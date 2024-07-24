Роналду заработает 200 млн евро за следующий сезон в Саудовской Аравии, Неймар и Бензема – по 100, Малком – 18 (Capology)

Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый игрок саудовской лиги.

По данным Capology, форварду « » гарантированно начислят 200 млн евро в сезоне-2024/25. Премиальная часть неизвестна.

В топ-15 игроков с самым высоким окладом (суммы указаны до уплаты налогов) вошли:

1. («Аль-Наср») – 200 млн евро;

2-3. Неймар («Аль-Хилаль») – 100 млн евро;

2-3. («Аль-Иттихад») – 100 млн евро;

4. («Аль-Ахли») – 52,2 млн евро;

5. («Аль-Наср») – 40 млн евро;

6. Калиду Кулибали («Аль-Хилаль») – 34,7 млн евро;

7-9. Нголо Канте («Аль-Иттихад») – 25 млн евро;

7-9. Александар Митрович («Аль-Хилаль») – 25 млн евро;

7-9. Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль») – 25 млн евро;

10. Эмерик Лапорт («Аль-Наср») – 24,5 млн евро;

11. Марцело Брозович («Аль-Наср») – 24,2 млн евро;

12. Роберто Фирмино («Аль-Ахли») – 19 млн евро;

13. Малком («Аль-Хилаль») – 18 млн евро;

14. Рубен Невеш («Аль-Хилаль») – 17,3 млн евро;

15. Секо Фофана («Аль-Иттифак») – 15,2 млн евро.

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