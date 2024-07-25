В Госдуму внесли законопроект, обязывающий спортсменов знать гимн России и приносить присягу

В Госдуму внесли законопроект об обязательном знании спортсменами гимна России.

Также в случае включения в список кандидатов в сборную России спортсмены будут обязаны приносить присягу.

«В связи с продолжающимся политически мотивированным международным давлением на спортивное движение в России, отказом в допуске спортсменов спортивных сборных команд РФ к международным спортивным соревнованиям по причинам, противоречащим спортивным принципам, поддержка значимости высокого статуса спортсменов, представляющих Россию на международной спортивной арене, является важной задачей действующей государственной политики.

Для указанных целей наша страна стала организатором и активным участником большого количества инициатив по проведению новых крупных международных спортивных соревнований, в которых сохраняется верность спортивным принципам.

При этом спортсмены высокого класса, принимающие участие в подобных соревнованиях от нашей страны, являются не только профессионалами своего дела, но и кумирами молодежи. Поэтому крайне важно, чтобы они формировали достойные нравственные ориентиры чести и патриотизма, воспитывали чувства уважения и гордости за нашу страну.

В этой связи предлагается закрепить в качестве обязанности спортсменов знать текст Государственного гимна Российской Федерации, а также установить необходимость спортсменам, включенным в списки кандидатов в спортивные сборные команды РФ, приносить Присягу спортсмена.

Указанные действия позволят объединить российское спортивное движение, укрепить его верность спортивным принципам и своей стране, подчеркнуть ответственность и важнейший характер деятельности спортсменов – кандидатов и членов сборных команд Российской Федерации, которую они осуществляют в интересах России», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект внесли депутаты , , Амир Хамитов, Сергей Бурлаков, Рима Баталова и Рустам Калимуллин.