Матч Аргентины и Марокко на Олимпиаде прервали на 2 часа из-за беспорядков после гола аргентинцев на 106-й. Несколько минут доиграют без болельщиков
Матч Аргентины и Марокко на Олимпиаде прервали из-за беспорядков на трибунах.
Команды Аргентины и Марокко встречаются в первом туре группового этапа олимпийского футбольного турнира.
На 16-й добавленной ко 2-му тайму минуте аргентинцы сравняли счет (2:2) благодаря голу Кристиана Медины, однако судья Гленн Нюберг пошел смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда.
В этот момент на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки, и арбитр увел команды в раздевалки – после этого всех зрителей просили покинуть стадион.
Как сообщает L’Equipe, после паузы в районе двух часов матч по-прежнему не был возобновлен – по словам судьи, последние несколько минут игры могут пройти при пустых трибунах.
Игра началась в 16:00 по московскому времени, доиграть встречу должны после 20:00.
Напомним, что перед матчем зрители в Сент-Этьене освистали гимн Аргентины. Скорее всего, это связано с оскорбительной кричалкой аргентинцев в адрес сборной Франции после победы на Кубке Америки.
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Другого варианта быть не может
Это ты зря сказал)) Сейчас тебе фанаты Барселоны и Реала все обьяснят))