«Галатасарай» предлагал 13 млн евро за Вендела, «Зенит» хочет 20 млн (Futbol Arena)

Теги Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Вендел деньги Футбол

«Зенит» отказался продать Вендела «Галатасараю» за 13 млн евро.

Об этом пишет Futbol Arena со ссылкой на турецкого журналиста Али Начи Кючюка.

Ранее журналист Руди Галетти сообщил, что турецкий клуб предпринял последнюю попытку купить полузащитника «Зенита», увеличив предложение, однако петербуржцы не захотели идти на уступки, ясно дав понять, что скидки на одного из лидеров команды не будет.

В связи с этим стамбульцы приняли решение завершить переговорный процесс. «Зенит» хотел 20 млн.

Напомним, что ранее также упоминалось об их предложении на сумму 15 млн евро.

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25 комментариев
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Сумма меньше рынка ощутимо ниже, на что расчёт у турков был то?
+29
-5
+24
что турки, что бразилы, непонятно почему считают людей за лохов и думают, что им отпустят лидеров команды за мешок картошки
еще и удивляются, почему им фигу в ответ присылают
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0
+18
Ответ Алексей Казаков
Сумма меньше рынка ощутимо ниже, на что расчёт у турков был то?
На русский авось
+8
-1
+7
В чем смысл этой сделки был бы? Брали за 20, и игрок полностью себя реализовал. Прямо сейчас находится в прекрасной форме. Турки такие турки. Лучше подождать предложения из СА. Там знают, какие суммы предлагать
+8
-4
+4
"Напомним, что ранее также упоминалось об их предложении на сумму 15 млн евро."

Напомним, что 15 млн (если быть точными, то 13+2) в РПЛ стоит Угальде :) Можно посоветовать туркам обратиться в ФК Спартак. Вдруг спартаковцы согласятся расстаться с таким ценным активом без наценки? ;)
+4
-1
+3
за 20-то по-божески так-то, хз че там турки хотели
+3
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+3
За 13 они могут футболку Зенита купить и автограф Сутормина.
+5
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Всё правильно, с такими предложениями всех в сад.
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а чего не бесплатно сразу? маловато, турки
+3
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Дырку вам от бублика, а не Шарапова!
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25-30 дадут и по рукам. Нет - пусть идут лесом.
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Ма-ла-ва-та!!!
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они турки или эстонцы? Уже раскрыли детали что Сарай предлагал 15, а Зенит запросил, что логично, 30.
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Какие 13???

https://www.transfermarkt.world/wendel/profil/spieler/499721
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Ответ Алексей Казаков
Сумма меньше рынка ощутимо ниже, на что расчёт у турков был то?
Что договоряться с игроком и агентом, а уже они начнут конючить Зенит, чтобы их отпустили/продали.
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Ответ trav
Что Вендел скажет, что он хочет уйти. Но ставить ультиматум Зениту такое себе. Могут и в дубль отправить. Так что в любом случае Вендел не в накладе. Останется - будет с космической ЗП, уйдет - будет играть в еврокубках
Не более космической чем в Турции, да и не факт что будет в ЛЧ.
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Ответ Моё Моя
Что договоряться с игроком и агентом, а уже они начнут конючить Зенит, чтобы их отпустили/продали.
Так Зенит вроде и не против продать то, только за адекватную цену скиллам игрока и длительности контракта.
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Ответ Алексей Казаков
Сумма меньше рынка ощутимо ниже, на что расчёт у турков был то?
«А вдруг?»
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Ответ Болельщик Биатлона
что турки, что бразилы, непонятно почему считают людей за лохов и думают, что им отпустят лидеров команды за мешок картошки еще и удивляются, почему им фигу в ответ присылают
Если постараются, то могут их бесплатно забрать, просто нужно их замотивировать на разрыв контракта
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