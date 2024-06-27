На фан-зону Евро в Штутгарте напали во время матча Чехия – Турция, преступник мог использовать нож. Ранены три человека, двое – в тяжелом состоянии

Теги Сборная Чехии по футболу Сборная Турции по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Р-Спорт Футбол

Три человека пострадали в результате нападения на фан-зону Евро-2024 в Штутгарте.

Как передает «Р-Спорт», инцидент произошел в среду вечером – по заявлениям полиции, в момент нападения в фан-зоне транслировался матч между Чехией и Турцией (1:2). Нападавший был задержан – по предварительной информации, он использовал нож.

Сообщается о трех пострадавших, двое из которых получили тяжелые ранения. Гражданство нападавшего и раненых не уточняется. В настоящий момент полиция ведет расследование мотивов преступления.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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28 комментариев
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С какой же теплотой вспоминается ЧМ-18 где не было ни одного скандала!
+53
-10
+43
Спортс, а где статьи и новости о сборной Украины- куда они пропали?)
+35
-12
+23
Ответ Дима Зезуль
Спортс, а где статьи и новости о сборной Украины- куда они пропали?)
Теперь на грузинов переключились
+17
0
+17
В общем организация турнира так себе ив странах запада не спокойно во время спортивных соревнований.На олимпиаде в Париже будет еще хуже.
+24
-9
+15
Ответ nerol
Да не смекнут они, проявление индивидуальности во всех направлениях и негативных в том числе неизбежно при наличии свобод. Но это необходимые издержки для созидания и прогресса.
Смотрел репортаж с Евро 24, там журналист говорил, что ходит по фан зоне и улицам, где фанаты гуляют и за час увидел только один полицейский патруль. И что было у нас на ЧМ 2018 в Нижнем Новгороде, каждые 100 метров стоял полицай, а во дворах по всему городу стояли патрули на машинах.
Жаль только, что все полицаи после ЧМ куда-то резко исчезли, в прошлом году какой-то дурачок во дворе с ножом бегал с белой горячкой, они через 40 минут приехали после моего звонка в 112.
+13
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Ставлю на черное
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Кровавый режим Шольца
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надо не гражданство устанавливать, а вероисповедание, а его все и итак знают.
+5
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Ответ G0oblin
Я РУССКИЙ!
Нам то не гони, сразу видно-гоблин!
+4
0
+4
Ответ nerol
Да не смекнут они, проявление индивидуальности во всех направлениях и негативных в том числе неизбежно при наличии свобод. Но это необходимые издержки для созидания и прогресса.
Это ложная дихотомия, играющая на руку тиранам.
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+1
Ответ кэпко
Комментарий скрыт
Ху**ю ты сморозил полную
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Ответ trav
С какой же теплотой вспоминается ЧМ-18 где не было ни одного скандала!
Комментарий удален пользователем
Ответ кэпко
Смотрел репортаж с Евро 24, там журналист говорил, что ходит по фан зоне и улицам, где фанаты гуляют и за час увидел только один полицейский патруль. И что было у нас на ЧМ 2018 в Нижнем Новгороде, каждые 100 метров стоял полицай, а во дворах по всему городу стояли патрули на машинах. Жаль только, что все полицаи после ЧМ куда-то резко исчезли, в прошлом году какой-то дурачок во дворе с ножом бегал с белой горячкой, они через 40 минут приехали после моего звонка в 112.
Ну ты пойми
Это же не школьника безоружного шестью взводами скручивать,тут и отпор дать им могут)
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Ответ trav
С какой же теплотой вспоминается ЧМ-18 где не было ни одного скандала!
Это связано в том числе и с тем что ультру «вежливо» попросили сидеть тихо . Иначе британцы уехали бы назад не то что без тряпок , а вообще без одежды
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Ответ trav
С какой же теплотой вспоминается ЧМ-18 где не было ни одного скандала!
Ну это вы теплое с магким перепутали. Вы вспомните, какие настроения в мире были в 2018, было куда меньше масштабных конфилктов, да и всякие радикальные группировки в то время не были так активны в Европе и Азии. Сейчас, как мы видим, в целом везде не весело. У нас вот в России ЧЕ не проводят, судя по новостям проблем с мигрантами нет. А что-то годик выдается очень не очень для мирных граждан.
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Ответ Spartakus1984
В общем организация турнира так себе ив странах запада не спокойно во время спортивных соревнований.На олимпиаде в Париже будет еще хуже.
Много сейчас стран знаешь, которые способны принять большой турнир, и где спокойно? Время такое, что нигде не спокйно.
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Промес ?
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Ответ Dimon62 77
Комментарий скрыт
🤡
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Ответ Дима Зезуль
Спортс, а где статьи и новости о сборной Украины- куда они пропали?)
Да все на месте, просто съехали чуть ниже по главной и всё
Вчера все висело наверху после игры, ты опоздал не много
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Ответ Dimon62 77
Комментарий скрыт
Сплошь переодетые агенты кремля
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Ответ Dimon62 77
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Димон он и есть димон)
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Всем здоровья! (В том числе психологического)
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