Экс-кандидат в президенты Даванков о Fan ID: «Будем вносить законопроект об отмене, осенью займемся. Вновь увидели пустые трибуны и людей, не имеющих отношения к спорту»
Владислав Даванков заявил о подготовке законопроекта об отмене Fan ID.
– Мы будем заниматься Fan ID этой осенью. У меня прошло несколько консультаций.
Мы опять посмотрели с вами чемпионат России, увидели пустые трибуны либо людей, которые никакого отношения к спорту не имеют, это явно не болельщики.
Будем заниматься этим осенью. Спасибо, что в прошлый раз вы опять подняли эту тему, потому что острота ее не спала.
– Возможна ли РПЛ без Fan ID весной?
– Да, мы будем вносить законопроект о его отмене, – сказал сказал вице-спикер Госдумы и бывший кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди».
Экс-кандидат в президенты Даванков: «Я не поддерживаю Fan ID. Вижу пустые трибуны, значит, решение не работает. Пришло время обсудить, эффективна ли мера»
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
вот его принятие - это другой вопрос. но хотя бы кто-то об этом говорить начал. раньше все хором звали оформлять это грязную бумажку.
И тут без разницы какие слова он бы сказал:
-похвалил бы файн-айди - "всё понятно, лишь бы облизать начальство, выслужиться"
-сказал про отмену фан-айди- "да просто популист, одни слова, а дел по факту никаких не будет"...
Эх жаль что это просто слова
"Вот уррёды" (с)