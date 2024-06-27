«Краснодар» подписал хавбека «Балтики» Козлова. Контракт – до июня 2029-го
Данила Козлов перешел «Краснодар».
Сегодня клуб объявил о трансфере атакующего полузащитника «Балтики». Козлов подписал с «Краснодаром» контракт на 5 лет – до июня 2029 года.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Козлов провел в составе калининградцев 10 матчей, отметившись 2 голами и 4 ассистами. Подробная статистика 19-летнего полузащитника доступна здесь.
Фото: t.me/fckrasnodar
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Или вы поспорите, что все они "уровнем выше Ростова" ?
Из Краснодара игроки уходят в такие клубы - из Ростова нет.
Последний такой трансфер был в 20 году, когда Зенит сначала взял в аренду, а потом купил Чистякова.
Молодежь, которая проиграла Сочи 10:1 сейчас во всю феерит в РПЛ (нет).
Бл@, про них уже давно забыли.
Но кто из молодых игроков, поигравших под его руководством, за последнее время перешел в клубы уровнем выше благодаря прогрессу ?
Отвечу за вас: таких игроков нет, к сожалению.
Краснодар хороший вариант для продолжения карьеры и развития!
- Ростов, оставаясь на орбите Зенита. Заиграешь - вернёшься безо всяких проблем.
- Краснодар с непонятным тренерским вопросом и очень мощной собственной академией, которая в любой момент может выплюнуть кого-то, кто посадит его на лавку.
Но у Семака точно никто не растет, так что главное не к нему.
Главный вопрос для меня: если они прогрессируют, то почему никуда не уходят ?
Сами же говорите - "будет спрос", " есть желающие его купить" и "есть претенденты".
Да и чем Краснодар хуже тогда, по такому же мнению ?
Молодые игроки развиваются и растут в цене ? - Развиваются и растут в цене.
Молодыми игроками интересуются клубы ? - Интересуются даже европейские клубы, а не просто внутренние клубы (Сперцян, Арутунян, Черников, Сафонов).
Молодые игроки переходят в клубы уровнем выше ? - Переходят и не просто в клубы РПЛ, а в Европу.
Так вопрос: чем Краснодар в этом плане хуже, чем Ростов ?