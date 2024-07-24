Шнякин о конфликте Карпина и Глушенкова во время товарищеского матча: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце»
Дмитрий Шнякин рассказал о конфликте Валерия Карпина и Максима Глушенкова.
«У Глушенкова и Карпина был конфликт в сборной. В концовке товарищеского матча Карпин дал понять Глушенкову — переодевайся, выходи. А Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Уж не знаю, с какой формулировкой. Мол, зачем выходить в самом конце.
Это и беда, и при этом из таких проблем кристаллизуется характер Глушенкова. Он такой. Это ему и помогает на поле, и местами мешает.
Мне кажется, эта история все равно придет к какому-то консенсусу и Глушенков будет играть. С другой стороны, может, он сам думает: зачем играть товарняки, есть более важные дела.
Глушенков довольно рациональный парень и очень прямой. Мне кажется, незаслуженно незамеченной осталась его фраза времен игры за «Локомотив»: «Не вижу проблем, это футбольная карьера. Да, я играл за «Спартак» и сейчас играю за «Локомотив», но если будет финансово и по амбициям хорошее предложение от «Зенита», ЦСКА или кого-то еще, то я буду его рассматривать», — сказал комментатор.
Карпин проигнорировал вопрос про вызов Глушенкова в сборную: «Дубль в двух матчах подряд? И что?»
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Так что в общих фразах без конкретных претензий смысл тоже есть.
Или Карпин "никто" потому что кубок не выигрывал? То есть Дмитрий Парфёнов и Ваит Талгаев лучше него, как тренеры?
Его большое влияние на атаку как плюс, так и минус. Надеюсь после его ухода, Пиняев начнет больше влиять на атаку.
Но оценивать ситуацию надо адекватно. Спуститесь с небес на землю, Спартак сейчас - не Барселона и не Реал, чтобы второе место за провал считать.
"Это болельщиков Локо устраивают места в середине, а нас нет"
Но вы места в середине занимаете так же, как и Локо. Даже ниже - 2 года назад заняли 10-е место, а у Локо худший результат в чемпионатах России - 9 место в 2012/13 при Биличе. А чемпионат вы выигрывали за последние 20 лет на 1 раз меньше, чем Локо. Победа в кубке за то же время - 1 раз против 5 у Локомотива.
А если "былые времена" вспоминать - так в СССР и Динамо 11 раз чемпионом было.
Так что поумерьте гонору.
>С тем составом любой бы чемпионом стал
Как я и сказал: типичные спартачи - обесценивание работы тренера. И ни разу не удивительно, что за 20+ лет у нас ни один тренер надолго (хотя бы на 3 сезона) не задержался.
>А большинство его любят не за тренерские достижения, а за "огненные" интервью
Мы конечно же умолчим о том, что он принял сборную России в кризисе после полевого командира, и многие уже не рассчитывали, а только надеялись на выход из группы, а в итоге - перед последним матчем спорили, первое место в группе займём или второе? То, что в итоге не по спортивным причинам были отстранены от стыков - уже не вина Карпина.
А когда тренер - игрока,- это субординация, дисциплина и ответственность.
Про Глушенкова давно ещё говорили, что ему нужна комфортная обстановка, доверие. В Крыльях, в Локомотиве это было, и он давал результат. А когда он оказывался на лавке - был недоволен.
Пока что в Зените он заслуживает места в старте. Если случится так, что Семак его усадит на лавку, ситуация может измениться, будем наблюдать.
"Как из милой порядочной девушки за одну минуту превратиться в стерву и шалаву?
Надо пройти мимо бабулек на лавочке у парадной и не поздороваться".
Слово "дедовщина" было бы адекватно употреблять в случае отношений футболистов друг с другом, то есть находящихся НА ОДНОЙ ступени иерархии. А тут ступени РАЗНЫЕ.
Так что он никогда не был любимцем в Москве.
После 60-ой минуты просто ходит по полю пешком.
Кстати, мы не знаем,что там у него в контракте написано. Возможно я там даже есть пункт о нераспространении конфликтов.