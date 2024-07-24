«Это самый большой цирк, который я видел в жизни». Маскерано об отмене гола Аргентины на Олимпиаде после возобновления игры через 2 часа
Хавьер Маскерано назвал цирком отмену гола и паузу в матче Аргентины и Марокко.
Команды встречались в 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира.
На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет благодаря голу Кристиана Медины, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В это время на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.
Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен. Матч завершился победой Марокко со счетом 2:1.
«Это самый большой цирк, который я когда-либо видел в своей жизни», – заявил главный тренер олимпийской сборной Аргентины и бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано.
Зрители в Сент-Этьене освистали гимн Аргентины перед ее матчем с Марокко на Олимпиаде
Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Молодцы, всё на высшем уровне, как обещал Бах...
А не какой-то там Марокко