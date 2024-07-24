«Спартак» перехватил вингера «Ференцвароша» Маркиньоса у «Локо» («Это футбол, брат!»)

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Маркиньос Коста Это футбол, брат! Футбол

«Спартак» перехватил игрока у «Локомотива».

Красно-белые опередили железнодорожников в борьбе за подписание вингера «Ференцвароша» Маркиньоса Косты, сообщает «Это футбол, брат!»

Вчера бразильский футболист принял участие в матче против «Нью Сэйнтс» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов (5:0), отметившись голом с пенальти и ассистом. Главный тренер венгерской команды Паскаль Янсен выразил надежду, что это не последняя игра Маркиньоса за «Ференцварош».

Ранее сообщалось, что за 24-летнего вингера «Локомотив» предлагал 2,8 млн евро.

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89 комментариев
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Спартак Локомотиву: Это футбол, брат!
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Ответ Filipp Gorski
Нафига Спартаку еще вингер? Бонгонда, Зиньковский, Медина, Угальде. Вроде как Барко еще будет хотя после игры с Оренбургом не удивлюсь если улетел домой
Чтобы у Умярова не было конкурентов)
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Ответ error505
Менеджмент Локо опять на высоте. Почти месяц вести игрока, чтобы в один день его потерять
Когда они узнали что игроком интересуется спартак поняли, что брать нельзя провальный трансфер.
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+52
Нафига Спартаку еще вингер?
Бонгонда, Зиньковский, Медина, Угальде. Вроде как Барко еще будет хотя после игры с Оренбургом не удивлюсь если улетел домой
+49
-5
+44
Менеджмент Локо опять на высоте. Почти месяц вести игрока, чтобы в один день его потерять
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Бедолагам нужнее
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Ответ Александр
Это новый Месси? Кто видел его в деле?
это новый Маркиньос
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Угальде, Барко, Маркиньос - тренд на 170 см наметился отчётливо.

Перехватить из Ференцша было несложно, учитывая, что у Спартака Станкович.
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Мне кажется, что игрока у Локо может перехватить не то что Спартак или Зенит, а даже Химки или Акрон, настолько менеджмент Локо импотентен
Придется Галактионову на Ракове, Сарвели и Сулейманове выезжать весь сезон
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Ну и хорошо, пусть в Локо русские играют
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Бедный Маркиньос, он ещё не знает во что вляпался.
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Ответ Filipp Gorski
Нафига Спартаку еще вингер? Бонгонда, Зиньковский, Медина, Угальде. Вроде как Барко еще будет хотя после игры с Оренбургом не удивлюсь если улетел домой
Угальде - не вингер.
Барко - берут в центр. Слева по-сути остается один Зиньковский, который не тянет на основу.
Вот и ответ.
Другое дело, что этот не будет усилением. Не думаю, что его Спартак будет брать и скорее утка, чтобы из Локо выбить больше денег.
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Ответ Ковид 07.10.52
Отличается тем, что на личные средства перехват совершает, а не на государственные у государственного для личной утехи. Я вас правильно понял.
Я все от вас добиться не могу, я же правильно понимаю, что:
Если публичное акционерное общество выкачивает углеводороды, платит все необходимые налоги и еще 50,24% дивидендов отправляет государству, то это плохо и такое публичное акционерное общество не должно расходовать деньги на футбол.
А вот если публичное акционерное общество выкачивает углеводороды, платит все необходимые налоги и все свои дивиденды складывает в карман частных лиц, то это хорошо и такое публичное акционерное общество может сорить деньгами в футболе?
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Ослабляют Локо, Ференцварош и воруют у московских бабушек!
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А почему именно Спартак перехватил?
Открываю тег Маркиньонса, первая новость по Маркиньосу 19 июня и она про интерес Спартака. 21 июНя появляется новость про Динамо, Локо и Ростов.
Затем 12 и 14 июЛя выходят новости про Динамо и Локо, что Динамо предлагает больше, чем жд клуб.
Так это получается тогда, что у Спартака пытались перехватить
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С одной стороны, с нынешней селекцией Локо, упустить даже такого игрока это плохо, тем более, пока так долго согласовывали, где и кого они ещё смогут найти такими темпами. С другой, если не ошибаюсь, прошлым игроком, которого Спартак перехватил у Локо, был Шюррле - оба клуба интересовались, но Спартак дал зарплату больше. И получилось так себе.
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Ответ Filipp Gorski
Нафига Спартаку еще вингер? Бонгонда, Зиньковский, Медина, Угальде. Вроде как Барко еще будет хотя после игры с Оренбургом не удивлюсь если улетел домой
Тео это левый фланг,, Угальде вообще форвард, Медина точно не левый вингер. Остается Зина, на которого судя по всему не рассчитывают. Другое дело зачем на тогда португалец из Бенфики? Увести игрока у Локо мог и Эшуорт
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Ответ валя_стакан
Когда они узнали что игроком интересуется спартак поняли, что брать нельзя провальный трансфер.
дааа, у Локо что не леги, то гении игры в мяч)
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Ответ Константин Михайлович
Что значит даже Химки,вон Верой интересовались весь прошлый сезон,в итоге он в Химках теперь
Мы предлагали за Веру 3 млн но в рассрочку. Оренбург сказал, типа тут не базар, все деньги сразу давайте. Вера хотел перейти в Локо. Когда трансфер сорвался, Вера загрустил и загулял, начал дурака валять. Сплавили Химкам за 1 млн. В общем газовик вместо 3 млн в рассрочку заработал 1 млн. Так себе трансфер.
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Ответ Александр
Это новый Месси? Кто видел его в деле?
ХЗ кто это😁😁😁очередной Угальде может быть
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Ответ Filipp Gorski
Нафига Спартаку еще вингер? Бонгонда, Зиньковский, Медина, Угальде. Вроде как Барко еще будет хотя после игры с Оренбургом не удивлюсь если улетел домой
Медика, Угальде и Барко не вингеры
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Умяров: Я буду отдавать пасы в ноги сопернику, я буду привозить контратаки, я буду обрезать своими неточными передачами пол команды , но я все равно буду играть в старте и ничего вы мне не сделаете.
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Ответ Roman
Мне кажется, что игрока у Локо может перехватить не то что Спартак или Зенит, а даже Химки или Акрон, настолько менеджмент Локо импотентен Придется Галактионову на Ракове, Сарвели и Сулейманове выезжать весь сезон
Что значит даже Химки,вон Верой интересовались весь прошлый сезон,в итоге он в Химках теперь
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Чтобы у Умярова не было конкурентов)
У него их и так нет. Привези в Спартак хоть весь МанСити или Реал, на поле выйдет все равно Умяров. И Денисов.
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Ответ Лютый пон
Куда Барко пропал?
В Москве уже сидит и ждёт, когда оплата дойдёт, чтобы официально объявили его
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Ответ Liver0910
Умяров: Я буду отдавать пасы в ноги сопернику, я буду привозить контратаки, я буду обрезать своими неточными передачами пол команды , но я все равно буду играть в старте и ничего вы мне не сделаете.
умяров греет место для одноразового аргентоса, пока аргентоса еще не нашли, а пруцева с литвиновым еще не скинули в динамы-локомотивы.
+2
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Ответ Filipp Gorski
Нафига Спартаку еще вингер? Бонгонда, Зиньковский, Медина, Угальде. Вроде как Барко еще будет хотя после игры с Оренбургом не удивлюсь если улетел домой
Барко 10-ка, Угальде - ЦН, а не вингер. Медина - непонятно кто
Остаются на 2 позиции Бонгонда и Зиньковский, оба, прямо скажем, далеко не топчики
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Ответ Filipp Gorski
Нафига Спартаку еще вингер? Бонгонда, Зиньковский, Медина, Угальде. Вроде как Барко еще будет хотя после игры с Оренбургом не удивлюсь если улетел домой
Может Зиньковский на выход пойдет, или тот же Медина . Барко будет играть в роли АПЗ.
Маркиньос работал со Станковичем, поэтому если будет одинаковое предложение от Спартака и Локо, выберет Спартак.
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Пусть Локо заберет тогда Барко, я как болельщик КБ порадуюсь, уверен качества они одинакового, вопрос в том зачем переплачивать. А Локо целился метко, молодцы
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Ответ error505
Менеджмент Локо опять на высоте. Почти месяц вести игрока, чтобы в один день его потерять
Тут решают только деньги
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