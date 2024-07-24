🏃🏻«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес покинул «Зенит».

Петербургский клуб объявил об уходе 33-летнего защитника. 

«Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни!» – говорится в сообщении «Зенита». 

Марио присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями. С «Зенитом» он выиграл чемпионат и Кубок России.

Статистику экс-футболиста ЦСКА и сборной России можно найти здесь

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136 комментариев
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Ответ cektor
И хорошо , странный трансфер Толком не поиграл в Зените , еще и с ЦСКА отношения испортил …
Бабки, бабки, сука бабки * бьёт по рулю*
+117
-5
+112
И хорошо , странный трансфер
Толком не поиграл в Зените , еще и с ЦСКА отношения испортил …
+100
-6
+94
+ 2.5 ляма за сезон. - Любовь и уважение армейских фанов...
+80
-4
+76
Ответ Александр Александрович
Кто и зачем брал этого давно сбитого летчика ?
Медведев, просто показать что может подписать даже легенд клубов конкурентов
+76
-1
+75
Лавка осиротела сегодня... Спасибо, легенда!
+66
-5
+61
тот забег войдёт в историю
+38
-5
+33
Изначально было понятно, что 33 летний ветеран, который год не играл в футбол, вряд ли может быть на хорошем уровне. Трансфер уровня Маркизио.
+22
-3
+19
Ответ Campanulla
+ 2.5 ляма за сезон. - Любовь и уважение армейских фанов...
они за недолгую футбольную карьеру стараются себе на жизнь заработать, а мамины романтики всё думают, игроки приходят за эмблему играть.

клиника, чего уж там
+22
-4
+18
Ну теперь только в Спартак, чтобы клеймо негде было ставить.
+21
-4
+17
в голове играет песня "Дорожная" группы Ленинград
+14
-2
+12
Ответ Luneville
Лавка осиротела сегодня... Спасибо, легенда!
Там уже замену взяли: Волкова. Так что место - пусто не бывает!
+11
0
+11
Ответ Luneville
Лавка осиротела сегодня... Спасибо, легенда!
Вип ложа на Крестовском, скорее)
+11
-1
+10
Ответ cektor
И хорошо , странный трансфер Толком не поиграл в Зените , еще и с ЦСКА отношения испортил …
И заработал 2 ляма! Бразилец!
+8
0
+8
Кто и зачем брал этого давно сбитого летчика ?
+11
-4
+7
Ну вот и стоило оно?
+6
-1
+5
Здесь бы подошла видеонарезка с его спринтом со скамейки запасных
+5
0
+5
Иуда на выход. Туда его
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По бессмысленности этот трансфер в один ряд с Ваньком Соловьёвым. Ничего кроме грязи и выброшенных на ветер миллионов.
Скучать не будем и удачи желать тоже!
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Марио и для Питера полезным игроком не оказался, и для армейцев никем стал. Только и всего...
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И стал г*ом
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Была без радости любовь, разлука будет без печали...
+4
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Марио Фернандес: Я так за год озолотился,фантастический клуб..Во что значит царский клуб с государственным бюджетом.
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+3
Куда теперь? Какие планы? Может в Спартак?))
+5
-2
+3
Любовь без радости была, разлука будет без печали...
+4
-1
+3
И стоило это того ? Как будто последний *** без соли доедал.
+3
0
+3
налегиндарился. Кроме момента как он бежал праздновать гол ничем не запомнился))
+5
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+3
За то запах трофеев почувствовал!
+2
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+2
Как пришло так и ушло🤷‍♀️
+2
0
+2
Для чего брали? Издевательство какое-то!
+2
0
+2
Уважение фанатов бесценно. Для всего остального есть «Газпром».
+4
-2
+2
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