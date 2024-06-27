Артуро Видаль: «Я, Пирло, Маркизио и Погба – лучшая полузащита, которую я видел. Если бы не Месси, мы бы выиграли ЛЧ»
Артуро Видаль вспомнил о выступлениях за «Ювентус».
«Я, Пирло, Маркизио и Погба – лучшая линия полузащиты, частью которой я был, и которую я вообще видел. Я считаю, что такой сильной полузащиты больше не было за всю историю».
Про Хави, Иньесту и Бускетса в полузащите «Барселоны» в финале Лиги чемпионов-2015
«У них было немного иначе – они были великолепны в плане техники, невероятны. Но они даже не били по воротам. Им было тяжело в матче против нас. Если бы не Месси, мы бы выиграли тот финал Лиги чемпионов.
«Ювентус» в том сезоне сделал требл (выиграв Серию А, Кубок и Суперкубок Италии – Sports), это был лучший год в моей жизни. Я также выиграл Кубок Америки со сборной Чили», – сказал бывший полузащитник «бьянконери» в интервью ютуб-каналу Davoo Xeneize Plus.
«Ювентус» проиграл «Барселоне» в финале Лиги чемпионов-2015 со счетом 1:3.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Идеально дополняли друг друга, просто попали не в то время, чтобы доминировать не только в Италии, но и в Европе.
P.s. полузащита Юве в любом случае была сказкой тогда
Как бы по игре и владению преимущество Барсы было большим, но не покидало ощущение, что Юве может сравнять
Я и забыл…
Типо, Видаль передаёт свои ощущения, а ему кто-то со стороны говорит, что он не прав? :)