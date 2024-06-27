«Краснодар» подписал хавбека «Балтики» Козлова. Контракт – до июня 2029-го

Данила Козлов перешел «Краснодар».

Сегодня клуб объявил о трансфере атакующего полузащитника «Балтики». Козлов подписал с « » контракт на 5 лет – до июня 2029 года.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Козлов провел в составе калининградцев 10 матчей, отметившись 2 голами и 4 ассистами. Подробная статистика 19-летнего полузащитника доступна здесь.

Фото: t.me/fckrasnodar

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