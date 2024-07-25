В Госдуму внесли законопроект, обязывающий спортсменов знать гимн России и приносить присягу

Теги Государственная дума Антон Шипулин Дмитрий Свищев Политика Лыжи

В Госдуму внесли законопроект об обязательном знании спортсменами гимна России.

Также в случае включения в список кандидатов в сборную России спортсмены будут обязаны приносить присягу. 

«В связи с продолжающимся политически мотивированным международным давлением на спортивное движение в России, отказом в допуске спортсменов спортивных сборных команд РФ к международным спортивным соревнованиям по причинам, противоречащим спортивным принципам, поддержка значимости высокого статуса спортсменов, представляющих Россию на международной спортивной арене, является важной задачей действующей государственной политики.

Для указанных целей наша страна стала организатором и активным участником большого количества инициатив по проведению новых крупных международных спортивных соревнований, в которых сохраняется верность спортивным принципам.

При этом спортсмены высокого класса, принимающие участие в подобных соревнованиях от нашей страны, являются не только профессионалами своего дела, но и кумирами молодежи. Поэтому крайне важно, чтобы они формировали достойные нравственные ориентиры чести и патриотизма, воспитывали чувства уважения и гордости за нашу страну.

В этой связи предлагается закрепить в качестве обязанности спортсменов знать текст Государственного гимна Российской Федерации, а также установить необходимость спортсменам, включенным в списки кандидатов в спортивные сборные команды РФ, приносить Присягу спортсмена.

Указанные действия позволят объединить российское спортивное движение, укрепить его верность спортивным принципам и своей стране, подчеркнуть ответственность и важнейший характер деятельности спортсменов – кандидатов и членов сборных команд Российской Федерации, которую они осуществляют в интересах России», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Законопроект внесли депутаты Дмитрий Свищев, Антон Шипулин, Амир Хамитов, Сергей Бурлаков, Рима Баталова и Рустам Калимуллин. 

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52 комментария
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По лекалам совка и Северной Кореи.
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Совсем крыша поехала уже...
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Не присел и не сделал два раза "ку" - в тюрьму.

Как же мерзко становится от того, что я на протяжении нескольких лет искренне болел за Шипулина.
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Ответ Oliver Kromwel
Если есть обязанность, значит, будет и ответственность. Не поешь гимн - штраф 10 тысяч рублей. Не встал во время гимна - 15 суток
Не расплакался во время гимна - на бутылку.
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Спорт же в не политики, господа депутаты, чо?
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Дичь лютейшая.
Присягаю верно и преданно скакать на батуте!
Или что-то вроде: Нещадя живота своего, на верность Отчизне буду бить врага нашего мячиком для пинг-понга!
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И всё-таки правильнее - Госдура ☝️
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Ответ Renki
Совсем крыша поехала уже...
Доброе утро
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+6
Если есть обязанность, значит, будет и ответственность. Не поешь гимн - штраф 10 тысяч рублей. Не встал во время гимна - 15 суток
+5
0
+5
Ответ Михаил Блинов
В совке лучше жили чем сейчас и люди себя свободней чувствовали
В 30е годы особенно
+7
-2
+5
Мне интересно, поцреоты всем довольны последние 2.5 года? Стоило оно того?
+7
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Поэтому Фернандес и свалил...
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Манифест компартии ещё на всякий случай. Вдруг пригодится
+5
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Ответ Михаил Блинов
В каждом периоде истории были и положительные и отрицательные моменты.
Какой период там положительный был?))
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Ответ Lol Ko
И всё-таки правильнее - Госдура ☝️
ГосDOOM’а. Стрёмное место, заполненное сотнями адских чудищ и до неузнаваемости изменившихся под их воздействием бывших людей.
+2
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Ответ Михаил Блинов
В любой период пока был советский союз были положительные моменты.
В КНДР, кстати, тоже полно положительных моментов. К примеру, есть еда. Воздух ещё есть. Одежда есть. Можно попробовать сбежать в Южную Корею — тоже положительный момент. Ещё там есть выбор — пойти на завод или пойти на завод. Столько положительных моментов, однозначно люди там живут лучше и чувствуют себя свободнее, чем мы.
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Вся эта новость - как будто вырванная страница сатирического романа-антиутопии. Умом понимаешь, что это какое-то надругательство над здравым смыслом, но потом понимаешь, что Дума, да еще и РФ и не такое состряпать может. С другой стороны, это косвенно подтверждает, что карточный домик уже на ладан дышит.
+4
-2
+2
Мне кажется, что нормальный человек и так должен знать родной гимн, че такого? Когда на крупных соревнованиях все команды и спортсмены руку на сердце кладут, поют, кричат со страстью, а наши с тупым лицом стоят и 0 гордости на страну, то это не круто совсем. Другое дело, что гордость идет от дел самой страны, но и те, кого я выше описал, тоже не в идеальных государствах существуют.
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Ответ Бешеный Уругваец
А почему эта новость в разделе "Лыжи"?
Потому что стоят эти депутаты на асфальте в лыжи обуты. И то ли лыже не едут, то ли депутаты такие...
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Ответ Чёрный тюльпан
По лекалам совка и Северной Кореи.
В совке лучше жили чем сейчас и люди себя свободней чувствовали
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обыкновенный тоталитаризм
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Ответ Чёрный тюльпан
По лекалам совка и Северной Кореи.
Там ещё принято бежать к уезжающему вождю плакать и причитать, стоять на на коленях при этом тоже очень приветствуется! Уверен, что это в скором времени коснется всех граждан нашей страны без исключения, здесь и как всегда лишь проба пера, ну а дальше, дальше-больше….🫡
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Ответ VuNePonimaete
Какой период там положительный был?))
Вторая половина восьмидесятых. Когда гайки начали крутить в обратную сторону и перед людьми забрезжила какая-никакая надежда на перемены.
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+1
Ответ Иван Балашов
Вторая половина восьмидесятых. Когда гайки начали крутить в обратную сторону и перед людьми забрезжила какая-никакая надежда на перемены.
Большой период относительно всего существования союза:)
+1
0
+1
А почему эта новость в разделе "Лыжи"?
+2
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Ответ kutavlik
Вы хотели сказать последние 25 лет..
Это тоже, но до известных событий жить можно было, хоть и с трудом. А сейчас...
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Ответ Иван Балашов
Подписываюсь.
Это я из своего поста нескромно цитату взял. Почитайте, как стриптиз-клуб в Праге участвует в организации спорта и сравните с тем, как работают над этим вопросом наши профильные спортивные организации...)
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Ответ VuNePonimaete
Мне интересно, поцреоты всем довольны последние 2.5 года? Стоило оно того?
Вы хотели сказать последние 25 лет..
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Ответ Max Bochkov
"...Поэтому у нас, почти на всех турнирах - от школьных спартакиад до финалов чемпионатов страны - на самых видных местах не прекрасные девушки, придающие красоты любому спортивному противостоянию, не популярные видеоблогеры, привлекающие молодую аудиторию, не медийные звезды спорта, музыки, искусства, бизнеса, а скучные серые чиновники, уныло бубнящие в микрофон набившие оскомину банальности. И не нужно говорить, что, мол, это - хорошо, что это - такие традиции, что так еще деды делали и нам велели. Меняется мир и нужно меняться вместе с ним. Adapt or Die. Галицкого на вас нет, национальное достояние в надежных (но не в ваших) руках, а бюджетных денег налогоплательщиков на всех абсолютно точно не хватит, дорогие спортсмены и спортивные менеджеры. Нужно развиваться. Нужно брать пример с лучших. Стремиться делать из спорта бизнес, когда целью становится коммерческий заработок от продажи развлекательных услуг, к сфере которых и относится спорт. " https://www.sports.ru/tribuna/blogs/jazboxsex/3254831.html
Подписываюсь.
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Ответ AERN
мерзко от того, что таких как ты на этом сайте полно.
Так уйди, тебя никто насильно не держит
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