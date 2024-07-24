«Спартак» перехватил вингера «Ференцвароша» Маркиньоса у «Локо» («Это футбол, брат!»)
«Спартак» перехватил игрока у «Локомотива».
Красно-белые опередили железнодорожников в борьбе за подписание вингера «Ференцвароша» Маркиньоса Косты, сообщает «Это футбол, брат!»
Вчера бразильский футболист принял участие в матче против «Нью Сэйнтс» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов (5:0), отметившись голом с пенальти и ассистом. Главный тренер венгерской команды Паскаль Янсен выразил надежду, что это не последняя игра Маркиньоса за «Ференцварош».
Ранее сообщалось, что за 24-летнего вингера «Локомотив» предлагал 2,8 млн евро.
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Бонгонда, Зиньковский, Медина, Угальде. Вроде как Барко еще будет хотя после игры с Оренбургом не удивлюсь если улетел домой
Перехватить из Ференцша было несложно, учитывая, что у Спартака Станкович.
Придется Галактионову на Ракове, Сарвели и Сулейманове выезжать весь сезон
Барко - берут в центр. Слева по-сути остается один Зиньковский, который не тянет на основу.
Вот и ответ.
Другое дело, что этот не будет усилением. Не думаю, что его Спартак будет брать и скорее утка, чтобы из Локо выбить больше денег.
Если публичное акционерное общество выкачивает углеводороды, платит все необходимые налоги и еще 50,24% дивидендов отправляет государству, то это плохо и такое публичное акционерное общество не должно расходовать деньги на футбол.
А вот если публичное акционерное общество выкачивает углеводороды, платит все необходимые налоги и все свои дивиденды складывает в карман частных лиц, то это хорошо и такое публичное акционерное общество может сорить деньгами в футболе?
Открываю тег Маркиньонса, первая новость по Маркиньосу 19 июня и она про интерес Спартака. 21 июНя появляется новость про Динамо, Локо и Ростов.
Затем 12 и 14 июЛя выходят новости про Динамо и Локо, что Динамо предлагает больше, чем жд клуб.
Так это получается тогда, что у Спартака пытались перехватить
Остаются на 2 позиции Бонгонда и Зиньковский, оба, прямо скажем, далеко не топчики
Маркиньос работал со Станковичем, поэтому если будет одинаковое предложение от Спартака и Локо, выберет Спартак.