Маскерано об организации Олимпиады: «Вчера ограбили Альмаду, сегодня Аргентину забросали петардами. Везде требуют удостоверения, а потом происходит такое – это не районный турнир»
Хавьер Маскерано раскритиковал организацию Олимпиады в Париже.
Матч 1-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира между Аргентиной и Марокко (1:2) был прерван на 106-й минуте – после гола Кристиана Медины на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки. Арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.
Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, а гол аргентинцев был отменен.
«Вчера нас ограбили – украли вещи у Тьяго Альмады. У нас везде просят удостоверения, а потом происходит нечто подобное. Сегодня [болельщики] семь раз прорывались на поле, а потом забросали нас петардами.
Нам сказали, что счет 2:2 окончательный. Ни мы, ни Марокко не хотели продолжать играть.
Мы участвуем в Олимпийских играх, а не в районном соревновании. Так не должно быть», – сказал главный тренер олимпийской сборной Аргентины.
Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Нет, как раз-таки в районном соревновании в евробантустане.
обещал "лучшие Игры в истории". С почином, чо
Арги ответку словят еще не раз
В прекрасной Европе нет бомжей, Париж волшебный город, наполненный бабочками, а не крысами, а в реке Сена купаться можно круглый год.