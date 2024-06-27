Тренер сборной России о словах Баташовой: «Она нарушила законы РФ. Являясь прапорщиком Росгвардии, подписала документ с осуждением СВО»

Тренер сборной России Андрей Макушин отверг критику пятиборки Ульяны Баташовой.

Баташова рассказала, как в Федерации спортивного пятиборья России (ФСПР) ей препятствовали в получении нейтрального статуса и отбору на Олимпиаду-2024 в Париже.

– Мое мнение: Ульяна говорит только о том, о чем ей выгодно говорить, чтобы показать себя в красивом свете. А на самом деле все было немного не так. И как минимум она нарушила закон Российской Федерации.

– В чем именно?

– Являясь прапорщиком Росгвардии, она подписала документ от UIPM (международной федерации – Спортс) с осуждением СВО. Эта анкета есть в нашей федерации.

Если не ошибаюсь, всего международных федераций, где в анкетах содержалась такая формулировка, было пять. У нас был документ, подготовленный юридическим отделом ОКР, о возможных опасностях для спортсменов. Люди что-то подписывают, даже не до конца понимая, а потом рискуют быть привлеченными к административной или даже уголовной ответственности.

Как только мы увидели бланк анкеты, генеральный секретарь федерации Татьяна Ардабьева тут же стала добиваться отмены этого пункта. Мы написали миллион писем, провели огромную работу, причем началась она еще до того, как Ульяна подала документы на нейтральный статус.

И совсем недавно у нас получилось. Вместо осуждения в анкете появился пункт о поддержке мирной миссии олимпийского движения. И тут же мы рекомендовали юниорскому составу подать документы на нейтральный статус. И сейчас как раз команда юниоров поехала на первенство мира. Поэтому не надо говорить, что федерация якобы против получения нейтрального статуса в принципе.

Мы против того, что спортсмены нарушали национальное законодательство.

– Баташова утверждает, что контракта с силовым ведомством у нее нет. А федерация писала письма в UIPM, что якобы есть.

– Любой грамотный человек понимает, что заявление об увольнении по собственному желанию не равно самому факту увольнения.

Баташова подала документы на статус нейтрального спортсмена 4 марта, сообщила об этом в нашу федерацию 7 марта. А уволили ее из Росгвардии только в апреле.

Уверен, что UIPM обо всем прекрасно знала. У нас был прецедент, когда двум юниоркам отказали из-за того, что они представляли ЦСКА. Мы прислали документы, что они не имеют никакого отношения к военной службе и только выступают за команду. И их допустили.

Не надо думать, что международная федерация верит всем на слово. Баташову наверняка тщательно проверяли. Наверное, им просто нужен был прецедент, но это мои предположения.

Утверждения, что мы ей якобы препятствовали – это вранье. Есть факт: как только она попросила конную лицензию, которая ей была нужна для получения статуса, мы в тот же день подписали ее и отослали.

Но когда я вижу письмо о том, что ее якобы поддерживают в решении бороться за право поехать на Олимпиаду руководители регионов, за которые она выступает, у меня возникают вопросы. А мне потом звонят, например, из Челябинска, и говорят, что они даже ни о чем не знали, – рассказал Макушин.

«И тут начались репрессии...» Она рискнула всем ради Парижа – почему ее не поддержали в России?