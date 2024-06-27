«Не ожидала, что столкнусь с таким яростным сопротивлением». Пятиборка Баташова заявила, что ей мешали попасть в Париж-2024

Теги Вячеслав Аминов Париж-2024 сборная России жен ФСПР Ульяна Баташова Современное пятиборье

Пятиборка Ульяна Баташова сказала, как в России ей мешали попасть в Париж-2024.

Баташова получила нейтральный статус, но не смогла отобраться на Олимпиаду.

«ФСПР (Федерация современного пятиборья России – Спортс) устранилась из моей спортивной жизни задолго до чемпионата мира-2024. По факту, с рождения ребенка (лето-2022) я получаю максимальное противодействие попыткам остаться в большом спорте. Интересно, почему и кому конкретно я так мешаю жить своими возможностями показывать результат.

Но это тема другого интервью, или даже книгу напишу. Я подумаю.

Очевидно: если бы не позднее участие в этапах Кубка мира и вынужденный пропуск большинства этапов из-за отсутствия визы – я бы могла набрать рейтинговые очки и получить олимпийскую лицензию. Но моя ли нерешительность так затянула время? Нет.

Бюрократия ФСПР, вбросы недостоверной информации о моем якобы действующем контракте с силовым ведомством, и значит, новый круг сбора опровергающих документов для международной федерации...  Это все действия конкретных людей из руководства нашей федерации.

Начиная дорогу к Олимпиаде, я и предположить не могла, что столкнусь с таким яростным сопротивлением. А на самом деле странно. Министерство спорта ведь не запрещало спортсменам получить лицензию и выступать в нейтральном статусе. ФСПР свою позицию против таких выступлений тоже публично не оглашала. Однако в каждой тренерской однозначно знали: сидим дома и даже не думаем ни о каких международных соревнованиях.

Главный тренер Андрей Макушин так и заявил, когда я подала документы на нейтральный статус, что уберет Баташову из сборной и снимет со стипендии. И выполнил, сам себя убедив, что я не перспективная. А все замерли в ожидании.

И вот нейтральный статус получен, я планирую выезд на ближайший этап Кубка мира. Пошла волна по тренерам и спортсменам, кто тоже захотел попытаться. Опасная волна не разрешенного и не согласованного самовольства. И тут начались репрессии, звонки и письма от исполнительного директора федерации Эдуарда Зеновки в регионы, которые я представляю – Министерства спорта Челябинска и Новосибирска, предупреждения о всех последствиях, если они посмеют меня поддержать.

Нонсенс. Спортсменка сборной России, единственная, пытающаяся получить лицензию и побороться за медаль на Олимпийских играх, становится в своей федерации изгоем. Может, я ошибаюсь, но мое мнение, что именно ФСПР непосредственно представляет спортсменов на международных соревнованиях и защищает их интересы. Так что поменялось, если всех решили не выпускать, а нарушивших правило наказывают?

Ответ на поверхности: за отсутствие результата можно и места лишиться. Соревнуемся между собой, медали раздадим, места займем. Работа главного тренера не подлежит оценке и сравнению с соперниками, потому что у нас их нет!

Тут есть вопрос и к президенту ФСПР Вячеславу Аминову. Он не знает о том, что творится в его спорте? О всех фактах абсолютного и неконтролируемого беззакония от его подчиненных? О том, что наши результаты давно не конкуренты на международных аренах? Или ему удобно не замечать?» – сказала Баташова.

«И тут начались репрессии...» Она рискнула всем ради Парижа – почему ее не поддержали в России?

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35 комментариев
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Так а какая сборная, какая стипендия, какая поддержка региона у нейтрального спортсмена? Вроде ж разъясняли, что не должны пользоваться ничем от государства. Всё засчёт личных средств и частных спонсоров. Добро пожаловать в Париж!
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Ответ Coongur
Ну тут такое... По-человечески все понятно. Но если официальная позиция федерации одна, а у нее противоположная, то федерация не обязана помогать. А скорее всего и не может, потому что у федерации есть своя федерация.
Проблема в том,что федерация всячески мешала. На помощь она и не рассчитывала.
+11
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+7
Ну тут такое... По-человечески все понятно. Но если официальная позиция федерации одна, а у нее противоположная, то федерация не обязана помогать. А скорее всего и не может, потому что у федерации есть своя федерация.
+10
-5
+5
Ответ Coongur
Ну тут такое... По-человечески все понятно. Но если официальная позиция федерации одна, а у нее противоположная, то федерация не обязана помогать. А скорее всего и не может, потому что у федерации есть своя федерация.
Пусть не помогает , но и не мешает тогда пусть. Не чинит препятствия.
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Ответ Петр Оскерко
И что, нельзя подписывать? Где в Конституции написано, что каждый гражданин или госслужащий должен поддерживать все решения государства?
Военнослужащий - да.
Сначала - увольнение.
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За такую женщину в огонь и воду можно...
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Вот интересно, едущих на олимпиаду борцов переведут на самоокупаемость, или всё, чем управляет Мамиашвили - "это другое"...
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Ответ Alex1104
Точно больше, чем твоих. Судя по твоим комментариям я старше минимум вдвое.
Сочувствую
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Ответ Zver
Проблема в том,что федерация всячески мешала. На помощь она и не рассчитывала.
Визы не давала? Рассказала правду о том, что на момент подписания декларации она была действующим прапорщиком Росгвардии?
Росгвардия - не самое простое место работы. Оттуда увольняют несколько по другим правилам.
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Ответ Zver
Проблема в том,что федерация всячески мешала. На помощь она и не рассчитывала.
Лень писать, уже ответила федерация очень вменяемо
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Ответ Zver
Проблема в том,что федерация всячески мешала. На помощь она и не рассчитывала.
если она действующий сотрудник росгвардии, то с какого рожна она что то тут пыжится? не понимаю. ты подписала контракт- будь добр его соблюдай
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Ответ Петр Оскерко
Нет. Ещё раз: "Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество". То есть, если ты выполняешь приказы, но войну не поддерживаешь, то ты ничего не нарушил, так как свобода твоих убеждений гарантирована Конституцией.
Какие "убеждения", если ты принял присягу? О чем вообще разговор?
Вы там со своими "правами" совсем забыли об обязанностях.
Она военнослужащая. Могли и не уволить вообще, пока идет СВО. И туда отправить могли. Её насильно в Росгвардию забрали? Она контракт в бреду подписывала?
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Ответ okkervil
Разница между госслужащим просто и офицером росгвардии тебе не видна?
Пофигу, в обоих случаях незаконно. Или военнослужащий - это какой-то особенный раб государства? Можно на неё обидеться, ради бога, это как раз право человека. Но она реализовала своё законное право и никто ей мешать в этом не должен по Основному Закону РФ.
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Ответ Клименко
Комментарий удален модератором
Прохрюкал крепостной с Нэзалэжной.
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