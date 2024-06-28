Губерниев о трансляциях Евро: «У нас в России нет недружественных соревнований и видов спорта! Ясно? Не надо завидовать тем, кто ярко смотрит футбол на «Матч ТВ»

Теги премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев Евро-2024 Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев высказался на тему показа Евро-2024 в России.

«Хочется сказать всем, кто против трансляций ЧЕ по футболу – не надо завидовать футболу! Не надо завидовать тем, кто в него блестяще играет на Евро, и тем, кто его в России ярко смотрит на «Матч ТВ»! Нас миллионы, и мы живем!

У нас в стране нет недружественных соревнований и недружественных видов спорта! Ясно?» – написал комментатор и телеведущий в телеграм-канале.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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24 комментария
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На фоне остальных говорящих персонажей вменяемость губошлёпа аж уважение вызывает.
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Губерниев, да ты могёшь, оказывается
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Редко согласен с Губерниевым, но здесь дело говорит. Всех этих дешëвых популистов, которые прикрываются пещерными понятиями патриотизма и осуждают показ соревнований, в которых сборная всегда стремилась участвовать, слать надо в известном направлении.
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Слышали бы вы как Губерниев шутит на мероприятиях не под камеру😂
В 2021-м году на одном форуме в Москве начал про особенности подготовки сборной гимнасток к встрече с президентом, а потом, когда все засмеялись, сказал что имел в виду двухнедельный карантин (что, впрочем, тоже тогда особо не афишировали).
Думаю, что когда-нибудь услышим от него много удивительных историй про то, что он думал, но не мог сказать. Это типичный приспособленец, но совсем не глупый и не идейный сторонник политики партии
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Петрушка Губер… правду в матку
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Ответ ApocalypsePlease
Редко согласен с Губерниевым, но здесь дело говорит. Всех этих дешëвых популистов, которые прикрываются пещерными понятиями патриотизма и осуждают показ соревнований, в которых сборная всегда стремилась участвовать, слать надо в известном направлении.
Да чувак уже который месяц подряд выдает базу. Неоспоримую вообще. Как с ним можно редко не соглашаться? :-) Не пойму только, почему он так зверски осмелел
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Когда молодец, тогда молодец 👏
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Губер из патриотов самый адекватный. Не конченный.
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а Губерниев то оказывается очень и очень лево-либеральных взглядов)
последний год прям постоянно из его уст это звучит.
как бы не пал жертвой системы. Колыма, Воркута очень близко от него
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Нажрался.
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Метит в диссиденты
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Губе платят "за аналитику" на трансляции столько, сколько у фетисова вызывает жжение очка. Неудивительно, что губа защищает канал и трансляции , на которых работает губошлепом
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Какой ужас дожить до момента, когда Губерниев станет казаться более адекватным, чем большинство остальных.
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Ответ xDe xDe
На фоне остальных говорящих персонажей вменяемость губошлёпа аж уважение вызывает.
Ну дак Матч ТВ показывает, его работодатель... Если бы Матчу не удалось купить трансляции, то Губер бы ровно противоположные вещи говорил. Просто приспособленец: он говорит то, что понравится тем, кто его кормит.
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Ответ Честный контроль
Нажрался.
А ты? Еще армеец называется....
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Ответ Честный контроль
Нажрался.
Это ты ещё телеграм медведева не читал ( и я не про тенесиста)
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