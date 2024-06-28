Губерниев о трансляциях Евро: «У нас в России нет недружественных соревнований и видов спорта! Ясно? Не надо завидовать тем, кто ярко смотрит футбол на «Матч ТВ»
Дмитрий Губерниев высказался на тему показа Евро-2024 в России.
«Хочется сказать всем, кто против трансляций ЧЕ по футболу – не надо завидовать футболу! Не надо завидовать тем, кто в него блестяще играет на Евро, и тем, кто его в России ярко смотрит на «Матч ТВ»! Нас миллионы, и мы живем!
У нас в стране нет недружественных соревнований и недружественных видов спорта! Ясно?» – написал комментатор и телеведущий в телеграм-канале.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
В 2021-м году на одном форуме в Москве начал про особенности подготовки сборной гимнасток к встрече с президентом, а потом, когда все засмеялись, сказал что имел в виду двухнедельный карантин (что, впрочем, тоже тогда особо не афишировали).
Думаю, что когда-нибудь услышим от него много удивительных историй про то, что он думал, но не мог сказать. Это типичный приспособленец, но совсем не глупый и не идейный сторонник политики партии
последний год прям постоянно из его уст это звучит.
как бы не пал жертвой системы. Колыма, Воркута очень близко от него