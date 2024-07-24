Трехкратную олимпийскую чемпионку по конному спорту Дюжарден отстранили от Игр-2024 из-за жестокого обращения с лошадьми

Теги FEI Олимпиада-2024 сборная Великобритании жен Шарлотт Дюжарден Конный спорт

Олимпийскую чемпионку по конному спорту Шарлотту Дюжарден отстранили от Игр-2024.

Дюжарден трижды выигрывала золото на Олимпиадах – два раза в Лондоне-2012 и один раз в Рио-2016.

Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила Дюжарден на шесть месяцев из-за обвинений в жестоком обращении с лошадьми.

Поводом послужило видео четырехлетней давности, на котором Дюжарден тренирует 19-летнюю наездницу и бьет кнутом по ногам лошади, чтобы та четче выполняла элемент.

С жалобой в FEI обратился представитель этой наездницы.

«Шарлотта Дюжарден находилась в центре арены. Она сказала ученице: «Ваша лошадь должна больше поднимать ноги на галопе». Она взяла длинный кнут и била лошадь более 24 раз за минуту, причем очень сильно, очень жестко. Это было похоже на представление со слонами в цирке.

В этом не было никакого смысла. Никакой цели. Это невероятно. В то время мой клиент думал, что это, видимо, нормально. Думал: она олимпийская чемпионка. Кто я такой, чтобы сомневаться? Мой клиент поспрашивал всех, кого знал, но его предостерегли от высказываний в Великобритании. Но в прошлом году мой клиент увидел, как других отстранили от работы в Великобритании и других странах за подобное», – рассказал адвокат истца.

Дюжарден извинилась за инцидент.

«То, что произошло, совершенно не соответствует моему характеру и не отражает то, как я тренирую своих лошадей или тренирую своих учеников. Однако оправдания нет. Мне очень стыдно, и мне следовало подать лучший пример в тот момент», – заявила всадница.

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12 комментариев
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Пускай теперь в хоббихорсинг идет и себя по ногам херачит
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Ответ Константин Лобандиевский
Ну и правильно. Лошади это не собаки. Вообще бессмысленный, в том числе в силу дороговизны, вид спорта А так - есть еще ипподром
Бессмысленный - ваш комментарий. По фактам:
Спортивные лошади применяются в иппотерапии - лечении детей с ДЦП.
На ипподроме хлыст применяют в запредельных масштабах, но экошиза туда не лезет.
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Дикость вид спорта с животными на ОИ, они бы ещё Запашных с тиграми пригласили через обручи прыгать 😡
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Спортсу нужен нормальный переводчик. Не наездницу, а всадницу. Не кнутом, а хлыстом. Дюжарден ОЧ не по конному спорту (собирательное), а по выездке.
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так уберите тогда конный спорт из программы игр вообще, конечно ради победы что только делать не будут
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Ответ Лыж_Ник
Вся эта экотуфта приведет к тому, что спортивных лошадей просто не станет. Они существуют только из-за конного спорта.
Ну и правильно. Лошади это не собаки.
Вообще бессмысленный, в том числе в силу дороговизны, вид спорта
А так - есть еще ипподром
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