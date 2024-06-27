Нидерландский волейболист, изнасиловавший 12-летнего ребенка, выступит на Олимпиаде в Париже (CNN)

Нидерландский волейболист, осужденный за педофилию, выступит на Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщает CNN.

В 2014 году нидерландец Стивен ван де Вельде познакомился в соцсети с 12-летней девочкой из Великобритании. Спустя несколько дней он приехал в Англию, чтобы встретиться с ней, а через какое-то время между ними произошла интимная связь, при этом волейболист, по сообщениям британских СМИ, знал о возрасте ребенка.

Ван де Вельде, которому сейчас 29, был приговорен к четырем годам тюремного заключения в 2014 году за изнасилование малолетней. Часть тюремного срока он отбыл в Англии, а затем был переведен в Нидерланды, где был освобожден и вернулся к игре в 2017 году.

На Олимпийских играх в Париже он примет участие в турнире по пляжному волейболу.

В Федерации волейбола Нидерландов (NEVOBO) заявили, что знают историю ван де Вельде.

Гендиректор федерации Мишель Эверарт отметил, что перед возвращением ван де Вельде в спорт NEVOBO провела подробные консультации с Национальным олимпийским комитетом Нидерландов и Международной федерацией волейбола (FIVB).

«В то время он был осужден по английским законам и отбыл наказание. С тех пор мы находимся в постоянном контакте со Стивеном, который теперь полностью реинтегрирован в голландское волейбольное сообщество.

Он показывает себя образцовым профессионалом и человеком, и с момента его возвращения не было никаких причин сомневаться в нем», — сказал Эверарт.

В 2018 году ван де Вельде в комментарии для национальной телекомпании NOS заявил: «Я сделал то, что сделал. Я не могу вернуться в прошлое, поэтому мне придется столкнуться с последствиями. Конечно, вы можете осуждать. Это самая большая ошибка в моей жизни».

После попадания в сборную на Олимпиаду-2024 ван де Вельде поблагодарил NEVOBO за предоставленную возможность.

«Я понимаю, что в преддверии крупнейшего спортивного события в мире это может привлечь внимание международных СМИ.

Я благодарен Федерации волейбола Нидерландов за то, что они предложили мне – будущее в этом прекрасном виде спорта, с четкими условиями и договоренностями.

Но также я вспоминаю подростка, которым я был. Я был не уверен в себе, не готов к жизни в качестве спортсмена высокого класса и несчастен внутри, потому что я не знал, кто я и чего хочу», – заявил Ван де Вельде.