Биатлонистка Гореева о бюджете на свадьбу: «Речь об одном миллионе? Скорее о нескольких. С каждым месяцем бюджет удваивается»

Анастасия Гореева рассказала, сколько будет стоить из свадьба с Каримом Халили.

«Скажу так, что это очень дорогое удовольствие. Вышло все в разы дороже, чем я вообще могла себе представить. Вот даже могу привести пример – букет. Обычный маленький букет сейчас стоит порядка там 10 тысяч рублей. Но свадебный букет практически такой же ровно в два раза дороже! И так расценки абсолютно на все.

Речь об одном миллионе? Скорее о нескольких. С каждым месяцем бюджет удваивается, удваивается – без конца. Мы до сих пор не определились со светом, со звуком. Насколько я понимаю – это очень дорогое удовольствие», – рассказала .