Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ. Ранее он 12 раз входил в 1-ю или 2-ю команду

Теги рейтинги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ.

Капитан «Вашингтона» ни разу не был упомянут в голосовании по позиции левого крайнего нападающего. 

Первое место в голосовании занял Артемий Панарин («Рейнджерс»), второе – Филип Форсберг («Нэшвилл»), третье – Кирилл Капризов («Миннесота»). Всего в бюллетенях были упомянуты 9 нападающих. 

38-летний россиянин завершил регулярный чемпионат с 65 (31+34) очками в 79 играх при полезности «минус 22». 

Ранее Овечкин 12 раз выбирался в первую или вторую сборную звезд сезона (10 раз на позиции левого крайнего и 2 раза – правого).

По итогам сезона-2012/13 он был выбран сразу в обе сборные – в первую на правый край, во вторую – на левый. 

12 комментариев
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Отстаньте от деда, ему последняя ачивка осталась)
+39
-6
+33
Ничего, он себя вписал первым номером среди всех левых крайних в истории НХЛ, всех времён и народов, так сказать.
+38
-12
+26
Предсказуемо
+13
-3
+10
У него дембельский аккорд- догнать Грецки
+7
-1
+6
справедливо в прошедшем сезоне
+4
0
+4
Ничто не вечно под луной
+4
0
+4
Не удивительно
+4
-3
+1
Ответ Crenk
Не навсегда
Ну и кто по вашему приемник?
0
0
0
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