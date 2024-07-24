Защитник «Оренбурга» Перес не знал, что «Спартак» называют народной командой: «Мне кажется, «Зенит» популярнее всех в России. Этот бренд знают во многих частях мира» 

Матиас Перес считает, что «Зенит» популярнее «Спартака» в России.

— Ты в курсе, что « » называют народной командой?

— Не слышал ничего об этом. Но я не так долго играю в России и не слишком много знаю о других командах. Если они себя так называют — хорошо.

— По твоим ощущениям, кто популярнее в России — «Спартак» или «Зенит»?

— Мне кажется, сейчас « » популярнее всех в России. Это бренд, который знают во многих частях мира. «Спартак» не так известен за границей, — сказал защитник « ».

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду