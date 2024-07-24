🏃🏻«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса

Марио Фернандес покинул «Зенит».

Петербургский клуб объявил об уходе 33-летнего защитника.

«Сине-бело-голубые благодарят за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни!» – говорится в сообщении « ».

Марио присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями. С «Зенитом» он выиграл чемпионат и Кубок России.

Статистику экс-футболиста ЦСКА и сборной России можно найти здесь.

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