«Спартак» перехватил вингера «Ференцвароша» Маркиньоса у «Локо» («Это футбол, брат!»)

«Спартак» перехватил игрока у «Локомотива».

Красно-белые опередили железнодорожников в борьбе за подписание вингера «Ференцвароша» , сообщает «Это футбол, брат!»

Вчера бразильский футболист принял участие в матче против «Нью Сэйнтс» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов (5:0), отметившись голом с пенальти и ассистом. Главный тренер венгерской команды Паскаль Янсен выразил надежду, что это не последняя игра Маркиньоса за « ».

Ранее сообщалось, что за 24-летнего вингера « » предлагал 2,8 млн евро.

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