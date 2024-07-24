Защитник «Оренбурга» Перес не знал, что «Спартак» называют народной командой: «Мне кажется, «Зенит» популярнее всех в России. Этот бренд знают во многих частях мира»
Матиас Перес считает, что «Зенит» популярнее «Спартака» в России.
— Ты в курсе, что «Спартак» называют народной командой?
— Не слышал ничего об этом. Но я не так долго играю в России и не слишком много знаю о других командах. Если они себя так называют — хорошо.
— По твоим ощущениям, кто популярнее в России — «Спартак» или «Зенит»?
— Мне кажется, сейчас «Зенит» популярнее всех в России. Это бренд, который знают во многих частях мира. «Спартак» не так известен за границей, — сказал защитник «Оренбурга».
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Вот это тонко было. Я так не умею.
бгг
— Не слышал ничего об этом. Что? Нет, я не хочу борща. Уберите от меня свой термос!
(звуки борьбы)
— Ты что-то хотел добавить?
— Да, я внезапно вспомнил про 50-60 миллионов болельщиков Спартака только в России. Дух, погоду, 6 из 6. Не могу сдержать слёз восхищения.
Хах, в яблочко. Перес конечно хорош. И в матче отдоминировал кб и после матча весело оттоптался.
Интересный факт для него: в прошлом сезоне единственный домашний матч "Спартака" который преодолел отметку в 30+ тысяч зрителей, это был матч с.... "Зенитом". Аж 33852 зрителя. Ни на один домашний матч "Спартак" не приходило так много народу. Иронично...
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"Приличный десант" на стадионе вместимостью 10 тысяч это простите сколько? Там и 300 человек будет выглядеть как полный сектор.
>+ множество людей в спартаковской атрибутике по стадиону.
А в Самаре такого не было, по телевизору не показали, или просто неудобно об этом говорить?