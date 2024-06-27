Глушаков подписал контракт с «Химками»

Теги Химки премьер-лига Россия трансферы Денис Глушаков Футбол

Денис Глушаков вернулся в «Химки».

Сегодня подмосковный клуб официально объявил о подписании контракта с 37-летним полузащитником.

Ранее главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил, что Глушаков будет играющим тренером команды.

Глушаков ранее выступал за «Химки» с 2020 по 2023 год и отметился 15 голами и 5 ассистами в 67 матчах за клуб. Последним клубом в карьере полузащитника был армянский «Урарту», который он покинул в мае этого года.

Фото: fckhimki.com

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43 комментария
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Цитата из Ширли Мырли как никогда актуальна!
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Сам живу и работаю в Химках - ФК Химки , как и другие муниципальные заведения , под руководством Химкинской администрации!!!!
Прокуратуре надо обратить серьезно на эту вакханалию.
На лицо - за этот сезон нужно Освоить и Освободить федеральный бюджет «удобным» образом!!! Ведь всё понятно , если посмотреть на логичные и нелогичные операции !!!
+35
-2
+33
Флаг России даже больше даже, чем сама эмблема клуба. Чтоб не спутали с Химками из Эритреи чтоли. Терюшков лично дизайн проектировал, видать)
+21
-1
+20
Ответ Сергей Галынский
Это про сказочного?
«Этого пидара в химках видал!»
+17
-1
+16
Ответ БляхаджинсКарпина
Цитата из Ширли Мырли как никогда актуальна!
Светлая память Табакову!
+14
-2
+12
Кто Химкам разрешил российский флаг на форме?

Это сборная России, что ли?

Шишкановские совсем оборзели
+8
-2
+6
Так значит он с женой одноклубника в Армении халигалился?
+5
-1
+4
Ответ Евгений Кравченко
Сам живу и работаю в Химках - ФК Химки , как и другие муниципальные заведения , под руководством Химкинской администрации!!!! Прокуратуре надо обратить серьезно на эту вакханалию. На лицо - за этот сезон нужно Освоить и Освободить федеральный бюджет «удобным» образом!!! Ведь всё понятно , если посмотреть на логичные и нелогичные операции !!!
Будешь теперь его в Химках видать.
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Чисто в баньке уговорили меня, не мог устоять после того как они меня веничком
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Ответ Сергей Галынский
Это про сказочного?
Это про деревянные
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Следующая новость - Гондон упал с велосипеда.
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Баню в Химках намыли, веники завезли, Дзюба на низком старте.
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Погодите, а как же его предыдущий великий и могучий БроукБойз?
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Видел я этого он в Химках деревянными ####### торговал
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Честно говоря то что Химки подписали Глушакова,Мирзова,Заболотного,Юсупова даже привлекает.Интересно понаблюдать за такой командой,что то вроде «Бесславных ублюдков»
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Флаг России даже больше даже, чем сама эмблема клуба. Чтоб не спутали с Химками из Эритреи чтоли. Терюшков лично дизайн проектировал, видать)
Флаг России и образ вождя является оберегом перед правоохранительными органами.
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Че там в Химкам по банным комплексам?
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