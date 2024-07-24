Матч Аргентины и Марокко на Олимпиаде прервали на 2 часа из-за беспорядков после гола аргентинцев на 106-й. Несколько минут доиграют без болельщиков

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Матч Аргентины и Марокко на Олимпиаде прервали из-за беспорядков на трибунах.

Команды Аргентины и Марокко встречаются в первом туре группового этапа олимпийского футбольного турнира.

На 16-й добавленной ко 2-му тайму минуте аргентинцы сравняли счет (2:2) благодаря голу Кристиана Медины, однако судья Гленн Нюберг пошел смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда.

В этот момент на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в  Сент-Этьене начались беспорядки, и арбитр увел команды в раздевалки – после этого всех зрителей просили покинуть стадион.

Как сообщает L’Equipe, после паузы в районе двух часов матч по-прежнему не был возобновлен – по словам судьи, последние несколько минут игры могут пройти при пустых трибунах.

Игра началась в 16:00 по московскому времени, доиграть встречу должны после 20:00.

Напомним, что перед матчем зрители в Сент-Этьене освистали гимн Аргентины. Скорее всего, это связано с оскорбительной кричалкой аргентинцев в адрес сборной Франции после победы на Кубке Америки.

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41 комментарий
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Олимпиада еще даже официально не началась, а уже клоунада
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Идиотизм🤦‍♂️
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Горе олимпиада была ещё до начала. Началась. И понеслось всё в том же направлении
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при комиссаре Жебере такого не было 😁
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Из-за офсайда, а не беспорядков
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Ответ Капибарбер
Можно ли назвать устроивших беспорядки "быдлом"? 🤔 В адрес футболистов Аргентины такое всегда приветствуется
А типа быдло только в Аргентине есть ?
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Не очень понятно, почему за прорыв болельщиков Марокко просто не даётся ТП этой сборной.
Другого варианта быть не может
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Почему не написали, что матч продолжится со счётом Аргентина 1 : 2 Марокко ?
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Бред какой-то. Полтора часа паузы и потом 3 минуты играть
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Больше хаоса, бардака и беспорядков на Олимпиаде. Отлично !
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Добро пожаловать в Париж Олимпиада‼️
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Ответ Бестрофеник 2024
Комментарий удален пользователем
Там из основы нет игроков). Только Альварес поехал, да Отаменди ( он вроде как заканчивает карьеру в сборной после Олимпиады, но это не точно)
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Ответ Влад Безруков
Не очень понятно, почему за прорыв болельщиков Марокко просто не даётся ТП этой сборной. Другого варианта быть не может
играют в Марокко ?
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Ответ savik-A.M.
играют в Марокко ?
Частично
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Комментарий удален пользователем
Ответ Блуждающий странник
Мне кажется это побьет все рекорды по неадекватности) Я такой жести в футболе вообще не помню. Держать футболистов два часа чтоб доиграть потом 3 минуты. Ещё и гол отменить спустя 2 часа. Предлагаю переиграть ЛЧ, которые взяли Барса и Реал с помощью судейства)
"Предлагаю переиграть ЛЧ, которые взяли Барса и Реал с помощью судейства"
Это ты зря сказал)) Сейчас тебе фанаты Барселоны и Реала все обьяснят))
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Ответ RWMen
У тебя реально ковид головного мозга
Очередной доктор из палаты №6, там скоро мест не хватит.
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Ответ Бестрофеник 2024
Комментарий удален пользователем
10.12.2022 на глазах миллиардов.
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Ответ Валерий З.
Почему не написали, что матч продолжится со счётом Аргентина 1 : 2 Марокко ?
Он уже закончился с таким же счетом
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