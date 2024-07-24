Шнякин о конфликте Карпина и Глушенкова во время товарищеского матча: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце»

Дмитрий Шнякин рассказал о конфликте Валерия Карпина и Максима Глушенкова.

«У Глушенкова и был конфликт в сборной. В концовке товарищеского матча Карпин дал понять Глушенкову — переодевайся, выходи. А Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Уж не знаю, с какой формулировкой. Мол, зачем выходить в самом конце.

Это и беда, и при этом из таких проблем кристаллизуется характер Глушенкова. Он такой. Это ему и помогает на поле, и местами мешает.

Мне кажется, эта история все равно придет к какому-то консенсусу и Глушенков будет играть. С другой стороны, может, он сам думает: зачем играть товарняки, есть более важные дела.

Глушенков довольно рациональный парень и очень прямой. Мне кажется, незаслуженно незамеченной осталась его фраза времен игры за «Локомотив»: «Не вижу проблем, это футбольная карьера. Да, я играл за «Спартак» и сейчас играю за «Локомотив», но если будет финансово и по амбициям хорошее предложение от « », ЦСКА или кого-то еще, то я буду его рассматривать», — сказал комментатор.

Карпин проигнорировал вопрос про вызов Глушенкова в сборную: «Дубль в двух матчах подряд? И что?»

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