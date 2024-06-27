Глушаков подписал контракт с «Химками»

Денис Глушаков вернулся в «Химки».

Сегодня подмосковный клуб официально объявил о подписании контракта с 37-летним полузащитником.

Ранее главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил, что будет играющим тренером команды.

Глушаков ранее выступал за « » с 2020 по 2023 год и отметился 15 голами и 5 ассистами в 67 матчах за клуб. Последним клубом в карьере полузащитника был армянский «Урарту», который он покинул в мае этого года.

Фото: fckhimki.com

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