Трехкратную олимпийскую чемпионку по конному спорту Дюжарден отстранили от Игр-2024 из-за жестокого обращения с лошадьми
Олимпийскую чемпионку по конному спорту Шарлотту Дюжарден отстранили от Игр-2024.
Дюжарден трижды выигрывала золото на Олимпиадах – два раза в Лондоне-2012 и один раз в Рио-2016.
Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила Дюжарден на шесть месяцев из-за обвинений в жестоком обращении с лошадьми.
Поводом послужило видео четырехлетней давности, на котором Дюжарден тренирует 19-летнюю наездницу и бьет кнутом по ногам лошади, чтобы та четче выполняла элемент.
С жалобой в FEI обратился представитель этой наездницы.
«Шарлотта Дюжарден находилась в центре арены. Она сказала ученице: «Ваша лошадь должна больше поднимать ноги на галопе». Она взяла длинный кнут и била лошадь более 24 раз за минуту, причем очень сильно, очень жестко. Это было похоже на представление со слонами в цирке.
В этом не было никакого смысла. Никакой цели. Это невероятно. В то время мой клиент думал, что это, видимо, нормально. Думал: она олимпийская чемпионка. Кто я такой, чтобы сомневаться? Мой клиент поспрашивал всех, кого знал, но его предостерегли от высказываний в Великобритании. Но в прошлом году мой клиент увидел, как других отстранили от работы в Великобритании и других странах за подобное», – рассказал адвокат истца.
Дюжарден извинилась за инцидент.
«То, что произошло, совершенно не соответствует моему характеру и не отражает то, как я тренирую своих лошадей или тренирую своих учеников. Однако оправдания нет. Мне очень стыдно, и мне следовало подать лучший пример в тот момент», – заявила всадница.
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