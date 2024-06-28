В Нью-Йорке прошел второй раунд драфта НБА-2024. «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под 55-м номером

Теги НБА драфт НБА Баскетбол

Сегодня в Нью-Йорке завершился 78-й ежегодный драфт НБА.

Впервые в истории лиги драфт прошел в два дня. Сегодня в студии ESPN Seaport District Studios на Манхэттене состоялся второй раунд.

Под 55-м номером «Лейкерс» выбрали сына Леброна Джеймса Бронни из университета Южная Калифорния.

Второй раунд драфта НБА-2024:

31. «Торонто» – форвард Джонатан Могбо (Сан-Франциско)

32. «Юта» – центровой Кайл Филиповски (Дьюк)

33. «Милуоки» – форвард Тайлер Смит («Игнайт»)

34. «Нью-Йорк» (получен от «Портленда») – разыгрывающий Тайлер Колек (Маркетт).

35. «Индиана» (получен от «Сан-Антонио») – свингмен Джонни Ферфи (Канзас)

36. «Сан-Антонио» (получен от «Индианы») – разыгрывающий Хуан Нуньес («Ульм», Германия)

37. «Детройт» (получен от «Миннесоты») – форвард Боби Клинтман («Кэрнс», Австралия).

38. «Оклахома» (получен от «Нью-Йорка») – защитник Аджай Митчелл (Санта-Барбара).

39. «Мемфис» – форвард Джейлен Уэллс (Вашингтон Стэйт)

40. «Финикс» (получен от «Портленда») – центровой Осо Игодаро (Маркетт).

41. «Филадельфия» – тяжелый форвард/центровой Адем Бона (UCLA).

42. «Шарлотт» – разыгрывающий Кей Джей Симпсон (Колорадо)

43. «Атланта» (получен от «Майами») – свингмен Никола Дуришич («Мега»)

44. «Майами» (получен от «Хьюстона») – свингмен Пелле Ларссон (Аризона)

45. «Сакраменто» – разыгрывающий Джамал Шид (Хьюстон)

46. «Клипперс» – атакующий защитник Кэм Кристи (Миннесота)

47. «Новый Орлеан» (получен от «Орландо») – свингмен Антонио Ривз (Кентукки)

48. «Сан-Антонио» – форвард Харрисон Ингрэм (Северная Каролина)

49. «Индиана» – защитник Тристен Ньютон (Коннектикут)

50. «Индиана» – форвард Энрике Фримен (Акрон)

51. «Нью-Йорк» (получен от «Вашингтона») – форвард Мелвин Аженса («Сен-Кантен», Франция)

52. «Оклахома» (получен от «Голден Стэйт») – центровой Куинтен Пост (Бостон Колледж).

53. «Мемфис» (получен от «Детройта» через «Миннесоту») – защитник Кэм Спенсер (Коннектикут)

54. «Бостон» – форвард Антон Уотсон (Гонзага)

55. «Лейкерс» – защитник Бронни Джеймс (Южная Калифорния)

56. «Нью-Йорк» (получен от «Финикса») – атакующий защитник Кевин Маккаллар (Канзас).

57. «Торонто» (получен от «Мемфиса») – тяжелый форвард/центровой Ульрих Камка Чомче (Африканская академия НБА)

58. «Нью-Йорк» (получен от «Далласа») – центровой Ариель Хукпорти («Людвигсбург», Германия).

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22 комментария
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1.26 на Бронни в Лейкерс. Можно с договорняка Словакия-Румыния поставить 2 квартиры и докупить студию в Митино
+36
-2
+34
Давай Брэд 54 пик - Бронни Джеймс )
+12
0
+12
Позорище
+12
-4
+8
ITS OVER ITS OVER LAKERS IS A FRANCHISE OF CHAMPIONS ONCE AGAIN

З.Ы. Надеюсь дожить до того момента когда американский аналог фбк снимет расследование «он вам не леброн» про жамеса, рыча пола, их схематозы и всех пособников
+4
0
+4
начало в 23:00 по мск, это первый раунд был в 3 ночи.
+4
0
+4
Ответ Rjcnbr
1.26 на Бронни в Лейкерс. Можно с договорняка Словакия-Румыния поставить 2 квартиры и докупить студию в Митино
Лучше оставьте в покое жилплощадь и играйте только на свободные деньги)
+4
-2
+2
ГСВ меж тем второй раз за два года берут в 50-х пиках опытного семифутера. Только у этого еще и процент 51-43-82. Интересно будет посмотреть
+2
0
+2
Хахахаха выбрали! История!!
+3
-1
+2
Два вопроса: Когда выберут Бронни? И кого выберут во время рекламы Тако Белл?
+2
0
+2
вся интрига , поднасерит ли кто с Бронни))
+2
-1
+1
Ответ Никита Скорняков
А в онлайне Сприкута написано, что второй раунд в Коннектикуте. Кому верить?
Но в этом году два раунда, два дня, две разных локации для церемонии. Первый день с Зеленой комнатой был, как всегда, в Барклайз-центре в Бруклине. Но второй раунд проведут в студии телеканала ESPN на Манхэттене.

Вот так в онлайне, откуда Коннектикут?
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+1
Очень неожиданный выбор от озёрных 😅😅😅
+1
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+1
Самый неожиданный выбор
+1
0
+1
А в онлайне Сприкута написано, что второй раунд в Коннектикуте. Кому верить?
+2
-1
+1
Ответ Rjcnbr
1.26 на Бронни в Лейкерс. Можно с договорняка Словакия-Румыния поставить 2 квартиры и докупить студию в Митино
Тоже об этом думал)
0
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Ответ Rjcnbr
1.26 на Бронни в Лейкерс. Можно с договорняка Словакия-Румыния поставить 2 квартиры и докупить студию в Митино
Словакия румыния в чем договорняк интересно
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Ответ Константин Ловков
Но в этом году два раунда, два дня, две разных локации для церемонии. Первый день с Зеленой комнатой был, как всегда, в Барклайз-центре в Бруклине. Но второй раунд проведут в студии телеканала ESPN на Манхэттене. Вот так в онлайне, откуда Коннектикут?
Мне тоже показалось, что изначально в тексте был Коннектикут.
Смею предположить, что Рома подумал про главный офис ЕСПН (который, как раз, находится в Бристоле, к северу через пролив от Манхэттена). Видимо, скорректировал.
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И в выборе под 55 пиком дед конечно же не участвовал😂
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ЛеПартнеры
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Главное что бы заиграл! Но не слишком хорошо, иначе ле менеджер сделает его частью сделки в обмене на 3 звезду
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Тех, кого нет в студии зам комиссинера даже не объявляет?
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