Нино об СВО: «Это не влияет на мою безопасность, работу, на походы в ресторан. Обсуждаем с бразильцами в «Зените», но это нас не беспокоит»
Нино рассказал, как бразильцы «Зенита» относятся к СВО.
«Это не влияет на мою безопасность, на мою работу или на то, как я провожу свободное время с семьей, на походы в ресторан. Короче говоря, на 100% ощущение безопасности.
Мы обсуждаем это с бразильцами между собой, но это не то, что нас беспокоит», – сказал защитник «Зенита» в интервью O Dia.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Начиная от приостановки ее членства в ООН до практически автоматических санкций от всего мира. Этот механизм специально придумали чтобы «войн больше не было».
Поэтому войны по факту называют теперь как угодно «операцией по установлению демократии» и тому подобным образом чтобы обходить эти ограничения. И никто никому официально войн не объявляет.
Парадокс, да.
Так это работает?
Ни Украина не объявляла войну России, ни Россия Украине. Никакой войны не существует.