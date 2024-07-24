Биатлонистка Гореева о бюджете на свадьбу: «Речь об одном миллионе? Скорее о нескольких. С каждым месяцем бюджет удваивается»
Анастасия Гореева рассказала, сколько будет стоить из свадьба с Каримом Халили.
«Скажу так, что это очень дорогое удовольствие. Вышло все в разы дороже, чем я вообще могла себе представить. Вот даже могу привести пример – букет. Обычный маленький букет сейчас стоит порядка там 10 тысяч рублей. Но свадебный букет практически такой же ровно в два раза дороже! И так расценки абсолютно на все.
Речь об одном миллионе? Скорее о нескольких. С каждым месяцем бюджет удваивается, удваивается – без конца. Мы до сих пор не определились со светом, со звуком. Насколько я понимаю – это очень дорогое удовольствие», – рассказала Гореева.
так ты, блин, купи такой же, но не свадебный
пособие, как из ничего раздуть бюджет в разы
Купить "просто букет" на свадьбу нельзя что ли экономя в два раза?) На букетах вроде не пишут "для свадьбы/не для свадьбы")
кто мешал сделать её в мае-июне-июле? вот и пусть платят больше и больше, раз с мозгами проблемы
Шея стала тоньше, но зато длиннее.