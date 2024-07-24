Роналду заработает 200 млн евро за следующий сезон в Саудовской Аравии, Неймар и Бензема – по 100, Малком – 18 (Capology)
Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый игрок саудовской лиги.
По данным Capology, форварду «Аль-Насра» гарантированно начислят 200 млн евро в сезоне-2024/25. Премиальная часть неизвестна.
В топ-15 игроков с самым высоким окладом (суммы указаны до уплаты налогов) вошли:
1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 200 млн евро;
2-3. Неймар («Аль-Хилаль») – 100 млн евро;
2-3. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 100 млн евро;
4. Рияд Марез («Аль-Ахли») – 52,2 млн евро;
5. Садьо Мане («Аль-Наср») – 40 млн евро;
6. Калиду Кулибали («Аль-Хилаль») – 34,7 млн евро;
7-9. Нголо Канте («Аль-Иттихад») – 25 млн евро;
7-9. Александар Митрович («Аль-Хилаль») – 25 млн евро;
7-9. Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль») – 25 млн евро;
10. Эмерик Лапорт («Аль-Наср») – 24,5 млн евро;
11. Марцело Брозович («Аль-Наср») – 24,2 млн евро;
12. Роберто Фирмино («Аль-Ахли») – 19 млн евро;
13. Малком («Аль-Хилаль») – 18 млн евро;
14. Рубен Невеш («Аль-Хилаль») – 17,3 млн евро;
15. Секо Фофана («Аль-Иттифак») – 15,2 млн евро.
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Дело еще и в самом желании, хотя здоровье и физика уже не те
А вот Неймаром быть хорошо - чувак не играет 9 месяцев вообще никак не играет, да и с самого начала 2023 года провёл 5 игр за Аль Хиляль, 4 игры за сборную, 8 игр за ПСЖ.
Чувак 1.5 года толком не играет, а ему 100 лямов капает. Отлично, чо.