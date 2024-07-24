«Спартак» будет платить Маркиньосу 1,4 млн евро в год – в 4 раза больше, чем «Ференцварош». «Локомотив» предлагал 700 тысяч евро и бонусы («СЭ»)

Теги Спартак Локомотив Ростов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Маркиньос Коста Спорт-Экспресс деньги Футбол

Стала известна зарплата Маркиньоса в случае перехода в «Спартак».

Сообщалось, что красно-белые перехватили вингера «Ференцвароша» у «Локомотива» – сумма трансфера составит 5 млн евро.

По данным «Спорт-Экспресса», «Спартак» предлагает Маркиньосу зарплату в размере 1,4 млн евро в год.

При этом «Локомотив» предлагал вингеру 700 тысяч евро и бонусы, а «Ростов» – 500 000 евро. В «Ференцвароше» зарплата игрока составляла 350 тысяч евро в год.

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35 комментариев
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а говорят в Спартаке за ромбик и миску борща играют 🙃
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А нельзя было попробовать сначала 850, например, предложить? Это же не покер, чтобы ставкой соперников отпугивать
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Вот это я понимаю, рост ЗП.
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Интересно, а в Спартаке в курсе, что это не тот Маркиньос?🤓
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Ответ Streetbor
а говорят в Спартаке за ромбик и миску борща играют 🙃
Дорожает нынче продуктовая корзина, надо соответствовать😥🎅🏿
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через полгода станковича уволят, этот тип осядет на скамейке, через год - в аренду, через два - расторжение контракта
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Ответ Сергей
А нельзя было попробовать сначала 850, например, предложить? Это же не покер, чтобы ставкой соперников отпугивать
Где то слово откат фигурирует
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Короче не перехватил, а переплатил
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Трансферная политика как всегда на высоте
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Кто-нибудь скажите руководству что это маркиньос не из псж, а то как обычно перепутали
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Блин, вот реально был бы рад конкуренту в нашем болоте, но Спартак только развлекает)
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Ответ Макс Фет
Спартак это шапито
Смешно когда фанат зенита пишет что-то про шапито
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но позор зенит, не забываем. который таких хламарей даже не рассматривает в состав
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Все в атаку!
Играем без защиты и вратаря 😄
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Бооольше вингеров, боооольше!
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Переделаем высказывание: Да теперь цены на свинину опять подскочат!
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Мажоры КБ. Всех перебили баблом. 😄
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Нефтяные деньги. Все ради того, чтобы ослабить конкурента. Не стыдно?
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Могут себе позволить. Сказать больше нечего.
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Ответ ARAMIS777
Вот это я понимаю, рост ЗП.
индексация)
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Феноменально работают гм спартака
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Ответ Streetbor
а говорят в Спартаке за ромбик и миску борща играют 🙃
а в госклуб игроков по 50 тыр покупают
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Главное чтобы забивал ! Чужие деньги считать не хорошо 😅
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Ответ Антон Фалафель
Когда Зенит платит какому-то сербскому ноунейму 5 лямов, это мощь! Когда Спартак платит 1,4 будущему топу 1,4 лямов, это цирк. не перепутайте!
Увы, но его будущее не в Спартаке, а в аренде в Химках.
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