равно никто не смотрел)
2 часа паузы думаю никто.
+4
-1
+3
Ответ сларк
Аххаххахах туда их. Проект Фифа наказан. Это вам не липовый ЧМ брать тут судьи не затащат.
Ахахах, красиво горит, а главное - долго🤣 держи - 🧯
+6
-3
+3
Ответ Старый конформист
Вот отцепили Месси от сборной, вот и результат, Лео такого не допустил бы...
В олимпийском турнире участвуют футболисты не старше 22 лет
+3
0
+3
Во что реально превращается олимпиада?!Дальше будет только хуже. Вспоминаю как же все таки шикарно прошла олимпиада в России!
+8
-5
+3
Ответ Евгений Сидоров
Официально самая долгая проверка гола в истории))
Ямаль столько не прожил!
+2
0
+2
Ответ Биомеханоид
Был бы Ямаль, да ещё и забил этот гол - вообще бы куча всевозможных рекордов побилась в этом матче.
А ведь мог выбрать Марокко.
+2
0
+2
Очень хорошо !
+2
0
+2
Ответ Дядя Санжар
Гол отменён абсолютно справедливо!
А как же "купленные" судьи в помощь Аргентине?.. Или не тот случай?.. А-ха-ха-ха.. 🤣
+3
-1
+2
Кто-то удивлен, что французы обгадятся с организацией?)
+9
-8
+1
Фифа :"Лучший игрок матча Месси,за просмотр игры по телевизору"
+8
-7
+1
А зачем видеоповтор смотрел главный судья? Офсайд же автоматически определяют.
+1
0
+1
"На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет благодаря голу Кристиана Медины"
Так скоро будут по целому тайму добавлять
+1
0
+1
А почему на ничьей не остановились? Решили в безнечьевую систему сыграть, как в хоккее или как?
+1
0
+1
Ответ Бестрофеник 2024
Фифа :"Лучший игрок матча Месси,за просмотр игры по телевизору"
Подрывом фанатов клубничного доволен
+5
-4
+1
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