Маскерано об организации Олимпиады: «Вчера ограбили Альмаду, сегодня Аргентину забросали петардами. Везде требуют удостоверения, а потом происходит такое – это не районный турнир»

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Хавьер Маскерано раскритиковал организацию Олимпиады в Париже.

Матч 1-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира между Аргентиной и Марокко (1:2) был прерван на 106-й минуте – после гола Кристиана Медины на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки. Арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, а гол аргентинцев был отменен.

«Вчера нас ограбили – украли вещи у Тьяго Альмады. У нас везде просят удостоверения, а потом происходит нечто подобное. Сегодня [болельщики] семь раз прорывались на поле, а потом забросали нас петардами.

Нам сказали, что счет 2:2 окончательный. Ни мы, ни Марокко не хотели продолжать играть.

Мы участвуем в Олимпийских играх, а не в районном соревновании. Так не должно быть», – сказал главный тренер олимпийской сборной Аргентины.

Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!

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80 комментариев
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Помню как в Марселе похитили японского министра вырезав крышу в авто, а вы хотите чтоб они нормально провели Олимпиаду.
+282
-6
+276
Ответ JuVero
«Ниндзя»
"Япошка" (с)
+68
0
+68
Ответ Streetbor
Помню как в Марселе похитили японского министра вырезав крышу в авто, а вы хотите чтоб они нормально провели Олимпиаду.
«Ниндзя»
+64
0
+64
Французы всегда ужасно организовывали турниры. А еще зимнюю Олимпиаду им отдали 🤦‍♂️
+45
-7
+38
"Мы участвуем в Олимпийских играх, а не в районном соревновании"

Нет, как раз-таки в районном соревновании в евробантустане.
+45
-19
+26
Ответ Carasa
Япошка!
Аааааа Коничуаааааа
+26
0
+26
Ответ Idalgo
В аргентине то не грабят, неее
он о том, что предприняты беспрецедентные меры безопасности, всех досматривают и проверяют документы. При этом толку то ноль, а неудобств полно.
+28
-3
+25
А тем временем сбылся кошмар США наяву: Ирак нагнул Украину, да еще и Хуссейн забил...
+23
-6
+17
Ответ Serkan_Ballboy
Французы всегда ужасно организовывали турниры. А еще зимнюю Олимпиаду им отдали 🤦‍♂️
А ещё они очень оригинально решили вопрос с бездомными и их палатками в Париже. Просто более 10 тысяч людей взяли и пинком за пределы города отправили. Вот это я понимаю гуманность и демократия
+16
0
+16
А что если теперь после каждого пропущенного гола кучка дикарей будет выбегать на поле? Это опасный прецедент, и по всем нормам и правилам следовало бы засчитать Марокко технарь, вне зависимости от того, был ли там оффсайд, но теперь то разгуляются смелые мужчинки, что женщин своих в покрывала наряжают да бьют, вот теперь то забеги станут регулярными, ух как же преобразился футбол при Парижанине...
+14
-1
+13
Макрон тут давеча
обещал "лучшие Игры в истории". С почином, чо
+14
-1
+13
Ответ Idalgo
В аргентине то не грабят, неее
Так франция это же «райский сад» вроде как, получается от аргентины не отличается ничем бгггг
+11
0
+11
Ответ Streetbor
Помню как в Марселе похитили японского министра вырезав крышу в авто, а вы хотите чтоб они нормально провели Олимпиаду.
Япошку, если точнее. Общаяяя тревога!!(С)
+9
0
+9
Ответ Фан Рубина
"Мы участвуем в Олимпийских играх, а не в районном соревновании" Нет, как раз-таки в районном соревновании в евробантустане.
Евробантустан - как много в этом звуке
+11
-2
+9
"- Между прочим в соседнем районе жених украл члена партии!" (с) Кавказская пленница
+8
0
+8
Ответ Streetbor
Помню как в Марселе похитили японского министра вырезав крышу в авто, а вы хотите чтоб они нормально провели Олимпиаду.
По машинаааааам!!!
+7
0
+7
Какие же противные граждане Франции - выходцы из Алжира и Нигерии
+8
-1
+7
Ответ JuVero
«Ниндзя»
Япошка!
+6
0
+6
Ну вообще-то это районные соревнования имени Баха
+7
-2
+5
надо было в России проводить, было бы все норм
+11
-7
+4
Только не надо валить все беды на африканских переселенцев, это элита Франции, лучшие люди, гордость нации.
+3
0
+3
Ответ Gornostaev
А тем временем сбылся кошмар США наяву: Ирак нагнул Украину, да еще и Хуссейн забил...
Можно подробнее? Слишком забавный каламбурчик
+3
0
+3
Мстят за кричалку, как пить дать 😎
+7
-4
+3
Ответ Пашка Донофф
А ещё они очень оригинально решили вопрос с бездомными и их палатками в Париже. Просто более 10 тысяч людей взяли и пинком за пределы города отправили. Вот это я понимаю гуманность и демократия
Причем, вроде как, за 101 км от Парижа😅
+3
0
+3
Ахаха
Арги ответку словят еще не раз
+4
-2
+2
Вся полиция Парижа была очень занята во-время проведения этого матча. Крутили лапти какому-то российскому повару, который намеревался в одиночку сорвать проведение ОИ во Франции.
+3
-1
+2
Можете поблагодарить за такое отношение к себе Мартинеса, Фернандеса и прочих гопников из основной сборной.
+2
0
+2
Ответ KaaTim
Можно подробнее? Слишком забавный каламбурчик
Сборная Ирака обыграла сборную Украины 2-1 на играх.
+2
0
+2
Ответ Пашка Донофф
А ещё они очень оригинально решили вопрос с бездомными и их палатками в Париже. Просто более 10 тысяч людей взяли и пинком за пределы города отправили. Вот это я понимаю гуманность и демократия
Бездомные и плакаты были нарисованы и сняты на Мосфильме.
В прекрасной Европе нет бомжей, Париж волшебный город, наполненный бабочками, а не крысами, а в реке Сена купаться можно круглый год.
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Ответ slow focus
в аргентине начинают грабить прямо в аэропорту, мелкое цыганье бегает, и пытается срезать сумки и прочие ценные вещи
Самые безопасные страны Южной Америки - Коста Рика, Уругвай, Аргентина и Чили.
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