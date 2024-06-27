Тренер сборной России о словах Баташовой: «Она нарушила законы РФ. Являясь прапорщиком Росгвардии, подписала документ с осуждением СВО»

Теги сборная России жен ФСПР Ульяна Баташова Андрей Макушин Современное пятиборье

Тренер сборной России Андрей Макушин отверг критику пятиборки Ульяны Баташовой.

Баташова рассказала, как в Федерации спортивного пятиборья России (ФСПР) ей препятствовали в получении нейтрального статуса и отбору на Олимпиаду-2024 в Париже.

– Мое мнение: Ульяна говорит только о том, о чем ей выгодно говорить, чтобы показать себя в красивом свете. А на самом деле все было немного не так. И как минимум она нарушила закон Российской Федерации.

– В чем именно? 

– Являясь прапорщиком Росгвардии, она подписала документ от UIPM (международной федерации – Спортс) с осуждением СВО. Эта анкета есть в нашей федерации. 

Если не ошибаюсь, всего международных федераций, где в анкетах содержалась такая формулировка, было пять. У нас был документ, подготовленный юридическим отделом ОКР, о возможных опасностях для спортсменов. Люди что-то подписывают, даже не до конца понимая, а потом рискуют быть привлеченными к административной или даже уголовной ответственности.  

Как только мы увидели бланк анкеты, генеральный секретарь федерации Татьяна Ардабьева тут же стала добиваться отмены этого пункта. Мы написали миллион писем, провели огромную работу, причем началась она еще до того, как Ульяна подала документы на нейтральный статус. 

И совсем недавно у нас получилось. Вместо осуждения в анкете появился пункт о поддержке мирной миссии олимпийского движения. И тут же мы рекомендовали юниорскому составу подать документы на нейтральный статус. И сейчас как раз команда юниоров поехала на первенство мира. Поэтому не надо говорить, что федерация якобы против получения нейтрального статуса в принципе. 

Мы против того, что спортсмены нарушали национальное законодательство. 

– Баташова утверждает, что контракта с силовым ведомством у нее нет. А федерация писала письма в UIPM, что якобы есть. 

– Любой грамотный человек понимает, что заявление об увольнении по собственному желанию не равно самому факту увольнения. 

Баташова подала документы на статус нейтрального спортсмена 4 марта, сообщила об этом в нашу федерацию 7 марта. А уволили ее из Росгвардии только в апреле.

Уверен, что UIPM обо всем прекрасно знала. У нас был прецедент, когда двум юниоркам отказали из-за того, что они представляли ЦСКА. Мы прислали документы, что они не имеют никакого отношения к военной службе и только выступают за команду. И их допустили.

Не надо думать, что международная федерация верит всем на слово. Баташову наверняка тщательно проверяли. Наверное, им просто нужен был прецедент, но это мои предположения. 

Утверждения, что мы ей якобы препятствовали – это вранье. Есть факт: как только она попросила конную лицензию, которая ей была нужна для получения статуса, мы в тот же день подписали ее и отослали. 

Но когда я вижу письмо о том, что ее якобы поддерживают в решении бороться за право поехать на Олимпиаду руководители регионов, за которые она выступает, у меня возникают вопросы. А мне потом звонят, например, из Челябинска, и говорят, что они даже ни о чем не знали, – рассказал Макушин.

«И тут начались репрессии...» Она рискнула всем ради Парижа – почему ее не поддержали в России?

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54 комментария
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Ответ Boris Volodin
Она просто достойный гражданин своей страны.
абсолютно недостойный, а конъюктурщица, то есть, когда ей выгодно было, она вступила в Росгвардию, когда стала невыгодно, тут же потребовала расторгнуть контракт. чисто хапуга.
+57
-16
+41
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
То есть Баташова подала заявление на увольнение, но ей отказали? Если так, то это прямое нарушение трудового законодательства РФ.
КЗОТ не распространяется на силовые структуры
+32
-1
+31
Она просто достойный гражданин своей страны.
+68
-39
+29
То есть Баташова подала заявление на увольнение, но ей отказали? Если так, то это прямое нарушение трудового законодательства РФ.
+49
-22
+27
Ответ Boris Volodin
Она просто достойный гражданин своей страны.
Чем когда выгодно служила в Рос гвардии получала деньги звания как стало не выгодно сразу стала убегать . Так делают достойные люди ?
+27
-7
+20
Посмотрим, что и как будут говорить про СВО, когда одного товарища не станет
+35
-16
+19
Безотносительно допусков и недопусков на международные соревнования, будучи спортсменом, состоять в Росгвардии - это позор и пятно на репутации.
А Баташову свои же подставили, как обычно. Надейся на государство - оно не подведет
+33
-21
+12
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
То есть Баташова подала заявление на увольнение, но ей отказали? Если так, то это прямое нарушение трудового законодательства РФ.
в росгвардии разве не контракт подписывают?
+15
-3
+12
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
То есть Баташова подала заявление на увольнение, но ей отказали? Если так, то это прямое нарушение трудового законодательства РФ.
До конца "частичной" мобилизации запрет на увольнение с военной службы по контракту, исключение:
- предельный возраст (сейчас 65-70 лет)
- медицинское заключение и заключение аттестационной комиссии
- лишение свободы и т.д.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_426999/
пункт 5.
+8
-1
+7
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
То есть Баташова подала заявление на увольнение, но ей отказали? Если так, то это прямое нарушение трудового законодательства РФ.
В рос гвардии не служат по трудовому кодексу
+5
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Все что надо знать о Макушине
23 апреля Баташова заявила, что решила участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Париже, поэтому подала бумаги на оформление нейтрального статуса. Она рассказала, что после этого Федерация современного пятиборья России уволила ее из сборной.
Макушин заявил, что спортсменка лишилась ставки в сборной России, так как не показывала высоких результатов. Он подчеркнул, что Баташова проживает в Азербайджане, где ее муж работает одним из тренеров сборной страны по триатлону. «Было принято решение о передаче ставки Баташовой молодой перспективной юниорке», — добавил тренер.

20 апреля Баташова стала седьмой на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре. Она является шестикратной чемпионкой России в личном зачете, в команде и в эстафете. На счету спортсменки также две серебра чемпионата мира в команде и эстафете.
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Ответ Лига Мастеров
Чем когда выгодно служила в Рос гвардии получала деньги звания как стало не выгодно сразу стала убегать . Так делают достойные люди ?
А ты на работу ходишь из высших побуждений?
+5
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Ответ Лига Мастеров
А теперь найди в тексте россгвардию
Открываешь текст указа, читаешь слова
"военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту"

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200506/3592160cb82529e5e8b6eda06c6e9a901f12d1aa/

В войсках национальной гвардии предусматриваются (!)военная служба(!), служба в войсках национальной гвардии Российской Федерации, государственная гражданская служба.

Комплектование войск национальной гвардии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1) военнослужащими - путем призыва граждан Российской Федерации на военную службу по экстерриториальному принципу и путем добровольного поступления граждан Российской Федерации на военную службу (!);

https://www.ridus.ru/rosgvardejcam-zapretili-uvolnyatsya-so-sluzhby-do-okonchaniya-mobilizacii-394867.html

изучаешь внутренние акты Росгвардии
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий скрыт
это в контракте так прописано?
+2
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Ответ distress of ignorance
Нет, достойные люди сидят и послущно делают то, что им скажет руководство. Которое, по сути, своими дествиями, положило конец их мечтам и международной карьере.
Думаю если она захотела уйти из Рос гвардии в марте 22 года щас у нее таких проблем бы не было
+2
0
+2
Интересно было бы посмотреть на реальную анкету. Сомнительно, что там речь об осуждении идет. Вот с сайта UIPM:
"the individual athlete applicants must satisfy the Independent Panel that they have never actively supported the war in Ukraine, do not serve the Russian or Belarusian military or national security agencies, and comply with anti-doping regulations."
То есть речь идёт о том, что спортсмен никогда активно не поддерживал войну, не служит в армии/силовый структурах и соблюдает анти-допинговые требования.
+4
-2
+2
Ответ DeGrig
абсолютно недостойный, а конъюктурщица, то есть, когда ей выгодно было, она вступила в Росгвардию, когда стала невыгодно, тут же потребовала расторгнуть контракт. чисто хапуга.
Человек сделал то, что должне был, чтобы выступить, несмотря на давление со стороны чиновников и негласной команды "сидим дома". Не всякий захочет с кормушки слезть.
+2
-1
+1
Ответ Святой Патрик
Ты про Байдена или про Зеленского? Впрочем, при чём тут Зеленский, он кукла, паяц. А с уходом Байдена всё прекратится само собой.
Намекаешь,что наш Веикий Геополитик под дудочку Байдена пляшет?
+1
0
+1
Ответ Pierre
И что тут такого? Когда тебе выгодно, ты работаешь на ООО "Вектор", а когда невыгодно, оттуда уходишь. Это всего лишь место работы.
Слово "контракт" о чём-то говорит?
+2
-1
+1
Ответ Autochem
Интересно было бы посмотреть на реальную анкету. Сомнительно, что там речь об осуждении идет. Вот с сайта UIPM: "the individual athlete applicants must satisfy the Independent Panel that they have never actively supported the war in Ukraine, do not serve the Russian or Belarusian military or national security agencies, and comply with anti-doping regulations." То есть речь идёт о том, что спортсмен никогда активно не поддерживал войну, не служит в армии/силовый структурах и соблюдает анти-допинговые требования.
Ну если это так, то слова про миллион писем - это ложь, создание видимости работы и вылизывание начальству.
+2
-1
+1
Ответ Autochem
Интересно было бы посмотреть на реальную анкету. Сомнительно, что там речь об осуждении идет. Вот с сайта UIPM: "the individual athlete applicants must satisfy the Independent Panel that they have never actively supported the war in Ukraine, do not serve the Russian or Belarusian military or national security agencies, and comply with anti-doping regulations." То есть речь идёт о том, что спортсмен никогда активно не поддерживал войну, не служит в армии/силовый структурах и соблюдает анти-допинговые требования.
Так он же сказал, что федерация боролась за то, чтобы анкету изменили до адекватного состояния. Вот ее и изменили, видимо.
+1
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+1
По факту все по существу разложил в отличие от многих других ситуаций в других видах спорта.
+13
-12
+1
Ответ Святой Патрик
Это интернет, тут и послать могут.
Попробуй) те..
0
0
0
Ответ Святой Патрик
Ты про Байдена или про Зеленского? Впрочем, при чём тут Зеленский, он кукла, паяц. А с уходом Байдена всё прекратится само собой.
Комментарий удален модератором
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
То есть Баташова подала заявление на увольнение, но ей отказали? Если так, то это прямое нарушение трудового законодательства РФ.
вы перепутали росгвардию с вашим жеком, где вы дворником трудитесь. Матчасть подучите.
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Ответ deligy
А у неё ребенок есть? Тогда да, в любой момент могла бы, несмотря на мобилизацию.
"– Любой грамотный человек понимает, что заявление об увольнении по собственному желанию не равно самому факту увольнения.

Баташова подала документы на статус нейтрального спортсмена 4 марта, сообщила об этом в нашу федерацию 7 марта. А уволили ее из Росгвардии только в апреле."

Что же раньше не подсуетилась?
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Ответ Святой Патрик
По факту, с рождения ребенка (лето-2022). А она молодец. Получала от государства до последнего. =)
А у неё ребенок есть? Тогда да, в любой момент могла бы, несмотря на мобилизацию.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий скрыт
По факту, с рождения ребенка (лето-2022). А она молодец. Получала от государства до последнего. =)
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Ответ Илья Владимирович
Так он же сказал, что федерация боролась за то, чтобы анкету изменили до адекватного состояния. Вот ее и изменили, видимо.
Я скопировал текст прошлого лета
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Ответ Pierre
КЗОТа уже 22 года как не существует. Спортс образовательный:)
Да хоть горшком назовите. Трудовой кодекс.
КЗОТ просто короче.
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