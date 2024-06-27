Артуро Видаль: «Я, Пирло, Маркизио и Погба – лучшая полузащита, которую я видел. Если бы не Месси, мы бы выиграли ЛЧ»

Артуро Видаль вспомнил о выступлениях за «Ювентус».

«Я, , и – лучшая линия полузащиты, частью которой я был, и которую я вообще видел. Я считаю, что такой сильной полузащиты больше не было за всю историю».

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«У них было немного иначе – они были великолепны в плане техники, невероятны. Но они даже не били по воротам. Им было тяжело в матче против нас. Если бы не Месси, мы бы выиграли тот финал Лиги чемпионов.

«Ювентус» в том сезоне сделал требл (выиграв Серию А, Кубок и Суперкубок Италии – Sports), это был лучший год в моей жизни. Я также выиграл Кубок Америки со сборной Чили», – сказал бывший полузащитник «бьянконери» в интервью ютуб-каналу Davoo Xeneize Plus.

«Ювентус» проиграл «Барселоне» в финале Лиги чемпионов-2015 со счетом 1:3.

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