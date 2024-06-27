Губерниев об уходе комментаторов с «Матч ТВ»: «А кто у нас сильные-то ушли?»

Дмитрий Губерниев высказался об уходе комментаторов с «Матч ТВ».

– После ухода многих сильных комментаторов с «Матч ТВ» канал стал слабее?

– А кто у нас сильные-то ушли?

– Поленов, Тартакова, Шмурнов.

– (после паузы) Какой-какой вопрос вы задали? Про сильных комментаторов? Сильные все у нас.

– Значит, не стал слабее?

– Нет. Но есть люди, которые, безусловно, олицетворяли в свое время канал. К таковым я отнесу Софью Тартакову, с которой мы канал начинали, которая блестяще работала не только на теннисе, но и студии вела. Мы провели много прекрасных моментов в эфире. Мне Сони очень не хватает как коллеги. У нас прекрасные девчонки, но Соня молодец.

Что касается, допустим, Вовы Стогниенко, то он великолепен. Казанский – я говорил, что это потеря для канала. Гутцайт тоже хорош. Но есть те, от которых я в восторге и сейчас.

Если брать футбольных комментаторов, то звездные фамилии известны, но посмотрите, какой Минин. Великолепный. Посмотрите, какой Пирожков. Как люди подросли, влились в команду больших профессионалов из комнаты 8-14. А рядом есть комната 8-13, там волшебство творится, – сказал комментатор «Матч ТВ» Губерниев.