Вероника Степанова: «Скажет новый хозяин Белого дома МОК брать пример с UFC – в два дня все поменяется с допуском. Вот поэтому я и смотрю дебаты – нас касается»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Дана Уайт Политика Вероника Степанова Дональд Трамп Джо Байден Лыжи

Вероника Степанова объяснила, почему будет смотреть дебаты Трампа и Байдена.

Действующий президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп начнут дебаты, посвященные предстоящим выборам, 28 июня в 4.00  по московскому времени.

«Завтра у нас утром выходной от тренировок. Это значит, что я могу себе позволить встать в 4 утра и смотреть самое интересное спортивное шоу на планете: поединок в прямом эфире Трампа и Байдена.

Да, меня крайне интересует, кто из них победит в финале в ноябре. Почему? Ну хотя бы потому, что Трамп – один из лучших друзей и советчиков Даны Уайта, босса UFC.

Угадайте, какая именно серьезная спортивная организация абсолютно спокойно разрешает российским спортсменам выступать под нашим флагом и не болеет дурью под названием «нейтральные спортсмены неизвестно откуда».

Скажет новый хозяин Белого дома МОК и всем прочим «западным партнерам» брать пример с UFC и заканчивать фигней заниматься – в два дня все поменяется с допуском. Максимум – три. Вот поэтому я и смотрю дебаты – нас касается», – написала олимпийская чемпионка. 

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37 комментариев
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А чего наш великий лидер за 25 лет ни разу ни в каких дебатах не участвовал?
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Ничего с приходом в Белый дом Трампа для России не поменяется.
Степанова как ребёнок)))
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Степанова почему-то думает (или делает вид), что решения всех текущих проблем РФ лежат за океаном, а это очевидно совсем не так. Но если думать правильно, то это будет уже не Степанова.
+25
-2
+23
слова не депутата, но уже ТП
+15
-3
+12
Ответ oasis-columbia
А чего наш великий лидер за 25 лет ни разу ни в каких дебатах не участвовал?
Потому что нас не касается, по степановой. Вы же сами знаете, кто гадит в подъездах.
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По сути признала, что именно хозяин Белого Дома рулит всем, а не нашего никто не боится, как уверяет телевизор
+11
-2
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То есть я правильно понимаю, что Степанова, если верить ее словам:
1) встанет в 4 часа утра по Москве
2) найдет трансляцию дебатов в интернете
3) знает английский на таком высоком уровне, что сможет спокойно понимать о чем говорят кандидаты
И это не говоря о погружении во внутреннюю повестку США
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А какой смысл смотреть, если от факта наблюдения вероятность допуска не повысится?
+10
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Тварь дрожащая или право имеет...
Ну да - право имеет.
+6
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А в России и нет давно дебатов, потому что нас не касается.
+8
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Что изменится для Степановой, если она продолжит наяривать на луноликого карлана?
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Какой же бред
+5
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Ответ Антоша Спирин
Тварь дрожащая или право имеет... Ну да - право имеет.
Имеет право подрожать немного.
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мы вместе шли с Камчатки,
но она ушла на митинг
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Так ведь самый весомый голос в этом мире - это голос Путина. Все завидуют России и хотят делать то, что скажет Путин.
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Т.е. она только что признала, что от президента США зависит судьба российских спортсменов. Как-то непатриотично. Путин столько всего для спорта делает, а эти иноагенты всё равно американские дебаты смотрят. Ужас
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0
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А где то даже есть дебаты.
+5
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Ответ Savarona25
Степанова почему-то думает (или делает вид), что решения всех текущих проблем РФ лежат за океаном, а это очевидно совсем не так. Но если думать правильно, то это будет уже не Степанова.
Если Степанова нашла себе хозяина это не значит, что её личный опыт автоматом распространяется на всех ☝🏻🤣🤣🤣
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ничего с приходом в Белый дом Трампа для России не поменяется. Степанова как ребёнок)))
Поменяется. Только не в ту сторону, в которую мечтает Степанова.
+3
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Как скажет новый президент США, так все другие президенты мира и сделают.
+3
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Неужели английским владеет?
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То есть я правильно понимаю, что судьба и карьера российских спортсменов полностью в руках американского президента по мнению Степановой? Это уже слова иноагента или ещё нет? Она вообще понимает, что только что сказала. Это похлеще финансования заграницы будет.
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Гордый патриотичный российский спортсмен не должен оглядываться на Трампа, а тем более на какого-то Дану. Его место силы на Родине, в Малиновке или на Жемчужине Сибири.
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"Вот поэтому я и смотрю дебаты – нас касается."
Голосовать на американских выборах собралась?
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Как же жалко это звучит
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Похоже автор текста перепутал личный телеграм канал с каналом Степановой и не там опубликовал
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Вика, заканчивай фигнёй заниматься, и смотреть программу Время, ничего через два дня, после победы Трампа , не поменяется, и даже через два года.
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Какая наивная. Никто ничего МОКу сейчас не скажет. А в зимних видах спорта, где процветает русофобия, никто не собирается слушать МОК, и даже в нейтральном статусе не будет в ближайшие годы возможности выступать.
Так что, спи лучше, Вероника.
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В одном права - от России в этом мире ничего не зависит. Но в целом у дамочки политическая квалификация на уровне сельского старосты.
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Ответ Листок яблони
А какой смысл смотреть, если от факта наблюдения вероятность допуска не повысится?
вероятность победы команды, за которую болеешь тоже не повыситься от того, что ты наблюдаешь за матчем. но ты же наблюдаешь
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