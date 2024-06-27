Нидерландский волейболист, изнасиловавший 12-летнего ребенка, выступит на Олимпиаде в Париже (CNN)

Теги происшествия Париж-2024 сборная Нидерландов (пляжный волейбол) Стивен ван де Вельде Волейбол

Нидерландский волейболист, осужденный за педофилию, выступит на Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщает CNN. 

В 2014 году нидерландец Стивен ван де Вельде познакомился в соцсети с 12-летней девочкой из Великобритании. Спустя несколько дней он приехал в Англию, чтобы встретиться с ней, а через какое-то время между ними произошла интимная связь, при этом волейболист, по сообщениям британских СМИ, знал о возрасте ребенка. 

Ван де Вельде, которому сейчас 29, был приговорен к четырем годам тюремного заключения в 2014 году за изнасилование малолетней. Часть тюремного срока он отбыл в Англии, а затем был переведен в Нидерланды, где был освобожден и вернулся к игре в 2017 году.

На Олимпийских играх в Париже он примет участие в турнире по пляжному волейболу.

В Федерации волейбола Нидерландов (NEVOBO) заявили, что знают историю ван де Вельде. 

Гендиректор федерации Мишель Эверарт отметил, что перед возвращением ван де Вельде в спорт NEVOBO провела подробные консультации с Национальным олимпийским комитетом Нидерландов и Международной федерацией волейбола (FIVB). 

«В то время он был осужден по английским законам и отбыл наказание. С тех пор мы находимся в постоянном контакте со Стивеном, который теперь полностью реинтегрирован в голландское волейбольное сообщество.

Он показывает себя образцовым профессионалом и человеком, и с момента его возвращения не было никаких причин сомневаться в нем», — сказал Эверарт.

В 2018 году ван де Вельде в комментарии для национальной телекомпании NOS заявил: «Я сделал то, что сделал. Я не могу вернуться в прошлое, поэтому мне придется столкнуться с последствиями. Конечно, вы можете осуждать. Это самая большая ошибка в моей жизни».

После попадания в сборную на Олимпиаду-2024 ван де Вельде поблагодарил NEVOBO за предоставленную возможность. 

«Я понимаю, что в преддверии крупнейшего спортивного события в мире это может привлечь внимание международных СМИ. 

Я благодарен Федерации волейбола Нидерландов за то, что они предложили мне – будущее в этом прекрасном виде спорта, с четкими условиями и договоренностями. 

Но также я вспоминаю подростка, которым я был. Я был не уверен в себе, не готов к жизни в качестве спортсмена высокого класса и несчастен внутри, потому что я не знал, кто я и чего хочу», – заявил Ван де Вельде. 

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83 комментария
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Первая волейбольная новость от спортса на главной за последний месяц...
+87
-2
+85
Ответ Савелий Крапивкин
4 года за изнасилование несовершеннолетней 😳😳😳
Потому что там, скорее всего, не изнасилование, а развратные действия по обоюдному согласию (все еще преступление, безусловно).
+44
-3
+41
Ну правильно, это ж не какой-то там второсортный русский
+56
-22
+34
как такое вообще возможно..
+32
-8
+24
Ответ Kubinec_
как такое вообще возможно..
Надо не только сажать, но и вообще запрещать возвращаться в цивилизованный мир?
Тогда ради чего тюрьмы, не проще ли сразу казнить?
+34
-12
+22
Ответ Всеволод Бобров
4 года за изнасилование это адекватное наказание?
изнасилование придумал Спортс для хайпа. был секс 12-ти летней с 18-ти летним. с её согласием.
+22
-2
+20
4 года за изнасилование несовершеннолетней 😳😳😳
+24
-7
+17
Ответ Даниил Попов
Первая волейбольная новость от спортса на главной за последний месяц...
но есть нюанс
+16
-1
+15
Если б он на митинге с Путиным засветился… а ту чо - понять, простить.
+28
-13
+15
Ответ Савелий Крапивкин
4 года за изнасилование несовершеннолетней 😳😳😳
везде свои законы

в Японии еще год назад возраст согласия был 13 лет например
+16
-1
+15
Перспективная ветка...
+12
-2
+10
Он совершил преступление и был за это наказан. Наказание исполнено, поэтому нет ничего удивительного, что он допущен до олимпиады
+17
-8
+9
3 года назад он в крупном турнире в Сочи бронзу взял, куда спортс смотрел?
+8
0
+8
Ответ Kubinec_
как такое вообще возможно..
Ему 18, ей 12 но выглядит на 16...

При таких обвинениях всегда будет термин "изнасилование", т.к. считается, что ребёнок не может дать осознанного согласия. Судя по его сроку, секс был по обоюдному согласию.

Я бы не стал осуждать не зная деталей. Мы талибов реабилитируем - у них 12-летних насильно замуж выдают. Это духовные скрепы. А тут подростки и их секс...
+9
-2
+7
Ответ Полный адекват
Всегда забывают народные меньшинства России, как будто их не существует. Вот тут шовинизм русский и идёт. Татар, народов с Кавказа, Калмыков, и др национальностей тоже не пускают
Шовинизм идет у тех, кто живя в стране, где процент русских выше чем процент евреев в Израиле, ущемляется на слово русский.
+8
-2
+6
Ответ Кузьмич
Данах эти псевдо олимпийские игры. В бабских соревнованиях выступают мужики в лифчиках. В мужских выступают геи и педофилы. Греки с времён Олимпа переворачиваются там... Большой грех хотеть в этом участвовать
Ну греки те ещё забавники были. Не лучше нынешних
+5
0
+5
Ответ Kubinec_
как такое вообще возможно..
Да уж, пятиклассница познакомилась со взрослым дядей из другой страны и при первой встрече оперативно запрыгнула ему на член. Куда катится современная молодежь?!
+10
-6
+4
Ответ Lordk
Надо не только сажать, но и вообще запрещать возвращаться в цивилизованный мир? Тогда ради чего тюрьмы, не проще ли сразу казнить?
4 года за изнасилование это адекватное наказание?
+7
-4
+3
Ответ Pelerin
Его осудили уже в 19. А встречался он в 18 или 17...
Написано же, что в 2014 году он уже с ней познакомился, ему сейчас 29, значит тогда было 19, никаких 17 не было ему.
+3
0
+3
Ему тогда 19 было значит, ей 12, в таком возрасте очень большая разница ведь.

Изнасилование - громко сказано, конечно, не понятно, почему ему именно это инкриминировали, когда на лицо половое сношение с лицом, не достигшим возраста 14 лет.

По сути, её-то согласие было, вероятно, иначе не понимаю, почему его на такой маленький срок посадили.

В общем, свое отсидел, конечно, но если реально изнасилование, то явно мало, да и и по согласию даже если, то тоже мало.

Но пусть играет, но надеюсь, что его хотя бы будут освистывать и выражать ему свое фи.
+3
0
+3
Ответ Karra
Комментарий удален модератором
" Он осужден за изнасилование детей и с 2016 года пожизненно внесен в реестр сексуальных преступников Соединенного Королевства." (с)
+6
-3
+3
Как-будто как у нас диаспора зарешала
+5
-2
+3
Ответ Lordk
Надо не только сажать, но и вообще запрещать возвращаться в цивилизованный мир? Тогда ради чего тюрьмы, не проще ли сразу казнить?
Ну можно было не включать его в олимпийскую сборную страны? Никто не говорит о казни, но это похоже на какой-то жест со стороны Нидерландов
+2
0
+2
некорректные формулировки. то ли интимная связь, то ли изнасилование. спорц, ты меня насилуешь.
+3
-1
+2
срок какой-то не похож на срок за изнасилование малолетней...
+2
0
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В Спартаке будет играть
+9
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+1
А мог бы выступить на играх БРИКС за Чечню.
+2
-1
+1
А если без шуток ребята,то ...всё очень печально.
Есть ли кто хуже педофилов? Ну тут все могут сделать свои выводы.
Педофилия не лечится,факт.
Следите за сообщениями от Федерации волейбола Нидерландов (NEVOBO).
Уверен,они(пусть через пару месяцев/лет) поступят.
А сколько ещё будут жертвами подобных Ван де Вельде,вопрос риторический.
+1
0
+1
Ответ Савелий Крапивкин
4 года за изнасилование несовершеннолетней 😳😳😳
В англии ж. Там весь парламент это практикует
+4
-3
+1
Ответ beregost
Ну правильно, это ж не какой-то там второсортный русский
Был бы русский - после суда сразу мог бы поехать на полгодика кое-куда, а потом вернуться и работать преподавателем разговоров о важном.
+1
0
+1
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