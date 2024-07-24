Шнякин о конфликте Карпина и Глушенкова во время товарищеского матча: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Дмитрий Шнякин Максим Глушенков Футбол

Дмитрий Шнякин рассказал о конфликте Валерия Карпина и Максима Глушенкова.

«У Глушенкова и Карпина был конфликт в сборной. В концовке товарищеского матча Карпин дал понять Глушенкову — переодевайся, выходи. А Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Уж не знаю, с какой формулировкой. Мол, зачем выходить в самом конце.

Это и беда, и при этом из таких проблем кристаллизуется характер Глушенкова. Он такой. Это ему и помогает на поле, и местами мешает. 

Мне кажется, эта история все равно придет к какому-то консенсусу и Глушенков будет играть. С другой стороны, может, он сам думает: зачем играть товарняки, есть более важные дела. 

Глушенков довольно рациональный парень и очень прямой. Мне кажется, незаслуженно незамеченной осталась его фраза времен игры за «Локомотив»: «Не вижу проблем, это футбольная карьера. Да, я играл за «Спартак» и сейчас играю за «Локомотив», но если будет финансово и по амбициям хорошее предложение от «Зенита», ЦСКА или кого-то еще, то я буду его рассматривать», — сказал комментатор.

Карпин проигнорировал вопрос про вызов Глушенкова в сборную: «Дубль в двух матчах подряд? И что?»

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102 комментария
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Если все было так, то правильно Карпин поступил. Авторитет тренера непререкаем, а Глушенков еще никто. И станет ли кем-то пока большой вопрос. Сколько таких мотыльков возникало и сгорало в безвременье. Чтобы колотить понты надо быть Роналду или Бекхемом. Хотя даже будучи звездным футболистом, последний бутсой получал в табло от Фергюсона. И ничего. Гордость свою проглотил и пошел дальше пахать.
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+173
Ответ diversant
Комментарий скрыт
Он - главный тренер. Этого достаточно.
+100
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Если это правда, то Карпину на вопрос о Глушенкове, нужно просто ответить, что "игроки, которые забивают болт на мои указания, вызываться не будут". И большинство бы его поняли. А так просто отвечает в стиле "ну и?". И многие начинают удивляться, почему его не вызывают.
+76
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Ответ Вася Жучкин
На месте Карпина я бы дал ему второй шанс. На месте Глушенкова я бы не показывал характер на пустом месте и вышел хоть на две минуты
Вы прям адекват, на какое место вас не поставь :)
+67
-3
+64
Ответ Spartakus1984
Смысл это мусолить?Сборная все равно почти не играет
Почти не играет, но Головину, Миранчуку, Захаряну и Кузяеву не в лом приехать играть за сборную, несмотря на все трудности перелётов, а тут человек в Москве играет и на концовку матча выйти не готов.
+48
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+44
Ответ Audi
Если это правда, то Карпину на вопрос о Глушенкове, нужно просто ответить, что "игроки, которые забивают болт на мои указания, вызываться не будут". И большинство бы его поняли. А так просто отвечает в стиле "ну и?". И многие начинают удивляться, почему его не вызывают.
Карпин понимает, что возможно в будущем ситуация изменится, и Глушенков будет вызван в сборную (например, когда будут официальные матчи, и когда он во-первых будет нужен, во-вторых с мотивацией всё будет иначе). Поэтому он с одной стороны просто не выносит сор из избы, с другой - не закрывает дверь перед Глушенковым, оставляя шанс на вызов в будущем.
Так что в общих фразах без конкретных претензий смысл тоже есть.
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+38
На месте Карпина я бы дал ему второй шанс. На месте Глушенкова я бы не показывал характер на пустом месте и вышел хоть на две минуты
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Ответ diversant
Комментарий скрыт
Вот они болелы Спартака - тренер дважды с командой серебро выигрывал, а он для них "никто". И ладно бы без него регулярно чемпионами были, но нет, за 20+ лет чемпионство всего ОДНО, а после него до серебра добрались всего ОДИН раз, зато были и 7 место, и 10 (!) место по итогам сезона.

Или Карпин "никто" потому что кубок не выигрывал? То есть Дмитрий Парфёнов и Ваит Талгаев лучше него, как тренеры?
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+21
Ответ Фёдор Комаров
Комментарий скрыт
Ты прежде чем в споры вступать, сперва в "терминологии" разберись. Дедовщина - это авторитарное иерархическое неравенство среди равных, а уважение и авторитет перед вышестоящим - это субординация.
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Может у Глушенкова талант и есть. С этим глупо спорить. Но его это чсв в конечном итоге очень погубит, если не пересмотрит свое отношение ко всему окружающему.
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Для локо пробоема ухода глушенкова лишь в том, что мало денег получили.
Его большое влияние на атаку как плюс, так и минус. Надеюсь после его ухода, Пиняев начнет больше влиять на атаку.
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Карпин Глушенкову: 🤡
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Ответ diversant
Да мы требуем от команды максимум. Это плохо? Это болельщиков Локо устраивают места в середине, а нас нет
Требовать можно чего угодно, болельщики Химок и Нижнего тоже могут требовать от команды бороться за чемпионство, ну и?

Но оценивать ситуацию надо адекватно. Спуститесь с небес на землю, Спартак сейчас - не Барселона и не Реал, чтобы второе место за провал считать.

"Это болельщиков Локо устраивают места в середине, а нас нет"

Но вы места в середине занимаете так же, как и Локо. Даже ниже - 2 года назад заняли 10-е место, а у Локо худший результат в чемпионатах России - 9 место в 2012/13 при Биличе. А чемпионат вы выигрывали за последние 20 лет на 1 раз меньше, чем Локо. Победа в кубке за то же время - 1 раз против 5 у Локомотива.
А если "былые времена" вспоминать - так в СССР и Динамо 11 раз чемпионом было.
Так что поумерьте гонору.
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Ответ Aleksey Yashin
Карпин Глушенкову: 🤡
А Глушенков ему: Ну и?
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Ответ diversant
Комментарий скрыт
> не серебро в тех сезонах выиграл, а золото проиграл
>С тем составом любой бы чемпионом стал

Как я и сказал: типичные спартачи - обесценивание работы тренера. И ни разу не удивительно, что за 20+ лет у нас ни один тренер надолго (хотя бы на 3 сезона) не задержался.

>А большинство его любят не за тренерские достижения, а за "огненные" интервью

Мы конечно же умолчим о том, что он принял сборную России в кризисе после полевого командира, и многие уже не рассчитывали, а только надеялись на выход из группы, а в итоге - перед последним матчем спорили, первое место в группе займём или второе? То, что в итоге не по спортивным причинам были отстранены от стыков - уже не вина Карпина.
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Если честно я вообще не удивлён. Глушенков такое впечатление о себе и оставляет всеми своими действиями, избалованный мальчик, которому всегда должны давать то, что он хочет
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Ответ Dmitry Orlov
Почти не играет, но Головину, Миранчуку, Захаряну и Кузяеву не в лом приехать играть за сборную, несмотря на все трудности перелётов, а тут человек в Москве играет и на концовку матча выйти не готов.
К сожалению, понятие ИГРОК СБОРНОЙ осталось в далеком прошлом. Герб сборника на клубной футболке в советские времена ко многому обязывал. Сейчас герб и флаг страны в своей мотивации уступили место деньгам.
+9
-5
+4
Ответ Фёдор Комаров
Комментарий скрыт
Дедовщина - это когда "дед" "салагу" к порядку приучает.
А когда тренер - игрока,- это субординация, дисциплина и ответственность.
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Ответ Caniball
Пиняева хватает на 60 минут и так было на протяжении всей его карьеры. После 60-ой минуты просто ходит по полю пешком.
Такой маленький, а уже Месси🥰
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Легким движением руки, Глушенков превращается в Глушакова.
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Ответ inkogniatti
Может у Глушенкова талант и есть. С этим глупо спорить. Но его это чсв в конечном итоге очень погубит, если не пересмотрит свое отношение ко всему окружающему.
Посмотрим. Ибрагимович ещё какой ЧСВшный был, однако карьеру сделал блестящую.
Про Глушенкова давно ещё говорили, что ему нужна комфортная обстановка, доверие. В Крыльях, в Локомотиве это было, и он давал результат. А когда он оказывался на лавке - был недоволен.
Пока что в Зените он заслуживает места в старте. Если случится так, что Семак его усадит на лавку, ситуация может измениться, будем наблюдать.
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Стоило Глушенкову перейти в Зенит, и сразу из любимца московских комментаторов стал малоприятным зазнавшимся типом. Прямо как в анекдоте -
"Как из милой порядочной девушки за одну минуту превратиться в стерву и шалаву?
Надо пройти мимо бабулек на лавочке у парадной и не поздороваться".
+4
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Как к игроку к Глушенкову вопросов нет. Но вот в околофутбольных моментах он идет по стопам Глушакова
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Ответ Фёдор Комаров
Комментарий скрыт
Тренерский. Субординация.
Слово "дедовщина" было бы адекватно употреблять в случае отношений футболистов друг с другом, то есть находящихся НА ОДНОЙ ступени иерархии. А тут ступени РАЗНЫЕ.
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Даже в Коммент Шоу был виден скользкий характер Глушенкова
+5
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Стоило Глушенкову перейти в Зенит, и сразу из любимца московских комментаторов стал малоприятным зазнавшимся типом. Прямо как в анекдоте - "Как из милой порядочной девушки за одну минуту превратиться в стерву и шалаву? Надо пройти мимо бабулек на лавочке у парадной и не поздороваться".
Ерунда. Глушенков еще при Теддеско выходя на замену не добегал, за что и был сослан в КС.
Так что он никогда не был любимцем в Москве.
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+2
Ответ Вася Жучкин
На месте Карпина я бы дал ему второй шанс. На месте Глушенкова я бы не показывал характер на пустом месте и вышел хоть на две минуты
Карпин то шанс даст. Дадут ли амбиции и характер Макса этот шанс правильно использовать - вопрос.
+4
-2
+2
Ответ Алекс 777
Для локо пробоема ухода глушенкова лишь в том, что мало денег получили. Его большое влияние на атаку как плюс, так и минус. Надеюсь после его ухода, Пиняев начнет больше влиять на атаку.
Пиняева хватает на 60 минут и так было на протяжении всей его карьеры.
После 60-ой минуты просто ходит по полю пешком.
+3
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По моему все решается очень легко берешь звонишь Карпину и говоришь ,что был не прав,но видимо ему это не надо,так что я полностью поддерживаю Валеру
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Ответ Audi
Если это правда, то Карпину на вопрос о Глушенкове, нужно просто ответить, что "игроки, которые забивают болт на мои указания, вызываться не будут". И большинство бы его поняли. А так просто отвечает в стиле "ну и?". И многие начинают удивляться, почему его не вызывают.
Карпин просто не хочет выносить причины конфликта вне команды.
Кстати, мы не знаем,что там у него в контракте написано. Возможно я там даже есть пункт о нераспространении конфликтов.
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