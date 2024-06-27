Нино об СВО: «Это не влияет на мою безопасность, работу, на походы в ресторан. Обсуждаем с бразильцами в «Зените», но это нас не беспокоит»

Теги Зенит премьер-лига Россия Политика Нино Мота Футбол

Нино рассказал, как бразильцы «Зенита» относятся к СВО.

«Это не влияет на мою безопасность, на мою работу или на то, как я провожу свободное время с семьей, на походы в ресторан. Короче говоря, на 100% ощущение безопасности.

Мы обсуждаем это с бразильцами между собой, но это не то, что нас беспокоит», – сказал защитник «Зенита» в интервью O Dia.

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76 комментариев
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Ответ Benjamin
Рядом убивают людей, но на походы в рестораны это не влияет🤯 одним словом футболисты…
А они что должны сделать? Взять в руки автоматы и защищать не важно какую нацию? Футбол - их работа, они приехали зарабатывать огромные деньги. Что и делают
+116
-10
+106
А что такое сво? я только войну знаю
+128
-49
+79
Ага, а на нашу влияет за 2,5 года продуктовая инфляция 200%
+88
-33
+55
Ответ Benjamin
Рядом убивают людей, но на походы в рестораны это не влияет🤯 одним словом футболисты…
Так весь мир ходит в рестораны а кто то в это время кого-то убивает
+47
-4
+43
Ответ Owen_the_Simple
Украина не объявила войну России, например. США объявляли войну последний раз в 1942 году.
После ВОВ в ООН был создан механизм при котором та страна которая официально объявляет войну получает кучу проблем.

Начиная от приостановки ее членства в ООН до практически автоматических санкций от всего мира. Этот механизм специально придумали чтобы «войн больше не было».

Поэтому войны по факту называют теперь как угодно «операцией по установлению демократии» и тому подобным образом чтобы обходить эти ограничения. И никто никому официально войн не объявляет.
+41
-4
+37
Ответ Benjamin
Рядом убивают людей, но на походы в рестораны это не влияет🤯 одним словом футболисты…
так это наемники обычные
+44
-8
+36
Ответ Benjamin
Рядом убивают людей, но на походы в рестораны это не влияет🤯 одним словом футболисты…
А ты сидишь дома и страдаешь? Никуда не ходишь - ни в кино, ни на работу?
+30
-3
+27
Ответ Benjamin
Рядом убивают людей, но на походы в рестораны это не влияет🤯 одним словом футболисты…
То есть вы траур соблюдаете всё это время?
+23
-3
+20
Рядом убивают людей, но на походы в рестораны это не влияет🤯 одним словом футболисты…
+71
-52
+19
Ответ Benjamin
Рядом убивают людей, но на походы в рестораны это не влияет🤯 одним словом футболисты…
У многих существует неправильное представление про другие страны мира. Нино приехал из страны, где ежедневно в фавелах происходит условный Дербент - банды с использованием автоматического оружия решают свои вопросы. Поэтому в его индифферентности нет ничего удивительного. Он отработает контракт и через 5-10 будет также говорить про Россию - мне пофиг, что там происходит. Ничего личного. Ему плевать на всех (включая его собственных соотечественников).
+16
-1
+15
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Не влияет - потому что до Питера ничего пока не прилетало.
До нефтебаз в Питере и порта уже прилетало.
+14
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Счастливые бразильцы. Они могут обсуждать
+12
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В принципе, не влияет, как и на всех депутатов и говорящих голов из телевизора. Вместо этого Нино можно было б любое рандомное имя написать из гойдовцев.
+14
-8
+6
Ответ Лига Мастеров
Так вот и я про это юридически это не война
Войны нет, но военнопленные есть.
Парадокс, да.
+6
-1
+5
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Комментарий скрыт
В каком месте беспринципных и оторванных от реальности? Нино сказал так, как есть на самом деле.
+6
-2
+4
Перспективная ветка
+9
-5
+4
Ответ Лига Мастеров
Кто то называет. Войну войной но объявлять ее боится
Украина не объявила войну России, например. США объявляли войну последний раз в 1942 году.
+27
-23
+4
Ответ Melnikov1968
Он здесь не про СВО говорит, а о том, как ему шикарно жить в России, не напрягаясь, получать большие деньги. Разогнать пора уже эту контору.
Ну вообще-то Нино один из лучших на своей позиции в ЧР, если он не напрягается, то что делают все остальные, в общем-то тоже за немалые деньги?
+3
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+3
Ответ Wale
Безусловно.
Сомневаюсь.
+3
0
+3
Ответ Wale
Я не связан с Россией никак
И что? Это вам дает больше моральных прав ходить в рестораны?
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Не влияет - потому что до Питера ничего пока не прилетало.
Очень устаревшие данные.
+5
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+2
Ответ Benjamin
Рядом убивают людей, но на походы в рестораны это не влияет🤯 одним словом футболисты…
интересно где рядом в Питере убивают?
+4
-2
+2
Ответ Benjamin
Рядом убивают людей, но на походы в рестораны это не влияет🤯 одним словом футболисты…
Рядом убивают соотечественников, а ты сидишь и каждый день на спортсе комменты пишешь 🤯 Одним словом бенджамин...
Так это работает?
+3
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+2
Ответ Hitgoe Himgob
Комментарий удален модератором
Да вроде даже российские футболисты не очень рефлексируют или вообще высказываются по этой теме. Почему бразильские должны?
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Не влияет - потому что до Питера ничего пока не прилетало.
Прилетало , и не один раз. Дяденька, прежде чем, написать очередную глупость,учите матчасть...
+2
0
+2
Ответ Wale
Я не связан с Россией никак
А с чем вы связаны? С раем на небе?
+3
-1
+2
Ответ T622222
Ага, а на нашу влияет за 2,5 года продуктовая инфляция 200%
откуда взято это число?
+2
0
+2
Ответ Rybalka88
А что такое сво? я только войну знаю
Какую вы войну знаете?!
Ни Украина не объявляла войну России, ни Россия Украине. Никакой войны не существует.
+1
0
+1
Ответ Александр Александров
Комментарий удален модератором
Господи , умойся !
+1
0
+1
Ответ Benjamin
Рядом убивают людей, но на походы в рестораны это не влияет🤯 одним словом футболисты…
А ты переживаешь каждую минуту об этом?
+4
-3
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