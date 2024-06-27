На фан-зону Евро в Штутгарте напали во время матча Чехия – Турция, преступник мог использовать нож. Ранены три человека, двое – в тяжелом состоянии
Три человека пострадали в результате нападения на фан-зону Евро-2024 в Штутгарте.
Как передает «Р-Спорт», инцидент произошел в среду вечером – по заявлениям полиции, в момент нападения в фан-зоне транслировался матч между Чехией и Турцией (1:2). Нападавший был задержан – по предварительной информации, он использовал нож.
Сообщается о трех пострадавших, двое из которых получили тяжелые ранения. Гражданство нападавшего и раненых не уточняется. В настоящий момент полиция ведет расследование мотивов преступления.
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Жаль только, что все полицаи после ЧМ куда-то резко исчезли, в прошлом году какой-то дурачок во дворе с ножом бегал с белой горячкой, они через 40 минут приехали после моего звонка в 112.
Это же не школьника безоружного шестью взводами скручивать,тут и отпор дать им могут)
Вчера все висело наверху после игры, ты опоздал не много