«Краснодар» подписал хавбека «Балтики» Козлова. Контракт – до июня 2029-го

Теги премьер-лига Россия трансферы Первая лига Балтика Краснодар Данила Козлов 2005 Футбол

Данила Козлов перешел «Краснодар».

Сегодня клуб объявил о трансфере атакующего полузащитника «Балтики». Козлов подписал с «Краснодаром» контракт на 5 лет – до июня 2029 года.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Козлов провел в составе калининградцев 10 матчей, отметившись 2 голами и 4 ассистами. Подробная статистика 19-летнего полузащитника доступна здесь.

Фото: t.me/fckrasnodar

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52 комментария
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Удачи Дане,в Балтике неплохо играл.
+37
-7
+30
Ответ Архитектор Мендисабаль
Удачи, конечно, Козлову. Может быть, впоследствии начнёт дружить со своей головой...
У вас все кто не горит желанием числиться в Зените по умолчанию не дружат с головой?
+35
-14
+21
Его выбор, надо уважать, будем надеяться все получится
+22
-7
+15
Хороший трансфер для Козлова в Краснодаре умеют развивать молодёжь.
+20
-6
+14
Ответ 2vdhrvmmzf
У вас все кто не горит желанием числиться в Зените по умолчанию не дружат с головой?
Ну куда ты полез если не знаешь? У Козлова были проблемы с дисциплинной, когда он в Зените числился. Аршавин публично ему замечание делал.
+12
-4
+8
У быков очень хорошее и перспективное приобретение. Удачи Даниле в Краснодаре!
+7
-2
+5
Ответ 2vdhrvmmzf
У вас все кто не горит желанием числиться в Зените по умолчанию не дружат с головой?
Выбирал Козлов между Ростовом и Краснодаром, а не Зенитом и Краснодаром
+6
-4
+2
Ответ Кирилл
Все говорят про "у Карпина было бы лучше расти". Но кто из молодых игроков, поигравших под его руководством, за последнее время перешел в клубы уровнем выше благодаря прогрессу ? Отвечу за вас: таких игроков нет, к сожалению.
Шомуродов в Италию, Зайнутдинов в ЦСКА, потом в Турцию. Сильянова прокачал, теперь есть желающие его купить, как и на Глебова есть претенденты. И, вообще, у Валеры молодёжь в основе играет на ведущих позициях. На Щетинина будет спрос, на Ваханию. Практически все молодые игроки прогрессируют и растут в цене. Так и хочется тебе поддеть Карпина. Да ваш же, конь молодой Азнауров уже подтягивается к основе. И порой очень даже не плох.
+5
-3
+2
Ответ Кирилл
Все говорят про "у Карпина было бы лучше расти". Но кто из молодых игроков, поигравших под его руководством, за последнее время перешел в клубы уровнем выше благодаря прогрессу ? Отвечу за вас: таких игроков нет, к сожалению.
Они играют. Окай, но к Осинькину в КС его даже по слухам не просили, я ж говорю, что из озвученных вариантов..
+2
0
+2
Ответ Бегемотик
Ну в Ростове у Карпина было бы лучше расти, все таки Мусаев мутноват Но у Семака точно никто не растет, так что главное не к нему.
У Семака побеждают
+3
-1
+2
Ответ Максим Прокофьев
Новость отличная, а фото нет. В Зените ему не дали бы даже шанса проявить себя. там даже лавка забита по этой позиции игроками сборных, а в Краснодаре есть шансы, тем более если уедет Кади в Азербайджан о чём пишут, ну а если и Сперцяна продадут наконец то игровое время в одном из лидеров чемпионата обеспечено.
Его в Зените и не было бы сначала. В Ростов. С правом обратного выкупа.
+3
-1
+2
Ответ Кирилл
Все говорят про "у Карпина было бы лучше расти". Но кто из молодых игроков, поигравших под его руководством, за последнее время перешел в клубы уровнем выше благодаря прогрессу ? Отвечу за вас: таких игроков нет, к сожалению.
Зайнутдинов.
+3
-2
+1
Ответ Alexander Baskakov
А кто уровнем выше Ростова ?
Московские клубы РПЛ, Зенит, Краснодар, любой европейский клуб.
Или вы поспорите, что все они "уровнем выше Ростова" ?

Из Краснодара игроки уходят в такие клубы - из Ростова нет.
Последний такой трансфер был в 20 году, когда Зенит сначала взял в аренду, а потом купил Чистякова.
+1
0
+1
Ответ Бегемотик
Ну в Ростове у Карпина было бы лучше расти, все таки Мусаев мутноват Но у Семака точно никто не растет, так что главное не к нему.
Ну да!!
Молодежь, которая проиграла Сочи 10:1 сейчас во всю феерит в РПЛ (нет).
Бл@, про них уже давно забыли.
+1
0
+1
Ответ Кирилл
Все говорят про "у Карпина было бы лучше расти". Но кто из молодых игроков, поигравших под его руководством, за последнее время перешел в клубы уровнем выше благодаря прогрессу ? Отвечу за вас: таких игроков нет, к сожалению.
До хрена, проблема в другом, все эти футболисты играют только у Карпина
+1
0
+1
Ответ 2vdhrvmmzf
У вас все кто не горит желанием числиться в Зените по умолчанию не дружат с головой?
А при чём здесь вообще Зенит? Он в Зените даже на лавку не пробился бы. Выбор шёл между Ростовом и Краснодаром. И выбрал он не самое очевидное...
+3
-2
+1
Ответ Бегемотик
Ну в Ростове у Карпина было бы лучше расти, все таки Мусаев мутноват Но у Семака точно никто не растет, так что главное не к нему.
Все говорят про "у Карпина было бы лучше расти".
Но кто из молодых игроков, поигравших под его руководством, за последнее время перешел в клубы уровнем выше благодаря прогрессу ?

Отвечу за вас: таких игроков нет, к сожалению.
+8
-7
+1
Данила Козлов очень перспективный игрок.
+2
-1
+1
Обменять Волкова на Козлова с доплатой - это реальное мастерство.
+2
-1
+1
В Ростове ему было бы лучше,в плане развития) если в плане кэша то Краснодар наверное
+2
-1
+1
Самое смешное во всех этих обсуждениях, что Зенту он как бы и не нужен был особо в данный момент, его хотел видеть лично Карпин, тренер сборной, и клуба с наибольшим количеством россиян в составе, и выбрать при таких раскладах Краснодар, где куча легионеров, на позициях Козлова играют главные лидеры команды, где тренер не сильно понятный - это конечно очень странно со стороны 19 летнего парня. Мне кажется он быстро пожалеет о таком выборе. ну да поглядим, в любом случае удачи, как бы не сложилось в Краснодаре.
+5
-4
+1
Ответ Owen_the_Simple
Зенит на молодёжи зарабатывает намного меньше, чем мог бы. "Приоритетные права" тут работают не очень хорошо, как практика показывает, лучше продлевать контракт и отправлять в аренду.
В этом твоём замечательном плане одна проблема - согласен ли игрок продлевать контракт? может, где-то тут и была проблема с козловым?
+1
0
+1
Успехов!
Краснодар хороший вариант для продолжения карьеры и развития!
+4
-3
+1
Ответ Архитектор Мендисабаль
А при чём здесь вообще Зенит? Он в Зените даже на лавку не пробился бы. Выбор шёл между Ростовом и Краснодаром. И выбрал он не самое очевидное...
Если принимать за действительность те версии, которые звучали в СМИ, то выбрал он как раз неочевидный вариант, как по мне.

- Ростов, оставаясь на орбите Зенита. Заиграешь - вернёшься безо всяких проблем.
- Краснодар с непонятным тренерским вопросом и очень мощной собственной академией, которая в любой момент может выплюнуть кого-то, кто посадит его на лавку.
0
0
0
Ответ Лейтенант Гофмиллер
В этом твоём замечательном плане одна проблема - согласен ли игрок продлевать контракт? может, где-то тут и была проблема с козловым?
С чего бы ему не хотеть продлевать контракт при переходе из Зенита-2 в Балтику?
0
0
0
Ну в Ростове у Карпина было бы лучше расти, все таки Мусаев мутноват
Но у Семака точно никто не растет, так что главное не к нему.
+12
-12
0
Ответ Кирилл
Все говорят про "у Карпина было бы лучше расти". Но кто из молодых игроков, поигравших под его руководством, за последнее время перешел в клубы уровнем выше благодаря прогрессу ? Отвечу за вас: таких игроков нет, к сожалению.
Шомуродов ,не ? Мелехин ,Лангович,Вахания или ты таких незнаешь,то что не перешли ,а зачем им на понижение идти
+2
-2
0
Ответ Кирилл
Все говорят про "у Карпина было бы лучше расти". Но кто из молодых игроков, поигравших под его руководством, за последнее время перешел в клубы уровнем выше благодаря прогрессу ? Отвечу за вас: таких игроков нет, к сожалению.
Изучи трансферы Ростова ,а потом неси ....
+2
-2
0
Ответ Кирилл
Все говорят про "у Карпина было бы лучше расти". Но кто из молодых игроков, поигравших под его руководством, за последнее время перешел в клубы уровнем выше благодаря прогрессу ? Отвечу за вас: таких игроков нет, к сожалению.
А кто уровнем выше Ростова ?
+2
-2
0
Ответ Чебурашка от Гены
Шомуродов в Италию, Зайнутдинов в ЦСКА, потом в Турцию. Сильянова прокачал, теперь есть желающие его купить, как и на Глебова есть претенденты. И, вообще, у Валеры молодёжь в основе играет на ведущих позициях. На Щетинина будет спрос, на Ваханию. Практически все молодые игроки прогрессируют и растут в цене. Так и хочется тебе поддеть Карпина. Да ваш же, конь молодой Азнауров уже подтягивается к основе. И порой очень даже не плох.
Щомуродов уехал в Дженоа в 25 лет - ну это уже не "молодой игрок", будем честны, хотя в России и до 30 можно считаться "перспективным игроком".

Главный вопрос для меня: если они прогрессируют, то почему никуда не уходят ?
Сами же говорите - "будет спрос", " есть желающие его купить" и "есть претенденты".

Да и чем Краснодар хуже тогда, по такому же мнению ?
Молодые игроки развиваются и растут в цене ? - Развиваются и растут в цене.
Молодыми игроками интересуются клубы ? - Интересуются даже европейские клубы, а не просто внутренние клубы (Сперцян, Арутунян, Черников, Сафонов).
Молодые игроки переходят в клубы уровнем выше ? - Переходят и не просто в клубы РПЛ, а в Европу.

Так вопрос: чем Краснодар в этом плане хуже, чем Ростов ?
+2
-2
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