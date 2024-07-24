Гол Аргентины в ворота Марокко на 106-й отменили после возобновления матча на Олимпиаде. Пауза длилась около 2 часов

Гол Аргентины отменили после возобновления матча с Марокко на Олимпиаде.

Команды встречались в 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет благодаря голу , но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда.

В это время на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен. Матч завершился победой Марокко со счетом 2:1.

Зрители в Сент-Этьене освистали гимн Аргентины перед ее матчем с Марокко на Олимпиаде

Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!

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