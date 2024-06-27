Вероника Степанова: «Скажет новый хозяин Белого дома МОК брать пример с UFC – в два дня все поменяется с допуском. Вот поэтому я и смотрю дебаты – нас касается»

Вероника Степанова объяснила, почему будет смотреть дебаты Трампа и Байдена.

Действующий президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп начнут дебаты, посвященные предстоящим выборам, 28 июня в 4.00 по московскому времени.

«Завтра у нас утром выходной от тренировок. Это значит, что я могу себе позволить встать в 4 утра и смотреть самое интересное спортивное шоу на планете: поединок в прямом эфире Трампа и .

Да, меня крайне интересует, кто из них победит в финале в ноябре. Почему? Ну хотя бы потому, что Трамп – один из лучших друзей и советчиков Даны Уайта, босса UFC.

Угадайте, какая именно серьезная спортивная организация абсолютно спокойно разрешает российским спортсменам выступать под нашим флагом и не болеет дурью под названием «нейтральные спортсмены неизвестно откуда».

Скажет новый хозяин Белого дома и всем прочим «западным партнерам» брать пример с UFC и заканчивать фигней заниматься – в два дня все поменяется с допуском. Максимум – три. Вот поэтому я и смотрю дебаты – нас касается», – написала олимпийская чемпионка.