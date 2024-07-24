Защитник «Оренбурга» Перес не знал, что «Спартак» называют народной командой: «Мне кажется, «Зенит» популярнее всех в России. Этот бренд знают во многих частях мира» 

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Оренбург Матиас Перес II Футбол

Матиас Перес считает, что «Зенит» популярнее «Спартака» в России.

— Ты в курсе, что «Спартак» называют народной командой?

— Не слышал ничего об этом. Но я не так долго играю в России и не слишком много знаю о других командах. Если они себя так называют — хорошо.

— По твоим ощущениям, кто популярнее в России — «Спартак» или «Зенит»?

— Мне кажется, сейчас «Зенит» популярнее всех в России. Это бренд, который знают во многих частях мира. «Спартак» не так известен за границей, — сказал защитник «Оренбурга».

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116 комментариев
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>Если они себя так называют — хорошо.

Вот это тонко было. Я так не умею.
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Модератор! Срочно удалите эту новость
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Беспощаден к тушинским пенсионерам.
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ФК "Спартак" обратился в КДК с просьбой рассмотреть послематчевые высказывания игрока ФК "Оренбург" Переса. Клуб настаивает, что слова игрока могут трактоваться, как оскорбление чувств верующих.
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Ответ Росицки
Комментарий удален модератором
Этот «бразил» — аргентинец.
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да у Спартака только в Оренбурге 6-7 миллионов болельщиков, просто Пересу забыли сказать об этом

бгг
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Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий скрыт
А измеряется количеством болельщиков на стадионе. А блин, на Зенит и больше людей ходят
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— Ты в курсе, что «Спартак» называют народной командой?
— Не слышал ничего об этом. Что? Нет, я не хочу борща. Уберите от меня свой термос!
(звуки борьбы)
— Ты что-то хотел добавить?
— Да, я внезапно вспомнил про 50-60 миллионов болельщиков Спартака только в России. Дух, погоду, 6 из 6. Не могу сдержать слёз восхищения.
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"Если они себя так называют — хорошо."

Хах, в яблочко. Перес конечно хорош. И в матче отдоминировал кб и после матча весело оттоптался.
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Что-то Вадима корежит сегодня сильно, аж на оскорбления по национальному признаку пошёл.

Интересный факт для него: в прошлом сезоне единственный домашний матч "Спартака" который преодолел отметку в 30+ тысяч зрителей, это был матч с.... "Зенитом". Аж 33852 зрителя. Ни на один домашний матч "Спартак" не приходило так много народу. Иронично...
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Надо было среди пенсионеров и 50+ проводить опрос, тогда бы вспомнили может
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Ответ Росицки
Комментарий скрыт
Бииип!
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Ответ NottinghamForest
Модератор! Срочно удалите эту новость
...и извинитесь!
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Достаточно просто посмотреть на трибуны домашних матчей Зенита и Спартака. Количество болельщиков на трибунах у Зенита в два-три раза больше, чем у Спартака.
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Ответ seMen_SM
Комментарий скрыт
бедненькие, только и осталось радоваться от колличества толстых мужиков и их дев в красных тряпках )
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Ответ SMART789
Надо было среди пенсионеров и 50+ проводить опрос, тогда бы вспомнили может
Трудно вспомнить то золотое спартаковское времечко, прошло почти четверть века. Чемпионство Карреры было случайным эпизодом. Впереди ещë лет 25 безнадëги.
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Оренбург уже передал привет народной команде, кто следующий?!👍
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Мне интересно в чем народность то заключается? То есть за остальные клубы болеет не народ? Или это советский пережиток, что якобы спартак не принадлежал ни к какому силовому ведомству. Так ведомственных клубов в СССР было куда меньше, чем народных. Только спартак нагло приватизировал себе это звание😎
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Ответ Owen_the_Simple
>Если они себя так называют — хорошо. Вот это тонко было. Я так не умею.
Когда македонские послы потребовали от спартанцев признать Александра Македонского богом, спартанцы ответили "если Александр хочет быть богом - пусть будет им".
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Понятное дело что за границей про Зенит знают больше, они не так уж и редко появляются в трансферных новостях латинской америки. Не думаю что тут есть кто-то с заблуждением, мол якобы кто-то за пределами России за них вообще болеет, это как думать что у Мальмё огромная фанбаза по миру. Но в одном Перес точно прав, Зенит популярность набирает, тут и типичные глоры, плюс молодёж видящая и сильную команду у которой рабочий медиа ресурс. В целом у Спартака с годами количество болельщиков скорее всего будет стагнировать или сокращаться по естественным причинам. По моим ощущениям, у Зенита (местный доминатор, не столичный клуб, большие ресурсы, главный клуб севера страны), Динамо (да это не шутка, но опять же медийка, плюс игра при Личке, как и при Шварце), Краснодара (частный и сильный клуб, по сути, плюс образ Галицкого, главный клуб юга страны) точно будет расти аудитория, она и до прошлого сезона росла, а после финала прошлого сезона где все трое еще и устроили драму за первое место так подавно. И как бы условный Борзыкин не шутил про медийку и малолетних зрителей, она все равно работает и будет работать у этих трех команд, если не случится что-то экстраординарное.
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"Народной командой" спартачек называют только сектанты этой самой команды!
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На сегодня Зенит самая посещаемая, популярная, известная команда России. Спартак утратил эти звания в нулевых.
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Команда такая же народная, как и частная нефть Лукойла, бгг😁
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Ответ Shox
Обращения в КДК, письма от ветеранов президенту и прочие сотрясания воздуха от бывших хоккейных тафгаев и дедушек, желающих заработать на хлеб это Питерский конек)
>Обращения в КДК

«Спартак» обратился в КДК по поводу жёлтой карточки Жиго
10 марта 2021

>письма от ветеранов президенту и прочие сотрясания воздуха от бывших хоккейных тафгаев

8 января 2014, 17:11
КХЛ
Якушев передал Путину письмо группы ветеранов ХК "Спартак" с просьбой помочь клубу
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Спартачи, что с лицом ?😄
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Перес выдал базу, как говорят молодые.
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Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий скрыт
Так ведь Зенит и в Москве больше всех собирает...
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Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий скрыт
В чём тогда измеряется "величие" и "богатая история" Спартака, за которую так ратуют его болелы?!)
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-1
+6
Ответ Взвешенный вомбат Китая
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Скажет, что сходил в музей, поел борща и теперь узнал.
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Ответ seMen_SM
Комментарий скрыт
То есть вы все таки в эпоху фан уйди пытаетесь популярность измерять по гостевому сектору? Ммммм, как восхитительно.
"Приличный десант" на стадионе вместимостью 10 тысяч это простите сколько? Там и 300 человек будет выглядеть как полный сектор.
>+ множество людей в спартаковской атрибутике по стадиону.
А в Самаре такого не было, по телевизору не показали, или просто неудобно об этом говорить?
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