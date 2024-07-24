Трехкратную олимпийскую чемпионку по конному спорту Дюжарден отстранили от Игр-2024 из-за жестокого обращения с лошадьми

Олимпийскую чемпионку по конному спорту Шарлотту Дюжарден отстранили от Игр-2024.

Дюжарден трижды выигрывала золото на Олимпиадах – два раза в Лондоне-2012 и один раз в Рио-2016.

Международная федерация конного спорта ( ) отстранила Дюжарден на шесть месяцев из-за обвинений в жестоком обращении с лошадьми.

Поводом послужило видео четырехлетней давности, на котором Дюжарден тренирует 19-летнюю наездницу и бьет кнутом по ногам лошади, чтобы та четче выполняла элемент.

С жалобой в FEI обратился представитель этой наездницы.

«Шарлотта Дюжарден находилась в центре арены. Она сказала ученице: «Ваша лошадь должна больше поднимать ноги на галопе». Она взяла длинный кнут и била лошадь более 24 раз за минуту, причем очень сильно, очень жестко. Это было похоже на представление со слонами в цирке.

В этом не было никакого смысла. Никакой цели. Это невероятно. В то время мой клиент думал, что это, видимо, нормально. Думал: она олимпийская чемпионка. Кто я такой, чтобы сомневаться? Мой клиент поспрашивал всех, кого знал, но его предостерегли от высказываний в Великобритании. Но в прошлом году мой клиент увидел, как других отстранили от работы в Великобритании и других странах за подобное», – рассказал адвокат истца.

Дюжарден извинилась за инцидент.

«То, что произошло, совершенно не соответствует моему характеру и не отражает то, как я тренирую своих лошадей или тренирую своих учеников. Однако оправдания нет. Мне очень стыдно, и мне следовало подать лучший пример в тот момент», – заявила всадница.