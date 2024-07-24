🏃🏻«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса
Марио Фернандес покинул «Зенит».
Петербургский клуб объявил об уходе 33-летнего защитника.
«Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни!» – говорится в сообщении «Зенита».
Марио присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями. С «Зенитом» он выиграл чемпионат и Кубок России.
Статистику экс-футболиста ЦСКА и сборной России можно найти здесь.
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Толком не поиграл в Зените , еще и с ЦСКА отношения испортил …
клиника, чего уж там
Скучать не будем и удачи желать тоже!