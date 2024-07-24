«Спартак» будет платить Маркиньосу 1,4 млн евро в год – в 4 раза больше, чем «Ференцварош». «Локомотив» предлагал 700 тысяч евро и бонусы («СЭ»)
Стала известна зарплата Маркиньоса в случае перехода в «Спартак».
Сообщалось, что красно-белые перехватили вингера «Ференцвароша» у «Локомотива» – сумма трансфера составит 5 млн евро.
По данным «Спорт-Экспресса», «Спартак» предлагает Маркиньосу зарплату в размере 1,4 млн евро в год.
При этом «Локомотив» предлагал вингеру 700 тысяч евро и бонусы, а «Ростов» – 500 000 евро. В «Ференцвароше» зарплата игрока составляла 350 тысяч евро в год.
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