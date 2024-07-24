«Галатасарай» предлагал 13 млн евро за Вендела, «Зенит» хочет 20 млн (Futbol Arena)

«Зенит» отказался продать Вендела «Галатасараю» за 13 млн евро.

Об этом пишет Futbol Arena со ссылкой на турецкого журналиста Али Начи Кючюка.

Ранее журналист Руди Галетти сообщил, что турецкий клуб предпринял последнюю попытку купить полузащитника « », увеличив предложение, однако петербуржцы не захотели идти на уступки, ясно дав понять, что скидки на одного из лидеров команды не будет.

В связи с этим стамбульцы приняли решение завершить переговорный процесс. «Зенит» хотел 20 млн.

Напомним, что ранее также упоминалось об их предложении на сумму 15 млн евро.

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