Губерниев о трансляциях Евро: «У нас в России нет недружественных соревнований и видов спорта! Ясно? Не надо завидовать тем, кто ярко смотрит футбол на «Матч ТВ»

Дмитрий Губерниев высказался на тему показа Евро-2024 в России.

«Хочется сказать всем, кто против трансляций ЧЕ по футболу – не надо завидовать футболу! Не надо завидовать тем, кто в него блестяще играет на Евро, и тем, кто его в России ярко смотрит на «Матч ТВ»! Нас миллионы, и мы живем!

У нас в стране нет недружественных соревнований и недружественных видов спорта! Ясно?» – написал комментатор и телеведущий в телеграм-канале.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?