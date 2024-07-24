Экс-кандидат в президенты Даванков о Fan ID: «Будем вносить законопроект об отмене, осенью займемся. Вновь увидели пустые трибуны и людей, не имеющих отношения к спорту»

Владислав Даванков заявил о подготовке законопроекта об отмене Fan ID.

– Мы будем заниматься Fan ID этой осенью. У меня прошло несколько консультаций.

Мы опять посмотрели с вами чемпионат России, увидели пустые трибуны либо людей, которые никакого отношения к спорту не имеют, это явно не болельщики.

Будем заниматься этим осенью. Спасибо, что в прошлый раз вы опять подняли эту тему, потому что острота ее не спала.

– Возможна ли РПЛ без Fan ID весной?

– Да, мы будем вносить законопроект о его отмене, – сказал сказал вице-спикер Госдумы и бывший кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди».

Экс-кандидат в президенты Даванков: «Я не поддерживаю Fan ID. Вижу пустые трибуны, значит, решение не работает. Пришло время обсудить, эффективна ли мера»

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