Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ. Ранее он 12 раз входил в 1-ю или 2-ю команду

Александр Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ.

Капитан « » ни разу не был упомянут в голосовании по позиции левого крайнего нападающего.

Первое место в голосовании занял Артемий Панарин («Рейнджерс»), второе – Филип Форсберг («Нэшвилл»), третье – Кирилл Капризов («Миннесота»). Всего в бюллетенях были упомянуты 9 нападающих.

38-летний россиянин завершил регулярный чемпионат с 65 (31+34) очками в 79 играх при полезности «минус 22».

Ранее Овечкин 12 раз выбирался в первую или вторую сборную звезд сезона (10 раз на позиции левого крайнего и 2 раза – правого).

По итогам сезона-2012/13 он был выбран сразу в обе сборные – в первую на правый край, во вторую – на левый.