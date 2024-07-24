Миранчук переходит в «Атланту» из «Аталанты» за 15 млн евро. Медосмотр и подписание контракта – сегодня

Алексей Миранчук близок к переходу в «Атланту» из «Аталанты».

Российский полузащитник пройдет медосмотр и подпишет контракт с клубом уже сегодня, сообщает Фабрицио Романо.

За трансфер 28-летнего футболиста итальянцы получат около 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А Миранчук провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.

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