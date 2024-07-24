Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах

Французские Альпы станут местом проведения зимних Олимпийских игр 2030 года.

Об этом стало известно по итогам голосования на 142‑й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже.

Игры планируется провести в двух регионах – Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег.

В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в итальянском Милане и Кортине-д’Ампеццо.