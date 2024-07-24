Маскерано об организации Олимпиады: «Вчера ограбили Альмаду, сегодня Аргентину забросали петардами. Везде требуют удостоверения, а потом происходит такое – это не районный турнир»

Хавьер Маскерано раскритиковал организацию Олимпиады в Париже.

Матч 1-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира между и Марокко (1:2) был прерван на 106-й минуте – после гола Кристиана Медины на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки. Арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, а гол аргентинцев был отменен.

«Вчера нас ограбили – украли вещи у . У нас везде просят удостоверения, а потом происходит нечто подобное. Сегодня [болельщики] семь раз прорывались на поле, а потом забросали нас петардами.

Нам сказали, что счет 2:2 окончательный. Ни мы, ни не хотели продолжать играть.

Мы участвуем в Олимпийских играх, а не в районном соревновании. Так не должно быть», – сказал главный тренер олимпийской сборной Аргентины.

Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!

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