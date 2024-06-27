Виллиан Жозе станет игроком «Спартака» к понедельнику (Фабио Алейшо)

Виллиан Жозе станет игроком «Спартака» к началу следующей недели.

Ранее стало известно, что московский клуб близок к трансферу нападающего « » за 3 миллиона евро с учетом бонусов. Футболисту предлагают контракт на 2 года.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо со ссылкой на источник, близкий к игроку, красно-белые официально оформят трансфер к понедельнику.

В прошедшем сезоне бразилец провел 33 матча в , забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?