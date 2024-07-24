«Это самый большой цирк, который я видел в жизни». Маскерано об отмене гола Аргентины на Олимпиаде после возобновления игры через 2 часа

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Хавьер Маскерано назвал цирком отмену гола и паузу в матче Аргентины и Марокко.

Команды встречались в 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет благодаря голу Кристиана Медины, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В это время на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в  Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен. Матч завершился победой Марокко со счетом 2:1.

«Это самый большой цирк, который я когда-либо видел в своей жизни», – заявил главный тренер олимпийской сборной Аргентины и бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано.

Зрители в Сент-Этьене освистали гимн Аргентины перед ее матчем с Марокко на Олимпиаде

Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!

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61 комментарий
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Ответ Marcus-light
Это эталонно плохое судейство, футболисты-мясорубы и абсолютно донские фанаты. Как при этом получился справедливый исход - загадка
Донские фанаты-это казаки в 1814 году?
+62
-3
+59
Ответ boiling water
а в чем цирк?
Могли просто засчитать победу Марокко. А эта переигровка 3 минут действительно цирк. Не олимпиада, а кубок африки
+55
-3
+52
Тут недавно была новость, что аж целых 40 стран сотрудничают с МОК по безопасности на этих ОИ.
Молодцы, всё на высшем уровне, как обещал Бах...
+58
-13
+45
Ответ Russ Ivan
Тут недавно была новость, что аж целых 40 стран сотрудничают с МОК по безопасности на этих ОИ. Молодцы, всё на высшем уровне, как обещал Бах...
Все заняты поиском российской символики, им не до беспорядков на трибунах.
+49
-9
+40
Это эталонно плохое судейство, футболисты-мясорубы и абсолютно донские фанаты. Как при этом получился справедливый исход - загадка
+32
-7
+25
Ответ Russ Ivan
Тут недавно была новость, что аж целых 40 стран сотрудничают с МОК по безопасности на этих ОИ. Молодцы, всё на высшем уровне, как обещал Бах...
У 40 нянек Олимпиада без глаза..., носа, ноги, половины зубов, уха....
+18
-2
+16
на Евроспорте показали линии - офсайд был
+15
-5
+10
а в чем цирк?
+17
-10
+7
После победы в финале Кубка Америки аргентинцы что-то распевали в адрес французов.. Вот так, не стесняясь, они решили им нагадить.. 👀
+6
0
+6
Ответ boiling water
а в чем цирк?
Ждать 2 часа чтобы доиграть 2 минуты)) это конечно же не цирк
+6
0
+6
Судья скандинав - это бренд
+10
-5
+5
Ответ Knife707
Донские фанаты-это казаки в 1814 году?
Нет. Это фанаты Кадырова
+7
-3
+4
Марокко теперь не слабаки?))
+5
-3
+2
Ответ Капибарбер
В 2013 Маскерано на церемонии вручения ЗМ действительно не был
Я не упоминал год,а лишь саму церемонию.
+2
0
+2
Хавьер хотел увидеть надпись “penalty for Argentina”
+2
0
+2
А ведь этот человек видел победу Аргентины на ЧМ 2022 и победу над ПСЖ в 2017 году.
+2
0
+2
Ответ Fantasma 1362
Колхозник , Маскерано тогда в Ливерпуле играл😆😆
Маскерано - колхозник?
+2
-1
+1
Ответ kreator.vvv
После победы в финале Кубка Америки аргентинцы что-то распевали в адрес французов.. Вот так, не стесняясь, они решили им нагадить.. 👀
Это, технически, были разные команды Аргентины - но вы правы в том, что эти 2 события связаны между собой
+1
0
+1
А как же цирк имени Бускетса в матче против Интера?)
+1
0
+1
Марокко всех купило.....
0
0
0
Цирк в том, что доигрывали эти 2 минуты после 2 часов ожидания. Все остальное вроде по делу, при беспорядках команды уводят. Главный цирк это организация Олимпиады, думаю это только начало
+4
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0
Ответ Owen_the_Simple
Все заняты поиском российской символики, им не до беспорядков на трибунах.
Уверены, что пронос российской символики и послужил причиной беспорядков или всё же это понятное негодование болел после засчитанного гола, забитого из оффсайда❓🤔
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Не самый. Я вот до сих пор вспоминаю матч Брайтона с МЮ, когда судья уже после финального свистка поставил пенку в ворота Брайтона)
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Маскерано, самый большой цирк был, когда ты уронил Роналду, но карточку дали ему)
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А писать то больше не о чем....
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Ответ Knife707
Ваш матч с Челси и Эвребе вспомни
Колхозник , Маскерано тогда в Ливерпуле играл😆😆
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Ответ Тюменец
Марокко теперь не слабаки?))
Теперь да)) Теперь это Марокко.
А не какой-то там Марокко
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провальная олимпиада что и говорить
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А я - когда Месси рукой играл и на ван Гала орал. И вот это потом камера вово камера вово
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Ответ Любезный Коссутий
на Евроспорте показали линии - офсайд был
https://m.allfootballapp.com/news/Headline/Fans-stunned-at-worst-VAR-offside-line-as-they-joke-%E2%80%98absolutely-NOT-rigged%E2%80%99/3439173
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