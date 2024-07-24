Экс-кандидат в президенты Даванков о Fan ID: «Будем вносить законопроект об отмене, осенью займемся. Вновь увидели пустые трибуны и людей, не имеющих отношения к спорту»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Государственная дума Краснодар Политика Fan ID Владислав Даванков Футбол

Владислав Даванков заявил о подготовке законопроекта об отмене Fan ID.

– Мы будем заниматься Fan ID этой осенью. У меня прошло несколько консультаций.

Мы опять посмотрели с вами чемпионат России, увидели пустые трибуны либо людей, которые никакого отношения к спорту не имеют, это явно не болельщики.

Будем заниматься этим осенью. Спасибо, что в прошлый раз вы опять подняли эту тему, потому что острота ее не спала.

– Возможна ли РПЛ без Fan ID весной?

– Да, мы будем вносить законопроект о его отмене, – сказал сказал вице-спикер Госдумы и бывший кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди».

Экс-кандидат в президенты Даванков: «Я не поддерживаю Fan ID. Вижу пустые трибуны, значит, решение не работает. Пришло время обсудить, эффективна ли мера»

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35 комментариев
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Да ладно...не верю. Популизм чистой воды
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Надо понимать, что здесь выделено столько бюджетных средств на разработку, внедрение и обеспечение, что никто и никогда не признает ошибки. Тем более все мы знаем какая партия принимала этот законопроект, а какая просит отменить. Фанайди вводили по указанию структур, которым по барабану заполняемость, шумовая и визуальная поддержка на стадионе, чем меньше болельщиков, тем проще. Так что как по мне это популизм от гражданина Даванкова, не более
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Ответ spartak_1988
Да ладно...не верю. Популизм чистой воды
во что не веришь? что какая-то партия готовит такой закон? а что мешает?
вот его принятие - это другой вопрос. но хотя бы кто-то об этом говорить начал. раньше все хором звали оформлять это грязную бумажку.
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Ответ Северный болельщик
Зачем осень ждать?
В августе народные избранники отдыхают 😎
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У нас люди представителям власти, политикам не верят, да и в общем недолюбливают, тем более на спортсе)
И тут без разницы какие слова он бы сказал:
-похвалил бы файн-айди - "всё понятно, лишь бы облизать начальство, выслужиться"
-сказал про отмену фан-айди- "да просто популист, одни слова, а дел по факту никаких не будет"...
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Ответ Dmitry Arsentyev
Давай, слоняра, сделай хоть что-нибудь полезное)
Он не слоняра, он петрушка.
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Вроде до выборов еще далеко.
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Популизм , хочет новых избирателей заманить .
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Как же хорошо он отыгрывает роль карманной оппозиции…
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Ответ CoMoBo3
В августе народные избранники отдыхают 😎
А понял, не нужно их тревожить
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Этот Даванков такой популист
Эх жаль что это просто слова
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Очередные заигрывания с фанатами.
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этому дурню кто-то верит? это бизнес омбудсмен титов 2.
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Fan I D такая проблема? Вся дума занимается
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Ответ tw1st37
Ахахахха очередной неплохой распил бабла, а не какая-то реальная забота о фанатах, сколько бабла зарядили на его введение, на установку необходимого оборудования на стадионах, на прочую мишуру, чтобы через пару лет просто убрать, а вы говорите у нас депутаты не работают)
А люди то какие) приняли не так , думают о законопроекте об отмене , тоже не так))
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Ответ Петрович
У нас люди представителям власти, политикам не верят, да и в общем недолюбливают, тем более на спортсе) И тут без разницы какие слова он бы сказал: -похвалил бы файн-айди - "всё понятно, лишь бы облизать начальство, выслужиться" -сказал про отмену фан-айди- "да просто популист, одни слова, а дел по факту никаких не будет"...
это опыт )
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Отменят после СВО. Я так понимаю «Эспаньоле» пообещали это и ещё кучу плюшек.
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Ответ Дима Карелин
Популизм , хочет новых избирателей заманить .
ага, выборы выиграет ))
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Вот незадача, а только собрались все делать… ну что же подождём
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Как верно подметил один небезызвестный тг-канал: Очковтирательство
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чего он там будет вносить, при тотальном превосходстве пжива?
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Во работа! Принял закон - испортил миллионам людей несколько лет жизни - отменил закон - кроссафчег!
"Вот уррёды" (с)
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Надеюсь, что будут уже какие-то подвижки по этой теме, а не очередное проветривание во рту.
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Давай, слоняра, сделай хоть что-нибудь полезное)
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Пчёлы против мёда…
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Зачем осень ждать?
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