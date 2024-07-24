Матч Аргентины и Марокко на Олимпиаде прервали на 2 часа из-за беспорядков после гола аргентинцев на 106-й. Несколько минут доиграют без болельщиков

Матч Аргентины и Марокко на Олимпиаде прервали из-за беспорядков на трибунах.

Команды Аргентины и Марокко встречаются в первом туре группового этапа олимпийского футбольного турнира.

На 16-й добавленной ко 2-му тайму минуте аргентинцы сравняли счет (2:2) благодаря голу Кристиана Медины, однако судья пошел смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда.

В этот момент на трибунах стадиона « » в Сент-Этьене начались беспорядки, и арбитр увел команды в раздевалки – после этого всех зрителей просили покинуть стадион.

Как сообщает L’Equipe, после паузы в районе двух часов матч по-прежнему не был возобновлен – по словам судьи, последние несколько минут игры могут пройти при пустых трибунах.

Игра началась в 16:00 по московскому времени, доиграть встречу должны после 20:00.

Напомним, что перед матчем зрители в Сент-Этьене освистали гимн Аргентины. Скорее всего, это связано с оскорбительной кричалкой аргентинцев в адрес сборной Франции после победы на Кубке Америки.

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