В Нью-Йорке прошел второй раунд драфта НБА-2024. «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под 55-м номером

Сегодня в Нью-Йорке завершился 78-й ежегодный драфт НБА.

Впервые в истории лиги драфт прошел в два дня. Сегодня в студии ESPN Seaport District Studios на Манхэттене состоялся второй раунд.

Под 55-м номером «Лейкерс» выбрали сына Леброна Джеймса Бронни из университета Южная Калифорния.

Второй раунд драфта НБА-2024:

31. «Торонто» – форвард Джонатан Могбо (Сан-Франциско)

32. «Юта» – центровой Кайл Филиповски (Дьюк)

33. «Милуоки» – форвард Тайлер Смит («Игнайт»)

34. «Нью-Йорк» (получен от «Портленда») – разыгрывающий Тайлер Колек (Маркетт).

35. «Индиана» (получен от «Сан-Антонио») – свингмен Джонни Ферфи (Канзас)

36. «Сан-Антонио» (получен от «Индианы») – разыгрывающий Хуан Нуньес («Ульм», Германия)

37. «Детройт» (получен от «Миннесоты») – форвард Боби Клинтман («Кэрнс», Австралия).

38. «Оклахома» (получен от «Нью-Йорка») – защитник Аджай Митчелл (Санта-Барбара).

39. «Мемфис» – форвард Джейлен Уэллс (Вашингтон Стэйт)

40. «Финикс» (получен от «Портленда») – центровой Осо Игодаро (Маркетт).

41. «Филадельфия» – тяжелый форвард/центровой Адем Бона (UCLA).

42. «Шарлотт» – разыгрывающий Кей Джей Симпсон (Колорадо)

43. «Атланта» (получен от «Майами») – свингмен Никола Дуришич («Мега»)

44. «Майами» (получен от «Хьюстона») – свингмен Пелле Ларссон (Аризона)

45. «Сакраменто» – разыгрывающий Джамал Шид (Хьюстон)

46. «Клипперс» – атакующий защитник Кэм Кристи (Миннесота)

47. «Новый Орлеан» (получен от «Орландо») – свингмен Антонио Ривз (Кентукки)

48. «Сан-Антонио» – форвард Харрисон Ингрэм (Северная Каролина)

49. «Индиана» – защитник Тристен Ньютон (Коннектикут)

50. «Индиана» – форвард Энрике Фримен (Акрон)

51. «Нью-Йорк» (получен от «Вашингтона») – форвард Мелвин Аженса («Сен-Кантен», Франция)

52. «Оклахома» (получен от «Голден Стэйт») – центровой Куинтен Пост (Бостон Колледж).

53. «Мемфис» (получен от «Детройта» через «Миннесоту») – защитник Кэм Спенсер (Коннектикут)

54. «Бостон» – форвард Антон Уотсон (Гонзага)

55. «Лейкерс» – защитник Бронни Джеймс (Южная Калифорния)

56. «Нью-Йорк» (получен от «Финикса») – атакующий защитник Кевин Маккаллар (Канзас).

57. «Торонто» (получен от «Мемфиса») – тяжелый форвард/центровой Ульрих Камка Чомче (Африканская академия НБА)

58. «Нью-Йорк» (получен от «Далласа») – центровой Ариель Хукпорти («Людвигсбург», Германия).