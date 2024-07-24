Роналду заработает 200 млн евро за следующий сезон в Саудовской Аравии, Неймар и Бензема – по 100, Малком – 18 (Capology)

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду рейтинги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Роберто Фирмино Эмерик Лапорт Александар Митрович Садьо Мане Калиду Кулибали Марцело Брозович Секо Фофана Рияд Марез Нголо Канте Малком Сергей Милинкович-Савич деньги Футбол

Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый игрок саудовской лиги.

По данным Capology, форварду «Аль-Насра» гарантированно начислят 200 млн евро в сезоне-2024/25. Премиальная часть неизвестна.

В топ-15 игроков с самым высоким окладом (суммы указаны до уплаты налогов) вошли:

1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 200 млн евро;

2-3. Неймар («Аль-Хилаль») – 100 млн евро;

2-3. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 100 млн евро;

4. Рияд Марез («Аль-Ахли») – 52,2 млн евро;

5. Садьо Мане («Аль-Наср») – 40 млн евро;

6. Калиду Кулибали («Аль-Хилаль») – 34,7 млн евро;

7-9. Нголо Канте («Аль-Иттихад») – 25 млн евро;

7-9. Александар Митрович («Аль-Хилаль») – 25 млн евро;

7-9. Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль») – 25 млн евро;

10. Эмерик Лапорт («Аль-Наср») – 24,5 млн евро;

11. Марцело Брозович («Аль-Наср») – 24,2 млн евро;

12. Роберто Фирмино («Аль-Ахли») – 19 млн евро;

13. Малком («Аль-Хилаль») – 18 млн евро;

14. Рубен Невеш («Аль-Хилаль») – 17,3 млн евро;

15. Секо Фофана («Аль-Иттифак») – 15,2 млн евро.

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83 комментария
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Ответ Игорь М.
Пока Малком и ко тащат Хилаль к титулам, Неймар отдыхает с такой зп)) поменять бы им оклад))
Больше всех в колхозе пахала лошадь, но председателем так и не стала 😹
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Пока Малком и ко тащат Хилаль к титулам, Неймар отдыхает с такой зп)) поменять бы им оклад))
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Ответ a.sh.s.
Когда ты получаешь 200лямов в год конечно же тебе не хочется завершить карьеру.
Ты посмотри на чувака, он грустит и переживает, и даже плачет при неудачах
Дело еще и в самом желании, хотя здоровье и физика уже не те
+85
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Когда ты получаешь 200лямов в год конечно же тебе не хочется завершить карьеру.
+53
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Ответ Чечеватов
Пенсия размером с бюджет небольшого города. Умеет человек зарабатывать что уж тут
Роналду хоть старается, играет, а у Бенземы 100 млн реальная пенсия))
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Ответ a.sh.s.
Когда ты получаешь 200лямов в год конечно же тебе не хочется завершить карьеру.
справедливости ради, Рон еще вполне конкурентоспособен, а про лигу СА и говорить нечего.
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+26
Отрабатывает каждый цент, а мог бы кидать фанатов на билеты
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Пенсия размером с бюджет небольшого города. Умеет человек зарабатывать что уж тут
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Ответ Kanye East_1116222356
Отрабатывает каждый цент, а мог бы кидать фанатов на билеты
Да, Малком красавец. .Сразу титул взял. Или ты про двухсотмиллионного бестрофейника?😁
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+13
Ответ Матвей Суицидин
а еще мы увидели, что всякие Рамушы играющие за ПСЖ ничем не лучше
Типа чувак за 24 минуты не смог забить 10 голов? Как же так. Не доигрывает этот Рамуш...
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У Роналду расходов выше крыши, особенно в сборной - приходится всем давать на лапу, что играть по 120 минут в сборной... И Федерации, и тренерам, и игрокам, чтобы шум не поднимали.
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Притом что Малком играет полезнее Неймара и Бензема вместе взятых
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Неймар и за победы в чемпионате получает премии )
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Ответ Kanye East_1116222356
Отрабатывает каждый цент, а мог бы кидать фанатов на билеты
Развалил лидера чемпионата, а мог бы перейти к аутсайдеру и помочь взять титул
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Ответ жирный кот
безумие просто платить такие деньги поехавшим с ярмарки сбитым летчикам, гоняющим мяч в пустыне при полупустых трибунах.
Только полоумный считает, что им платят за пинание мяча. В первую очередь они получают такие деньги за рекламу СА
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Ответ Матвей Суицидин
справедливости ради, Рон еще вполне конкурентоспособен, а про лигу СА и говорить нечего.
где он конкурентноспособен?
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Ответ Матвей Суицидин
справедливости ради, Рон еще вполне конкурентоспособен, а про лигу СА и говорить нечего.
На Евро увидели
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Ответ Чечеватов
Пенсия размером с бюджет небольшого города. Умеет человек зарабатывать что уж тут
Так он один из самых узнаваемых людей в истории. Конечно он умеет зарабатывать на этом. Один генерит контента больше, чем другие лиги или команды вместе взятые
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Ответ Buti India
как???)))))) кто??)))) за что?)))) роналду такие деньги))) он ходячий мертвец))
Он лучший бомбардир СА
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Марез и Мане зарабатывают больше всех игроков топ-5 лиг…
+3
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Соболева не вижу.. 😎
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безумие просто платить такие деньги поехавшим с ярмарки сбитым летчикам, гоняющим мяч в пустыне при полупустых трибунах.
+8
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+2
Ответ Андрей Леонов
Судя по тому, что Рон в футбольном плане уже абсолютное ничто, у меня вопрос наверно к саудитам: а почему вы не хотите просто год смотреть на полмиллиарда кэша уложенного на поле? Просто полтора часа посмотреть на ковер из денег. Все равно футбола вы там не видите.
Человек лучший по голам и по ассистам в лиге СА, но фанатики пишут дичь лишь бы буковки понажимать
+3
-1
+2
Ответ Человек1991
Месси мужик отказался от Двух Миллиардов !!!
У тебя неверные данные. Он от 10 миллиардов за сезон отказался.
+9
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Рад за ребят)) Не так чтобы от всей души, но рад)
+1
0
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А мы тут обсуждаем что он после пенальти заплакал😂😂😂, Криш красава, рубит бабки, кайфует, еще и в футбол играет
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-1
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Ответ Матвей Суицидин
а еще мы увидели, что всякие Рамушы играющие за ПСЖ ничем не лучше
Вот вы сами опровергли свой первый комментарий. Игрок попал в сборную разочарований, нанёс больше всех ударов и не забил, больше всех офсайдов. Какая конкурентоспособность?
+6
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Ну, Роналду ещё ладно, он хоть дед, но всё же бегает и играет.
А вот Неймаром быть хорошо - чувак не играет 9 месяцев вообще никак не играет, да и с самого начала 2023 года провёл 5 игр за Аль Хиляль, 4 игры за сборную, 8 игр за ПСЖ.
Чувак 1.5 года толком не играет, а ему 100 лямов капает. Отлично, чо.
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Бедный Малком!
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Ответ Andrepy
Я не понимаю, почему шейхи не штрафуют неймара!!! Игру сыграл и в Бразилию улетел на лечение в клубах......
Ну его же не в футбол играть взяли, а лицом торговать. Если штрафовать, то лицо будет недовольно, а им не поторгуешь.
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