Губерниев об уходе комментаторов с «Матч ТВ»: «А кто у нас сильные-то ушли?»
Дмитрий Губерниев высказался об уходе комментаторов с «Матч ТВ».
– После ухода многих сильных комментаторов с «Матч ТВ» канал стал слабее?
– А кто у нас сильные-то ушли?
– Поленов, Тартакова, Шмурнов.
– (после паузы) Какой-какой вопрос вы задали? Про сильных комментаторов? Сильные все у нас.
– Значит, не стал слабее?
– Нет. Но есть люди, которые, безусловно, олицетворяли в свое время канал. К таковым я отнесу Софью Тартакову, с которой мы канал начинали, которая блестяще работала не только на теннисе, но и студии вела. Мы провели много прекрасных моментов в эфире. Мне Сони очень не хватает как коллеги. У нас прекрасные девчонки, но Соня молодец.
Что касается, допустим, Вовы Стогниенко, то он великолепен. Казанский – я говорил, что это потеря для канала. Гутцайт тоже хорош. Но есть те, от которых я в восторге и сейчас.
Если брать футбольных комментаторов, то звездные фамилии известны, но посмотрите, какой Минин. Великолепный. Посмотрите, какой Пирожков. Как люди подросли, влились в команду больших профессионалов из комнаты 8-14. А рядом есть комната 8-13, там волшебство творится, – сказал комментатор «Матч ТВ» Губерниев.
Потерями можно считать Кривохарченко, Казанского, Гомельского.
У него вроде не плохо получается студию вести, может озвучивать сам опасный момент... Но он обсолутно не умеет вести игру, хочется переключить, прям неужели это только мне и остальные не видят?!)
Я - отметил Дмитрий Губерниев
Боюсь представить Гу на футбольном матче
От Шнякина с хорватом блевать хочется
А если еще и Гу.....
Даже того же Орлова мне чисто эстетически приятнее слушать, чем Генича, несмотря на его вылизывания Зенита. У Елагина интересная манера и голос. А молодые пытаются набором энциклопедических данных перекрыть все остальные достоинства. Или юморить пробуют бесконечно (хорошо бы, если бы реально к месту).
Вот это какое слово?)
Взял и унизил единственного нормального Минина упоминанием бездаря
Заметили , как губер сразу думать начал, когда услышал про тартакову?
А шмурнов и поленов бездари как комментаторы. Спрашивающий тоже в башке компот имеет