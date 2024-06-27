Нидерландский волейболист, изнасиловавший 12-летнего ребенка, выступит на Олимпиаде в Париже (CNN)
Нидерландский волейболист, осужденный за педофилию, выступит на Олимпиаде в Париже.
Об этом сообщает CNN.
В 2014 году нидерландец Стивен ван де Вельде познакомился в соцсети с 12-летней девочкой из Великобритании. Спустя несколько дней он приехал в Англию, чтобы встретиться с ней, а через какое-то время между ними произошла интимная связь, при этом волейболист, по сообщениям британских СМИ, знал о возрасте ребенка.
Ван де Вельде, которому сейчас 29, был приговорен к четырем годам тюремного заключения в 2014 году за изнасилование малолетней. Часть тюремного срока он отбыл в Англии, а затем был переведен в Нидерланды, где был освобожден и вернулся к игре в 2017 году.
На Олимпийских играх в Париже он примет участие в турнире по пляжному волейболу.
В Федерации волейбола Нидерландов (NEVOBO) заявили, что знают историю ван де Вельде.
Гендиректор федерации Мишель Эверарт отметил, что перед возвращением ван де Вельде в спорт NEVOBO провела подробные консультации с Национальным олимпийским комитетом Нидерландов и Международной федерацией волейбола (FIVB).
«В то время он был осужден по английским законам и отбыл наказание. С тех пор мы находимся в постоянном контакте со Стивеном, который теперь полностью реинтегрирован в голландское волейбольное сообщество.
Он показывает себя образцовым профессионалом и человеком, и с момента его возвращения не было никаких причин сомневаться в нем», — сказал Эверарт.
В 2018 году ван де Вельде в комментарии для национальной телекомпании NOS заявил: «Я сделал то, что сделал. Я не могу вернуться в прошлое, поэтому мне придется столкнуться с последствиями. Конечно, вы можете осуждать. Это самая большая ошибка в моей жизни».
После попадания в сборную на Олимпиаду-2024 ван де Вельде поблагодарил NEVOBO за предоставленную возможность.
«Я понимаю, что в преддверии крупнейшего спортивного события в мире это может привлечь внимание международных СМИ.
Я благодарен Федерации волейбола Нидерландов за то, что они предложили мне – будущее в этом прекрасном виде спорта, с четкими условиями и договоренностями.
Но также я вспоминаю подростка, которым я был. Я был не уверен в себе, не готов к жизни в качестве спортсмена высокого класса и несчастен внутри, потому что я не знал, кто я и чего хочу», – заявил Ван де Вельде.
Тогда ради чего тюрьмы, не проще ли сразу казнить?
в Японии еще год назад возраст согласия был 13 лет например
При таких обвинениях всегда будет термин "изнасилование", т.к. считается, что ребёнок не может дать осознанного согласия. Судя по его сроку, секс был по обоюдному согласию.
Я бы не стал осуждать не зная деталей. Мы талибов реабилитируем - у них 12-летних насильно замуж выдают. Это духовные скрепы. А тут подростки и их секс...
Изнасилование - громко сказано, конечно, не понятно, почему ему именно это инкриминировали, когда на лицо половое сношение с лицом, не достигшим возраста 14 лет.
По сути, её-то согласие было, вероятно, иначе не понимаю, почему его на такой маленький срок посадили.
В общем, свое отсидел, конечно, но если реально изнасилование, то явно мало, да и и по согласию даже если, то тоже мало.
Но пусть играет, но надеюсь, что его хотя бы будут освистывать и выражать ему свое фи.
Есть ли кто хуже педофилов? Ну тут все могут сделать свои выводы.
Педофилия не лечится,факт.
Следите за сообщениями от Федерации волейбола Нидерландов (NEVOBO).
Уверен,они(пусть через пару месяцев/лет) поступят.
А сколько ещё будут жертвами подобных Ван де Вельде,вопрос риторический.