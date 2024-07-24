Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах

Теги МОК Олимпиада-2030 Биатлон

Французские Альпы станут местом проведения зимних Олимпийских игр 2030 года.

Об этом стало известно по итогам голосования на 142‑й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже.

Игры планируется провести в двух регионах – Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег.

В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в итальянском Милане и Кортине-д’Ампеццо.

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26 комментариев
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6-й год 5-го срока Васильича... не поедем.
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Опыт ЧЕ2024 показал, что с финансовой точки зрения это весьма выгодно: использовать плюс/минус готовую инфраструктуру с прошлых соревнований
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Ответ Сергей Григорьев
Комментарий скрыт
Слово мокарона здесь вообще не уместно.Все знают, кто по-настоящему помешан на Украине
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Может, НХЛовцы доедут, не так далеко, как в Южную Корею
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Это точно будет как минимум красиво )
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В одном месте по сути два раза подряд?!
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Ответ cricket777
В одном месте по сути два раза подряд?!
А желающих больше нет, зимняя олимпиада это очень локальное мероприятие, её только в паре-тройке мест и можно проводить
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Ответ Ми Ша
Для российских и северокорейских спортсменов игры пройдут в солнечном Магадане
а при чём тут Северная Корея? Их никто не отстранял и они не самоутранялись.
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Степановой сообщите. Бестолковая опять вчера в лужу пукнула.
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Ответ IlyaGrain
Это точно будет как минимум красиво )
Только не поеятно, откуда снег брать. Во Франции и так сократился сезон катания на горных лыжах, потому как климат меняется
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Ну и хорошо
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Сгорел сарай, гори и хата. У Франции других проблем нет. Только зимних игр не хватало.
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Отличное место для проведения - удобное логистически, очень красивое, имеющее почти всю инфраструктуру и исторически подходящее.

Приятно проехаться по Кортине или Шамони и увидеть много исторических мест, связанных с Играми.
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Ответ PerfectSvendsen
Опыт ЧЕ2024 показал, что с финансовой точки зрения это весьма выгодно: использовать плюс/минус готовую инфраструктуру с прошлых соревнований
Зимние и летние игры - это все ж разная инфраструктура.
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Ответ N-fox
Зимние и летние игры - это все ж разная инфраструктура.
Так во Французских Альпах все в порядке с инфраструктурой.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Так во Французских Альпах все в порядке с инфраструктурой.
С инфраструктурой - более-менее. А вот со снегом - нет.
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Ответ barbarian1991
Может, НХЛовцы доедут, не так далеко, как в Южную Корею
Смотря с какой стороны шарик огибать
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Ответ N-fox
Только не поеятно, откуда снег брать. Во Франции и так сократился сезон катания на горных лыжах, потому как климат меняется
Вы уж определитесь - Европа тает или замерзает)))
Все в порядке так со снегом, сроки катания сократили пара курортов на "нижних этажах". Из этого раздули и навешали вам лапшу.
На лыжах в Альпах можно кататься хоть в июне в отдельных местах. И снега было вагон в этом году.
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