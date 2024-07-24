Миранчук переходит в «Атланту» из «Аталанты» за 15 млн евро. Медосмотр и подписание контракта – сегодня

Теги Аталанта МЛС серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Футбол

Алексей Миранчук близок к переходу в «Атланту» из «Аталанты».

Российский полузащитник пройдет медосмотр и подпишет контракт с клубом МЛС уже сегодня, сообщает Фабрицио Романо.

За трансфер 28-летнего футболиста итальянцы получат около 15 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Серии А Миранчук провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь

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122 комментария
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В хоккее была Атланта Ковальчука
В футболе будет Атланта Миранчука
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Ответ КИРИЛЛ УСТИНОВ
Какой ужас. "Настало время пойти за мечтой" 😏 Эхх, Лёха...
чел пару лет поиграл в Европе, выиграл лигу Европы, чем не мечта?
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Через год станет единственным в мире, кто выиграл Кубок Европы, Кубок России и Кубок Америки
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Ответ Adams
По логике, после Атланты следующей остановкой Миранчука должен стать Атлас из Мексики
Нет, Атлант из Белоруссии.
+72
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+72
Если 15, то это получается Аталанта даже в небольшой плюс выходит.
Тогда неудивительно, что итальянцы заинтересованы в этом трансфере.
И понятно, что из Европы, из тех клубов, которые Миранчук бы усилил, никто бы столько не дал.
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+55
Хорошо редакторам спорта. Можно в скрипте "Аталанта Миранчука" всего одну букву убрать.
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Ответ Donbass guy
Комментарий скрыт
отсутствие товарняков с кндр и зимбабве переживет как-нибудь
+35
-4
+31
19 сентября может с Месси сыграть
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+21
По логике, после Атланты следующей остановкой Миранчука должен стать Атлас из Мексики
+23
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Ответ КИРИЛЛ УСТИНОВ
Какой ужас. "Настало время пойти за мечтой" 😏 Эхх, Лёха...
А что ему прикажешь делать? Кто в Европе сделает такое же предложение? В Италии и близко нет таких денег. Аталанте он не нужен, видимо. Сидеть на банке до конца контракта, а потом свободным агентом в Паок или Гавр играть за копейки? Зато в Европе! Он уже все доказал, отрезок в основе Торино и Аталанты провел, еврокубок взял, поднял известность, теперь за ним пришёл клуб Млс. Никому в России такое и не снилось. У нас в пустыню никого не забирают особо, а тут в Америку на хорошие бабки. Через несколько лет вернётся в Локомотив легендой.
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Ответ selso99
Через год станет единственным в мире, кто выиграл Кубок Европы, Кубок России и Кубок Америки
Ну очень вряд ли игрок сборной России сможет выиграть Копа Америка.
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Ответ genowayy
Комментарий скрыт
Это неправда, суд встал на сторону Локо и они все вернули
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Ответ Donbass guy
Комментарий скрыт
Смешно. Сборной не существует на данный момент
+13
-3
+10
Да и красава Леха. Поживет в США, поиграет, а не будет здесь на лавке прозябать. Какие-никакие и там "еврокубки" есть, всяк лучше, чем в условный Зенит.

Красавчик!
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почти из Омска в Томск
+10
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Ответ Dmitry Orlov
Ну очень вряд ли игрок сборной России сможет выиграть Копа Америка.
Через 5 лет получает гражданство и приводит сборную к победе на Корабле Америка.
+10
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+9
Какой ужас. "Настало время пойти за мечтой" 😏
Эхх, Лёха...
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красавчик миранчук, и никто его бабки считать не будет, потому как не получает, а зарабатывает в конкурентных лигах, не боясь соперничать и доказывать. уважение .
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Да понятно, что Аталанта чуть ли не под дулом пистолета заставляла его подписать этот договор.
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В Атланте расправит плечи наконец то)
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Ответ Rio de Janeiro
Потому что бургер-лига это закат карьеры для любого уважающего себя футболиста
а сейчас с кайфом поиграет и поживет в США, без сильного давления.
хорошая карьера у миранчука старшего, успокойтесь
+7
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+6
Объяснит может кто-нибудь смысл данного перехода? Что действительно вдруг футбольному клубу Атланта очень понадобился футболист Миранчук?) Никакой тут политики нет, чисто футбольная движуха?)
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Ответ Петрович
Объяснит может кто-нибудь смысл данного перехода? Что действительно вдруг футбольному клубу Атланта очень понадобился футболист Миранчук?) Никакой тут политики нет, чисто футбольная движуха?)
Взятка за поставки вагонов в Никарагуа. Где Миранчук и его нынешний клуб и где политика.
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Страшный сон для Месси
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Ответ Kashmar
Комментарий удален модератором
Его не заштопали еще после ЧМ, а тут после КА рецидив произошел
+5
0
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Ответ Петрович
Объяснит может кто-нибудь смысл данного перехода? Что действительно вдруг футбольному клубу Атланта очень понадобился футболист Миранчук?) Никакой тут политики нет, чисто футбольная движуха?)
В Америке по 60000 некторые стадионы вмещают , и люди приходят!
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Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
Это вообще к чему здесь?
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Ответ Большой Ко
19 сентября может с Месси сыграть
Остановить Месси!
+3
0
+3
Ответ Kashmar
Комментарий удален модератором
Потому что может 😉
Ну и ник глянь)) как говорится, спидорак на лицо
+4
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Ответ selso99
Через год станет единственным в мире, кто выиграл Кубок Европы, Кубок России и Кубок Америки
И кубок РЖД
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