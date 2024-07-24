Глава WADA: «США являются огромным рынком для продажи и распространения допинга. Это не только спортивная, но и общественная проблема»
Глава WADA Витольд Банька назвал США огромным рынком распространения допинга.
«75% спортсменов США, которые сейчас выступают на международном уровне, пришли через систему колледжей, в том числе Национальную ассоциацию студенческого спорта.
Это означает, что подавляющее большинство спортсменов изначально пришли из системы, которая управляется вне глобально признанных стандартов борьбы с допингом.
Мы получили письма из 32 региональных и национальных антидопинговых организаций из Европы, Африки и Азии с вопросом: почему некоторые профессиональные лиги и колледжи не соблюдают кодекс WADA?
В то же время благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами Европы и других стран мира, мы знаем, что США являются огромным рынком для продажи и распространения допинга, повышающего работоспособность.
Это не только спортивная, но и общественная проблема, и, конечно, ее решение не под силу одной организации», – заявил Банька на 142-й сессии Международного олимпийского комитета.
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