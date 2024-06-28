В Нью-Йорке прошел второй раунд драфта НБА-2024. «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под 55-м номером
Сегодня в Нью-Йорке завершился 78-й ежегодный драфт НБА.
Впервые в истории лиги драфт прошел в два дня. Сегодня в студии ESPN Seaport District Studios на Манхэттене состоялся второй раунд.
Под 55-м номером «Лейкерс» выбрали сына Леброна Джеймса Бронни из университета Южная Калифорния.
Второй раунд драфта НБА-2024:
31. «Торонто» – форвард Джонатан Могбо (Сан-Франциско)
32. «Юта» – центровой Кайл Филиповски (Дьюк)
33. «Милуоки» – форвард Тайлер Смит («Игнайт»)
34. «Нью-Йорк» (получен от «Портленда») – разыгрывающий Тайлер Колек (Маркетт).
35. «Индиана» (получен от «Сан-Антонио») – свингмен Джонни Ферфи (Канзас)
36. «Сан-Антонио» (получен от «Индианы») – разыгрывающий Хуан Нуньес («Ульм», Германия)
37. «Детройт» (получен от «Миннесоты») – форвард Боби Клинтман («Кэрнс», Австралия).
38. «Оклахома» (получен от «Нью-Йорка») – защитник Аджай Митчелл (Санта-Барбара).
39. «Мемфис» – форвард Джейлен Уэллс (Вашингтон Стэйт)
40. «Финикс» (получен от «Портленда») – центровой Осо Игодаро (Маркетт).
41. «Филадельфия» – тяжелый форвард/центровой Адем Бона (UCLA).
42. «Шарлотт» – разыгрывающий Кей Джей Симпсон (Колорадо)
43. «Атланта» (получен от «Майами») – свингмен Никола Дуришич («Мега»)
44. «Майами» (получен от «Хьюстона») – свингмен Пелле Ларссон (Аризона)
45. «Сакраменто» – разыгрывающий Джамал Шид (Хьюстон)
46. «Клипперс» – атакующий защитник Кэм Кристи (Миннесота)
47. «Новый Орлеан» (получен от «Орландо») – свингмен Антонио Ривз (Кентукки)
48. «Сан-Антонио» – форвард Харрисон Ингрэм (Северная Каролина)
49. «Индиана» – защитник Тристен Ньютон (Коннектикут)
50. «Индиана» – форвард Энрике Фримен (Акрон)
51. «Нью-Йорк» (получен от «Вашингтона») – форвард Мелвин Аженса («Сен-Кантен», Франция)
52. «Оклахома» (получен от «Голден Стэйт») – центровой Куинтен Пост (Бостон Колледж).
53. «Мемфис» (получен от «Детройта» через «Миннесоту») – защитник Кэм Спенсер (Коннектикут)
54. «Бостон» – форвард Антон Уотсон (Гонзага)
55. «Лейкерс» – защитник Бронни Джеймс (Южная Калифорния)
56. «Нью-Йорк» (получен от «Финикса») – атакующий защитник Кевин Маккаллар (Канзас).
57. «Торонто» (получен от «Мемфиса») – тяжелый форвард/центровой Ульрих Камка Чомче (Африканская академия НБА)
58. «Нью-Йорк» (получен от «Далласа») – центровой Ариель Хукпорти («Людвигсбург», Германия).
З.Ы. Надеюсь дожить до того момента когда американский аналог фбк снимет расследование «он вам не леброн» про жамеса, рыча пола, их схематозы и всех пособников
Вот так в онлайне, откуда Коннектикут?
Смею предположить, что Рома подумал про главный офис ЕСПН (который, как раз, находится в Бристоле, к северу через пролив от Манхэттена). Видимо, скорректировал.