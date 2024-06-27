«Не ожидала, что столкнусь с таким яростным сопротивлением». Пятиборка Баташова заявила, что ей мешали попасть в Париж-2024

Пятиборка Ульяна Баташова сказала, как в России ей мешали попасть в Париж-2024.

Баташова получила нейтральный статус, но не смогла отобраться на .

«ФСПР (Федерация современного пятиборья России – Спортс) устранилась из моей спортивной жизни задолго до чемпионата мира-2024. По факту, с рождения ребенка (лето-2022) я получаю максимальное противодействие попыткам остаться в большом спорте. Интересно, почему и кому конкретно я так мешаю жить своими возможностями показывать результат.

Но это тема другого интервью, или даже книгу напишу. Я подумаю.

Очевидно: если бы не позднее участие в этапах Кубка мира и вынужденный пропуск большинства этапов из-за отсутствия визы – я бы могла набрать рейтинговые очки и получить олимпийскую лицензию. Но моя ли нерешительность так затянула время? Нет.

Бюрократия ФСПР, вбросы недостоверной информации о моем якобы действующем контракте с силовым ведомством, и значит, новый круг сбора опровергающих документов для международной федерации... Это все действия конкретных людей из руководства нашей федерации.

Начиная дорогу к Олимпиаде, я и предположить не могла, что столкнусь с таким яростным сопротивлением. А на самом деле странно. Министерство спорта ведь не запрещало спортсменам получить лицензию и выступать в нейтральном статусе. ФСПР свою позицию против таких выступлений тоже публично не оглашала. Однако в каждой тренерской однозначно знали: сидим дома и даже не думаем ни о каких международных соревнованиях.

Главный тренер Андрей Макушин так и заявил, когда я подала документы на нейтральный статус, что уберет из сборной и снимет со стипендии. И выполнил, сам себя убедив, что я не перспективная. А все замерли в ожидании.

И вот нейтральный статус получен, я планирую выезд на ближайший этап Кубка мира. Пошла волна по тренерам и спортсменам, кто тоже захотел попытаться. Опасная волна не разрешенного и не согласованного самовольства. И тут начались репрессии, звонки и письма от исполнительного директора федерации Эдуарда Зеновки в регионы, которые я представляю – Министерства спорта Челябинска и Новосибирска, предупреждения о всех последствиях, если они посмеют меня поддержать.

Нонсенс. Спортсменка сборной России, единственная, пытающаяся получить лицензию и побороться за медаль на Олимпийских играх, становится в своей федерации изгоем. Может, я ошибаюсь, но мое мнение, что именно ФСПР непосредственно представляет спортсменов на международных соревнованиях и защищает их интересы. Так что поменялось, если всех решили не выпускать, а нарушивших правило наказывают?

Ответ на поверхности: за отсутствие результата можно и места лишиться. Соревнуемся между собой, медали раздадим, места займем. Работа главного тренера не подлежит оценке и сравнению с соперниками, потому что у нас их нет!

Тут есть вопрос и к президенту ФСПР Вячеславу Аминову. Он не знает о том, что творится в его спорте? О всех фактах абсолютного и неконтролируемого беззакония от его подчиненных? О том, что наши результаты давно не конкуренты на международных аренах? Или ему удобно не замечать?» – сказала Баташова.

«И тут начались репрессии...» Она рискнула всем ради Парижа – почему ее не поддержали в России?