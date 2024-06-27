Нино об СВО: «Это не влияет на мою безопасность, работу, на походы в ресторан. Обсуждаем с бразильцами в «Зените», но это нас не беспокоит»

Нино рассказал, как бразильцы «Зенита» относятся к СВО.

«Это не влияет на мою безопасность, на мою работу или на то, как я провожу свободное время с семьей, на походы в ресторан. Короче говоря, на 100% ощущение безопасности.

Мы обсуждаем это с бразильцами между собой, но это не то, что нас беспокоит», – сказал защитник « » в интервью O Dia.

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