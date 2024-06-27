Губерниев об уходе комментаторов с «Матч ТВ»: «А кто у нас сильные-то ушли?»

Теги телевидение Дмитрий Губерниев Владимир Стогниенко Денис Казанский Михаил Поленов Олег Пирожков Александр Шмурнов Софья Тартакова Матч ТВ Роман Гутцайт Станислав Минин Биатлон

Дмитрий Губерниев высказался об уходе комментаторов с «Матч ТВ».

– После ухода многих сильных комментаторов с «Матч ТВ» канал стал слабее?

– А кто у нас сильные-то ушли?

Поленов, Тартакова, Шмурнов.

– (после паузы) Какой-какой вопрос вы задали? Про сильных комментаторов? Сильные все у нас.

– Значит, не стал слабее?

– Нет. Но есть люди, которые, безусловно, олицетворяли в свое время канал. К таковым я отнесу Софью Тартакову, с которой мы канал начинали, которая блестяще работала не только на теннисе, но и студии вела. Мы провели много прекрасных моментов в эфире. Мне Сони очень не хватает как коллеги. У нас прекрасные девчонки, но Соня молодец.

Что касается, допустим, Вовы Стогниенко, то он великолепен. Казанский – я говорил, что это потеря для канала. Гутцайт тоже хорош. Но есть те, от которых я в восторге и сейчас.

Если брать футбольных комментаторов, то звездные фамилии известны, но посмотрите, какой Минин. Великолепный. Посмотрите, какой Пирожков. Как люди подросли, влились в команду больших профессионалов из комнаты 8-14. А рядом есть комната 8-13, там волшебство творится, – сказал комментатор «Матч ТВ» Губерниев.

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118 комментариев
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Пирожков гениален для поедания пирожков во время матчей
+84
-11
+73
Ну Поленова, Тартакову и Шмурнова и в правду сложно считать хоть сколько-нибудь серьезной потерей. Странный список "сильных комментаторов".
Потерями можно считать Кривохарченко, Казанского, Гомельского.
+80
-27
+53
Ответ Renki
Пирожков как был ужасен, так и остался. Ладно ещё когда комментирует, но когда в студии начинает футбол обсуждать - тушите свет! Такую ахинею несёт, что на него даже ведущие начинают смотреть с сочувствием, как на неизлечимого идиота...
Для меня хуже чем Шнякин кометратора нет!
У него вроде не плохо получается студию вести, может озвучивать сам опасный момент... Но он обсолутно не умеет вести игру, хочется переключить, прям неужели это только мне и остальные не видят?!)
+45
-3
+42
Ответ Marcus-light
Пирожков гениален для поедания пирожков во время матчей
Пирожков как был ужасен, так и остался. Ладно ещё когда комментирует, но когда в студии начинает футбол обсуждать - тушите свет! Такую ахинею несёт, что на него даже ведущие начинают смотреть с сочувствием, как на неизлечимого идиота...
+47
-8
+39
Особенно жора-ипотека хорош
+28
-2
+26
Ответ Bronenosec
Пирожков вообще унылое Г....скучно, пресно и не профессионально. Так же как и Неценко, Аксенови Шмельков. Ну и любитель поляков Минин среднячок.
Уткин о Пирожкове и Неценко. Комментаторы без фантазии. Таким голосом нужно из сортира кричать--, Занято! 😊
+27
-6
+21
Пирожков вообще унылое Г....скучно, пресно и не профессионально. Так же как и Неценко, Аксенови Шмельков. Ну и любитель поляков Минин среднячок.
+30
-10
+20
За время группового этапа послушал на ОККО комментарии Елагина, Казанского и Стогниенко... Согласен, совсем не потеря, что они теперь не на МатчТВ.
+23
-7
+16
А кто у нас не сильные и не ушли?
Я - отметил Дмитрий Губерниев
+14
-2
+12
Кривохорченко, Нобель, Поленов, Казанский, Гутцайт, Шмурнов, …
+13
-5
+8
Ответ Olga.t
Можно смотреть на Okko с хорошими комментаторами. И цена подписки вполне демократичная. Для многих людей просмотры на Матче просто мУка.
на окко не комментаторы , а мрак и ужас ужасный
+9
-2
+7
Шмурнова не хватает на матчах Спартака. Что он, что Спартак - идеальная пара.
+12
-6
+6
Ответ Artem Schetnikov
Кривохорченко, Нобель, Поленов, Казанский, Гутцайт, Шмурнов, …
Нобель?????? Нобель???? кто вообще решил что он комментатор?
+9
-4
+5
Ответ Homo Faber
За время группового этапа послушал на ОККО комментарии Елагина, Казанского и Стогниенко... Согласен, совсем не потеря, что они теперь не на МатчТВ.
Елагин и Стогниенко точно не потеря. Вот Казанский по прежнему хорош.
+9
-4
+5
Ответ Olga.t
Можно смотреть на Okko с хорошими комментаторами. И цена подписки вполне демократичная. Для многих людей просмотры на Матче просто мУка.
Ну и кто хорошие Елагин уже с ярмарки едет весь матч с Украиной путает Ярмоленко с Яковенко, Яремчука с Еременко, Батурин вообще перепутал Украину со Словакией , только минут через 5 разобрался и даже не извинился , короче мрак
+5
0
+5
Я есть,я сильный,я справлюсь.
Боюсь представить Гу на футбольном матче
От Шнякина с хорватом блевать хочется
А если еще и Гу.....
+8
-3
+5
Всем подлизнул
+7
-2
+5
Ответ Максим Сивков
Нобель?????? Нобель???? кто вообще решил что он комментатор?
Нобель.
+5
-1
+4
Нагучев и Минин более менее нормальные комментаторы на матче, остальные просто профнепригодны. Особенно Шнякин это просто ужас🤢
+5
-1
+4
Если честно, не разделяю ни хейта к тем, кто есть, ни восторга к тем, кто ушел. Вообще какая-то масса стала обезличенная. Нет, у каждого есть своя манера, кого-то можно даже отличить. Но сейчас, во-первых, нет людей с уникальным и, главное, приятным тембром голоса, а это важно! Во-вторых, нет личностей, которые могут реально сделать просмотр матча более увлекательным, как молодой Уткин тот же, Розанов. Маслаченко.
Даже того же Орлова мне чисто эстетически приятнее слушать, чем Генича, несмотря на его вылизывания Зенита. У Елагина интересная манера и голос. А молодые пытаются набором энциклопедических данных перекрыть все остальные достоинства. Или юморить пробуют бесконечно (хорошо бы, если бы реально к месту).
+4
0
+4
Ответ Александр Гуреу
Для меня хуже чем Шнякин кометратора нет! У него вроде не плохо получается студию вести, может озвучивать сам опасный момент... Но он обсолутно не умеет вести игру, хочется переключить, прям неужели это только мне и остальные не видят?!)
обсолутно
Вот это какое слово?)
+4
-1
+3
Ничего более отвратного, чем школа футбольных комментаторов на Матч-ТВ, в природе не существует. Это прямо-таки отрицательный отбор. Они все уверены, что люди включают ТВ не для того, чтобы смотреть игру, а чтобы послушать их выписки из блокнотов. Вместо того, чтобы называть, у кого мяч (что есть их единственная прямая обязанность), выдают сложносочиненные фразы минуты на 3-4, и пока не закончат фразу, не остановятся, пусть там хоть пять голов забьют за это время.
+4
-1
+3
Однофамилец Артур: «Пирожков, ты позоришь фамилию!»
+3
0
+3
Ответ Al561
Канал во многом монополист, как он станет слабее из-за комментатора, ну раздражает кто-то из них, Минин в частности, контент то все равно смотришь.
Ещё орзул напомните как она в студии себя ведет
+3
0
+3
Ну как можно пирожкова назвать хорошим?

Взял и унизил единственного нормального Минина упоминанием бездаря

Заметили , как губер сразу думать начал, когда услышал про тартакову?

А шмурнов и поленов бездари как комментаторы. Спрашивающий тоже в башке компот имеет
+7
-4
+3
Ответ Полуэктов Пётр
Елагин и Стогниенко точно не потеря. Вот Казанский по прежнему хорош.
Особенно в роли попугая на Что, Где , Когда
+7
-4
+3
Ответ Viktor Smolyanin
Нагучев и Минин более менее нормальные комментаторы на матче, остальные просто профнепригодны. Особенно Шнякин это просто ужас🤢
Шнякин подрос все же, по сравнению с чм в катаре. но вот пирожок, шмельков, журавель. это ад. трушечкин вроде норм - но так тихо бубонит , что его интершум перекрывает. генич клинический - олицетоврение матч тв.
+2
0
+2
Ответ Olga.t
Можно смотреть на Okko с хорошими комментаторами. И цена подписки вполне демократичная. Для многих людей просмотры на Матче просто мУка.
На Окко примерно такие же комментаторы, как и на Матче. Да и откуда взяться другим - школа-то одна и та же
+2
0
+2
Сильные не уходили, потому что их и не было отродясь
+2
0
+2
Канал во многом монополист, как он станет слабее из-за комментатора, ну раздражает кто-то из них, Минин в частности, контент то все равно смотришь.
+5
-3
+2
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