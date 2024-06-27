Артуро Видаль: «Я, Пирло, Маркизио и Погба – лучшая полузащита, которую я видел. Если бы не Месси, мы бы выиграли ЛЧ»

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Артуро Видаль вспомнил о выступлениях за «Ювентус».

«Я, ПирлоМаркизио и Погба – лучшая линия полузащиты, частью которой я был, и которую я вообще видел. Я считаю, что такой сильной полузащиты больше не было за всю историю». 

Про Хави, Иньесту и Бускетса в полузащите «Барселоны» в финале Лиги чемпионов-2015

«У них было немного иначе – они были великолепны в плане техники, невероятны. Но они даже не били по воротам. Им было тяжело в матче против нас. Если бы не Месси, мы бы выиграли тот финал Лиги чемпионов. 

«Ювентус» в том сезоне сделал требл (выиграв Серию А, Кубок и Суперкубок Италии – Sports), это был лучший год в моей жизни. Я также выиграл Кубок Америки со сборной Чили», – сказал бывший полузащитник «бьянконери» в интервью ютуб-каналу Davoo Xeneize Plus. 

«Ювентус» проиграл «Барселоне» в финале Лиги чемпионов-2015 со счетом 1:3. 

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64 комментария
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Маркизио: «Я, Кузяев, Нобоа и Паредес – лучшая полузащита, которую я вообще видел. Если бы не Калачёв, мы бы выиграли Олимп-Кубок России».
+84
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+83
может не лучшая, но топовейшая полузащита была, это точно
+59
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+56
праймовый Видаль + Погба, надёжный Принц и великолепный Пирло.... прекрасный Ювентус был в то время
+46
-4
+42
Не лучшая, но одна из, тут можно согласиться.
Идеально дополняли друг друга, просто попали не в то время, чтобы доминировать не только в Италии, но и в Европе.
+26
-2
+24
Хорошая полузащита, но Барса в том финале была на голову сильнее. И дело не только в Лео. Там и Иньеста, и Ракитич, и Неймар отжигали, у Юве не было шансов.
+29
-5
+24
Да, в отличии от многих топовых полузащит, та полузащита Юве еще и много забивала.
+10
0
+10
2 раза Юве выходил в финал и 2 раза попадал под сильнейшие клубы на пике. Вообще туринцам очень сильно не прёт в плане побед ЛЧ
+8
0
+8
Именно для Ювентуса, возможно, и лучшая, особенно в 21 веке, была по истине идеальная химия между разноплановыми игроками, в атаке все-таки были Льоренте и Тевес, а не МСН :) На клубном футболе сложно вспомнить именно четверку (не тройку) таких полузащитников на их общем пике, поэтому и можно согласиться с этим мнением Видаля.
+9
-1
+8
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Шелви,Адам и Спиринг были эпичнее
+6
-1
+5
Ответ горбатый видеосудья
пеналь на Погбе
Это когда он сам завалил Алвеса ?
+4
0
+4
У Испании лучшая пз-та была(в 2010-12х годах). Насчет Барсы согласен, бьющих не было(хотя другой вопрос зачем он им нужен был). Но у Испании в полузащите такой персонаж был, и это Хаби(б) Алонсо, который не уступал ни одному из ваших, а его точнейшую пушку помнят все, думаю.
P.s. полузащита Юве в любом случае была сказкой тогда
+2
0
+2
Ответ bel01
Хорошая полузащита, но Барса в том финале была на голову сильнее. И дело не только в Лео. Там и Иньеста, и Ракитич, и Неймар отжигали, у Юве не было шансов.
шансы были. матч был упёртым. до гола Неймара всё на тоненького было, Юве тогда уже всеми силами в атаку пошёл, и Барса убежала.
Как бы по игре и владению преимущество Барсы было большим, но не покидало ощущение, что Юве может сравнять
+7
-5
+2
Ответ Штаны Габора Кирая
Помню, да. Неймар и Суарес вдвоем затащили ту ЛЧ, а зм в итоге достался леньке-пешеходу.
cry baby
+2
0
+2
Ответ bel01
Хорошая полузащита, но Барса в том финале была на голову сильнее. И дело не только в Лео. Там и Иньеста, и Ракитич, и Неймар отжигали, у Юве не было шансов.
пеналь на Погбе
+5
-4
+1
Ответ Алексей Гусев
ну Хабиба я не припомню как основного в сборной, Иньеста, Хави и Сенна, перешедшая в Иньеста-Хави, Бускетс, если правильно помню
Алонсо был основным еще с чм2006...
+2
-1
+1
Ответ madaev
Зачем юве при 1:1 всеми силами в атаку ушел? Они же сравняли. Абсурдные слова
после 2-1 имеется в виду. Неймар третий забил
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Ответ Ллб
Что за бред. Ювентус минут 10 хорошо играл в том матче, этот отрезок был в первой половине второго тайма, когда барса уже вела по счету. Барса было намного лучше в том матче, хоть с Месси , хоть без. Ней , Суарез ,Ини и Бускетс катали их как хотели. Выиграли бы они , "если не Месси",- сказочник Видаль. Из этих четверых один Пирло был бы на лавке той Барсы, остальные бы даже в заявку не попадали
Мнение идиота
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Ответ Maxim Novicov
т.е. такие команды могут выигрывать ЛЧ только тогда, когда им попадаются аутсайдеры?
нет, но не когда Реал и Барса достигают абсолютного пика
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Ответ адекватное мнение
шансы были. матч был упёртым. до гола Неймара всё на тоненького было, Юве тогда уже всеми силами в атаку пошёл, и Барса убежала. Как бы по игре и владению преимущество Барсы было большим, но не покидало ощущение, что Юве может сравнять
Зачем юве при 1:1 всеми силами в атаку ушел? Они же сравняли. Абсурдные слова
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0
Ответ bel01
Хорошая полузащита, но Барса в том финале была на голову сильнее. И дело не только в Лео. Там и Иньеста, и Ракитич, и Неймар отжигали, у Юве не было шансов.
Да, Ракитич тогда и еще следующий сезон был прям в ударе. И почти на уровне этой тройки (Хави, Иньеста, Бускетс). До сих пор гадаю, почему потом так резко уровень упал
0
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Ответ Хабиб Алонсо
У Испании лучшая пз-та была(в 2010-12х годах). Насчет Барсы согласен, бьющих не было(хотя другой вопрос зачем он им нужен был). Но у Испании в полузащите такой персонаж был, и это Хаби(б) Алонсо, который не уступал ни одному из ваших, а его точнейшую пушку помнят все, думаю. P.s. полузащита Юве в любом случае была сказкой тогда
ну Хабиба я не припомню как основного в сборной, Иньеста, Хави и Сенна, перешедшая в Иньеста-Хави, Бускетс, если правильно помню
+1
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Ответ Хабиб Алонсо
Алонсо был основным еще с чм2006...
Алонсо не был основным на евро 2008
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Ответ Хабиб Алонсо
Алонсо был основным еще с чм2006...
А Иньеста с Хави были тогда? И это про тот ЧМ где Шовковский отбил 3 пенальти? и что там Испания сделала на том ЧМ?
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Ответ Алексей Гусев
ну Хабиба я не припомню как основного в сборной, Иньеста, Хави и Сенна, перешедшая в Иньеста-Хави, Бускетс, если правильно помню
Я понял почему у тебя такое впечатление сложилось) Потому что Хаби был там одним из, а не главным в средней линии, поэтому у меня плюс-минус такие же воспоминания, его напарники как будто всегда были ярче, ну и тот факт, что Испания арагонеса и дель боске играла с 4 полузащитниками, и от того хаби ещё сильнее терялся(в смысле инфополя, а не игры) среди партнёров вроде хави, иньесты, сенны, сильвы, сеска и бускетса
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Комментарий удален пользователем
Ответ newavvegs
Именно для Ювентуса, возможно, и лучшая, особенно в 21 веке, была по истине идеальная химия между разноплановыми игроками, в атаке все-таки были Льоренте и Тевес, а не МСН :) На клубном футболе сложно вспомнить именно четверку (не тройку) таких полузащитников на их общем пике, поэтому и можно согласиться с этим мнением Видаля.
Там был Тевес в нападении?!
Я и забыл…
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Ответ YoRHa
А что — есть вариант не соглашаться? Типо, Видаль передаёт свои ощущения, а ему кто-то со стороны говорит, что он не прав? :)
Видаль передает свои ощущения, верно. И люди тут тоже делятся своими ощущениями. Они ясно ощущают, что им лепят какие-то хвастливые мифы, но кто-то со стороны заявляет им, что они в этих ощущениях не правы? :)
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Ответ newavvegs
Именно для Ювентуса, возможно, и лучшая, особенно в 21 веке, была по истине идеальная химия между разноплановыми игроками, в атаке все-таки были Льоренте и Тевес, а не МСН :) На клубном футболе сложно вспомнить именно четверку (не тройку) таких полузащитников на их общем пике, поэтому и можно согласиться с этим мнением Видаля.
А что — есть вариант не соглашаться?
Типо, Видаль передаёт свои ощущения, а ему кто-то со стороны говорит, что он не прав? :)
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Если бы не Потапова*(которая с трибун заряжала Хави и Иньесту энергией)
+1
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Ответ Геннадий Тимченко
Это был последний финал Месси, дальше он стал вместе с Пике требовать денег от Чиферина, а когда тот не заплатил, слил игру Баварии со счётом 2:8☝🏻
Что это за бред?)
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