Глава WADA: «США являются огромным рынком для продажи и распространения допинга. Это не только спортивная, но и общественная проблема»

Теги допинг сборная США WADA сборная США жен ТАСС Витольд Банька Легкая атлетика

Глава WADA Витольд Банька назвал США огромным рынком распространения допинга.

«75% спортсменов США, которые сейчас выступают на международном уровне, пришли через систему колледжей, в том числе Национальную ассоциацию студенческого спорта.

Это означает, что подавляющее большинство спортсменов изначально пришли из системы, которая управляется вне глобально признанных стандартов борьбы с допингом.

Мы получили письма из 32 региональных и национальных антидопинговых организаций из Европы, Африки и Азии с вопросом: почему некоторые профессиональные лиги и колледжи не соблюдают кодекс WADA?

В то же время благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами Европы и других стран мира, мы знаем, что США являются огромным рынком для продажи и распространения допинга, повышающего работоспособность.

Это не только спортивная, но и общественная проблема, и, конечно, ее решение не под силу одной организации», – заявил Банька на 142-й сессии Международного олимпийского комитета.

У WADA и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?

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53 комментария
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Готовьтесь к сокращению финансирования, товарищи из ВАДА
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Так лишите их флага и гимна, что мешает?
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так если там действует узаконенная допинговая система, неподвластная ВАДА, почему последнее не применяет санкционное воздействие? где запрет на принятие страной крупных соревнований? где запрет государственной символики и гимна? где все эти индивидуальные нейтральные атлеты из США?
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скоро появится новый глава WADA
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Ответ Тралл из Питера
Готовьтесь к сокращению финансирования, товарищи из ВАДА
Сестры Уильямс напрягли свои кахонес
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Это не "проблема", а преступление.
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Ого! Вот это заявление!)) Они там что, допинга объелись?))
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«США являются огромным рынком для продажи и распространения допинга.- Поэтому МОК отдал олимпиаду в США?
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Ответ Вадим flanec
От этой новости, на ум приходят следующие ассоциации : Пчёлы против мёда Скины против расизма Сатанисты против Люцифера
Кстати, есть скины, которые против расизма - SHARP и RASH )
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Глава WADA: «США являются огромным рынком для продажи и распространения допинга. Но мы не можем лишить их флага и гимна, так как они наши хозяева
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Это что себе ВАДА позволяет ? Когда там американцы очередную комиссию соберут, чтобы ввести санкции против них ? Вопрос риторический
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Мой прогноз - развальцуют Ваду под ноль. Впрочем так им и надо. Самая бессмысленная и мошенническая контора в мире.
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Вывод и сказанного - нужно срочно провести там ещё пару ближайших олимпиад🤣
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Вада понимает, что если заткнет Юсаду, это будет полная победа и никто больше не рыпнется. По сути, сейчас решается, будет ли Вада мощной конторой в стиле Фифы, либо останется бюро по анализу мочи.
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Ждём откровений какой-нибудь горничной, что лет -цать назад пан принудил ее к сексуальному контакту...
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Жаль что Витольд зовут, а не допустим Евгений, но всё равно))
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Интересно, как скоро этому главе придётся давать опровержение этим словам и "его слова неверно интерпретировали"? )
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Ответ Wiley Fox
То есть, этот клоун утверждает, что студенческий спорт в США весь на допинге? И это какие страны из Азии и Африки этим озабочены? Северная Корея и Зимбабве?
Там и элитный спорт на допинге.
Тоже мне новости!
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Ответ Wiley Fox
Дурачок, я не спрашиваю про американский футбол и НХЛ, где овечкин спокойно на допинге гоняет В Америке контроль за анаболиками в колледжах куда как строже, чем в России. Этим ФБР занимается
Дурачок, Овечкин сыграл на куче ЧМ и олимпиад.
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Ну и? Если у вас есть факты и доказательства, почему ещё нет наказаний вплоть до полного бана страны?
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Ответ Тралл из Питера
Готовьтесь к сокращению финансирования, товарищи из ВАДА
Тамбовский волк им товарищ, что WADA, что USADA.
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Ответ Иван Буренков
Битва жаб и гадюк продолжается
Скорее варанов и скорпионов.
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Ответ Defender64
Так лишите их флага и гимна, что мешает?
Так это другое,мы не понимаем просто😁
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Ответ Agura
С тех пор, как Родченков обосновался в США, дела американских допингистов пошли в гору! 🤣 Американским спортсменам пора шить однотонную спортивную форму и подбирать замену государственного гимна.
Ага, скорее ВАДА нужно готовиться к извинениям и стыдливо опущенным глазам. В лучшем случае. Одно дело Россию банить, другое - руку хозяина кусать.
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Ответ Beriya
скоро появится новый глава WADA
Скорее новая контора вместо вады. Очевидно что ваду сольют.
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Ответ arbatskaalinia
Не будет. Амеры просто другую контору создадут, а эту объявят преступной.
Другую контору все федерации пошлют прогуляться по жёлтой кирпичной дорожке.
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Ответ serggo
Дурачок, Овечкин сыграл на куче ЧМ и олимпиад.
На сочинской с дырками в стене где был твой овечкин?

Забил меньше дацюка почему?
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Ответ server34
Финансирование теперь будет из Китая. Ненадо было на китайских пловцов наезжать. В Китае нынче американской валюты не меньше чем в самих штатах.
Не будет. Амеры просто другую контору создадут, а эту объявят преступной.
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Не умаляя проблем с допингом у нас, надо сказать, что в Штатах торговля спортивной "химией" носит невероятные масштабы. В почту бумажную, и электронную приходят десятки предложений ежедневно, в молах десятки ларьков и прилавков. Просто море разливанное всякой химозы.
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Неужели у ВАДА открылись глаза? Да не может быть такого!
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