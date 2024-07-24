Биатлонистка Гореева о бюджете на свадьбу: «Речь об одном миллионе? Скорее о нескольких. С каждым месяцем бюджет удваивается»

Теги сборная России сборная России жен Карим Халили Анастасия Гореева деньги Биатлон

Анастасия Гореева рассказала, сколько будет стоить из свадьба с Каримом Халили.

«Скажу так, что это очень дорогое удовольствие. Вышло все в разы дороже, чем я вообще могла себе представить. Вот даже могу привести пример – букет. Обычный маленький букет сейчас стоит порядка там 10 тысяч рублей. Но свадебный букет практически такой же ровно в два раза дороже! И так расценки абсолютно на все.

Речь об одном миллионе? Скорее о нескольких. С каждым месяцем бюджет удваивается, удваивается – без конца. Мы до сих пор не определились со светом, со звуком. Насколько я понимаю – это очень дорогое удовольствие», – рассказала Гореева.

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27 комментариев
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Зачем тратить такие деньжища для показухи? Это пшик на несколько дней. Есть много удовольствий на которые можно потратить эту сумму. Но,наверное, "блатная жизнь не лёгкая". Зарисоваться важнее.
+45
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===Но свадебный букет практически такой же ровно в два раза дороже===
так ты, блин, купи такой же, но не свадебный

пособие, как из ничего раздуть бюджет в разы
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+30
Ответ Лыж_Ник
Женщины - существа эмоциональные, им важно).
я женщина, считаю это тупым сдуванием бабла в никуда. не надо за всех говорить.
+27
-2
+25
Заметьте, это говорят люди, о материальных потерях которых в нынешние времена нам постоянно напоминают.
+17
0
+17
Как же в регионах то свадьбы отмечают ??? За 100-200 тысяч ? О беда … бедняжки .. 10 тысяч букетик
+7
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Чем пышнее свадьба,тем скорее развод. Закон моря.
+6
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+6
"Как потратить кучу бабок (зачастую вообще кредитных) на один день чтобы попускать пыль в глаза и что-то подоказывать куче людей, которые хотят чисто потусить просто - все это с вероятностью что вы разбежитесь под 60-70%"

Купить "просто букет" на свадьбу нельзя что ли экономя в два раза?) На букетах вроде не пишут "для свадьбы/не для свадьбы")
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Жизофрения
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+4
Ответ David Rigert
Зачем тратить такие деньжища для показухи? Это пшик на несколько дней. Есть много удовольствий на которые можно потратить эту сумму. Но,наверное, "блатная жизнь не лёгкая". Зарисоваться важнее.
Ты что! А козырнуть перед подругами, а доказать маме что не пропащего нашла, а оставить внукам фоток, испытать это манящее для бабы чувство подготовки к этой тупой церемонии... Да они загрызут за свою свадьбу мечты! Особенно за третью или четвертую)
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Биатлонисты похоже высокооплачиваемые спортсмены. Наверное только футболистам и хоккеистам уступают.
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Ответ David Rigert
Зачем тратить такие деньжища для показухи? Это пшик на несколько дней. Есть много удовольствий на которые можно потратить эту сумму. Но,наверное, "блатная жизнь не лёгкая". Зарисоваться важнее.
Женщины - существа эмоциональные, им важно).
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Ну, так-то да, свадьба сейчас не очень дешёвое удовольствие. Предлагаю, для улучшения демографической ситуации и укрепления семейных ценностей, отмечать развод с таким же размахом, как и свадьбу. А, чтобы разводов ещё меньше было, госпошлину ввести, например, 500 тысяч, для начала.
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скоро уж самая подготовка к сезону начнётся, а эти всё свадьбу не сыграют
кто мешал сделать её в мае-июне-июле? вот и пусть платят больше и больше, раз с мозгами проблемы
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Радость со слезами на глазах.
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Экономика на подъеме, больше это же лучше.
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Ответ zommie
===Но свадебный букет практически такой же ровно в два раза дороже=== так ты, блин, купи такой же, но не свадебный пособие, как из ничего раздуть бюджет в разы
Ты что ничего не понимаешь, как же, подруги узнают, что букет на самом деле не "свадебный" - позор, засмеют.
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Ответ David Rigert
Зачем тратить такие деньжища для показухи? Это пшик на несколько дней. Есть много удовольствий на которые можно потратить эту сумму. Но,наверное, "блатная жизнь не лёгкая". Зарисоваться важнее.
Если можно себе позволить, то почему нет? Они же не кридитнулись.
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Любой каприз за ваши деньги))
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Неандертальцы.
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Хорошо живут)) Нет выбора - свадьба или первоначалка/путешествие.
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потом муж на штрафной круг отправит
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Жизнь стала лучше, жить стало веселее
Шея стала тоньше, но зато длиннее.
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