Виллиан Жозе станет игроком «Спартака» к понедельнику (Фабио Алейшо)
Виллиан Жозе станет игроком «Спартака» к началу следующей недели.
Ранее стало известно, что московский клуб близок к трансферу нападающего «Бетиса» за 3 миллиона евро с учетом бонусов. Футболисту предлагают контракт на 2 года.
Как сообщает журналист Фабио Алейшо со ссылкой на источник, близкий к игроку, красно-белые официально оформят трансфер Виллиана к понедельнику.
В прошедшем сезоне бразилец провел 33 матча в Ла Лиге, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Вы лучше напомните какое-то удачное подписание иностранца за последние годы !
Если бы миллионов по 10 отдавали бы тогда и сейчас, то да - провал.
В Бразильскую Лигу отправите ? ))
Дуарте, Мартинс - стоят своих денег.
Посмотрим на Угальде еще. 21 год. Провел только пол сезона, да моментов не реализовал, но прессинг и открывания на топ уровне.
Оно было попозже по времени !
10 игр с испугу и на этом конец .
Причём полный и безоговорочный.
И в Спартаке в частности , и в футболе вообще ))
Вспомните за сколько покупали .
Самая дорогая продажа в истории Спарты ))
Я тоже не прочь попридуриваться ))