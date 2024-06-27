Виллиан Жозе станет игроком «Спартака» к понедельнику (Фабио Алейшо)

Теги Спартак премьер-лига Россия Бетис Ла Лига возможные трансферы Виллиан Жозе Футбол

Виллиан Жозе станет игроком «Спартака» к началу следующей недели.

Ранее стало известно, что московский клуб близок к трансферу нападающего «Бетиса» за 3 миллиона евро с учетом бонусов. Футболисту предлагают контракт на 2 года

Как сообщает журналист Фабио Алейшо со ссылкой на источник, близкий к игроку, красно-белые официально оформят трансфер Виллиана к понедельнику. 

В прошедшем сезоне бразилец провел 33 матча в Ла Лиге, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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61 комментарий
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Ответ Доктор Щульц
Главное чтобы это не оказался такой же провал как и с Шюррле .
Ну тот то вообще уже прекращал эту затею играть в футбол под руководством жены - вегетарианки из Казахстана )))
Вы лучше напомните какое-то удачное подписание иностранца за последние годы !
+21
-1
+20
Ответ Доктор Щульц
Главное чтобы это не оказался такой же провал как и с Шюррле .
А почему с Шюррле провал?! Брали в аренду, как звезду - 29 лет. Не прошло. За трансфер же не платили. Риски минимальные, как и сейчас.
Если бы миллионов по 10 отдавали бы тогда и сейчас, то да - провал.
+22
-3
+19
Ну Царь должен благословить. В Сосьедаде и Бетисе чеканил все-таки
+11
-3
+8
Главное чтобы это не оказался такой же провал как и с Шюррле .
+12
-5
+7
Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
А Зенит куда ?
В Бразильскую Лигу отправите ? ))
+8
-3
+5
Ответ OldRedWhite
Ну тот то вообще уже прекращал эту затею играть в футбол под руководством жены - вегетарианки из Казахстана ))) Вы лучше напомните какое-то удачное подписание иностранца за последние годы !
Адриано был такого же возраста
+5
-1
+4
Футболист хороший, но 32 года, доигрывать приедет?
+3
0
+3
Ответ OldRedWhite
Ну тот то вообще уже прекращал эту затею играть в футбол под руководством жены - вегетарианки из Казахстана ))) Вы лучше напомните какое-то удачное подписание иностранца за последние годы !
Бабич - стоит дороже, чем за него отдали.
Дуарте, Мартинс - стоят своих денег.
Посмотрим на Угальде еще. 21 год. Провел только пол сезона, да моментов не реализовал, но прессинг и открывания на топ уровне.
+4
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+3
На самом деле, без шуток если, Спартак поздравляю с усилением. В.Жозе очень достойный форвард, а в нашей лиге попилит так точно
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Ответ Доктор Щульц
Главное чтобы это не оказался такой же провал как и с Шюррле .
А ещё был Барриос
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Ответ Karpins
Футболист хороший, но 32 года, доигрывать приедет?
Есть сомнения ? ))
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Ответ OldRedWhite
Ну тот то вообще уже прекращал эту затею играть в футбол под руководством жены - вегетарианки из Казахстана ))) Вы лучше напомните какое-то удачное подписание иностранца за последние годы !
Братуха!!)
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Ответ OldRedWhite
Я же просил Удачное ! Подписание иностранного футболиста за последние годы ! Но Вы не расстраивайтесь, я тоже не помню )
Чем Жиго не устраивает? Или Зе Луиша тоже провалом считаете?
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Ответ Caniball
А почему с Шюррле провал?! Брали в аренду, как звезду - 29 лет. Не прошло. За трансфер же не платили. Риски минимальные, как и сейчас. Если бы миллионов по 10 отдавали бы тогда и сейчас, то да - провал.
Шюрле вообще в такой состав приехал вспомните, солянка из Бакаева, Мирзова и Тиля и Понсе. Он реально в тот момент единственное светлое пятно был и при учёте того , что приехал растренированный, он прям с любым соперником выделялся и при нём все увереннее смотрелись, он дережировал, так что, как раз таки если этот парень, хоть не хуже будет выглядеть Андре, то можно назвать трансфер не провальным .
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Ответ доброход
Адриано был такого же возраста
Тогда уж лучше возвращение Промеса ))
Оно было попозже по времени !
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Ответ Федя Букин
Ну и зачем этот пенсионер, которому в ноябре стукнет 33? 🧐
Да уж, особенно если с Бальде сравнить, просто мешок приехал, а он моложе на много был, этот ещё и бразилец, они и так ленивые, особенно когда доказывать ничего уже не надо им. Такого ветерана можно только под коуча привозить, которые его знает лично и ручается за него.
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Ответ Андрей АВ
Шюрле вообще в такой состав приехал вспомните, солянка из Бакаева, Мирзова и Тиля и Понсе. Он реально в тот момент единственное светлое пятно был и при учёте того , что приехал растренированный, он прям с любым соперником выделялся и при нём все увереннее смотрелись, он дережировал, так что, как раз таки если этот парень, хоть не хуже будет выглядеть Андре, то можно назвать трансфер не провальным .
С Шурле был триумфальный ))
10 игр с испугу и на этом конец .
Причём полный и безоговорочный.
И в Спартаке в частности , и в футболе вообще ))
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к нам на пенсию
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Дружок Угальде будет без голов,зато дорогой
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Ну и зачем этот пенсионер, которому в ноябре стукнет 33? 🧐
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32 года, ну хз
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Ответ OldRedWhite
Давайте ещё Робсона вспомним или то , что Юран был украинец, а значит тоже иностранец )) Русским языком же написал : В последнее время !
А когда Юран был украинец? Или я что-то упустил?
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Ответ Сергей Лимонников
Крад был не плох в Спартаке, спокойно могли бы продать дороже, чем покупали...но тут дядя Володя
Невозможно было , даже учитывая , что Ковид вмешался , а не дядя .
Вспомните за сколько покупали .
Самая дорогая продажа в истории Спарты ))
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Ответ Пользователь Huawei
А последнее время это как? Последний год? Или последний месяц? А может на днях?
Жиго , пишут якобы был таким , но это был 7 лет назад и таким же спорным и бесшабашным игроком , каким он был в Спартаке остался и сейчас в Марселе ))
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Ответ OldRedWhite
Ну тот то вообще уже прекращал эту затею играть в футбол под руководством жены - вегетарианки из Казахстана ))) Вы лучше напомните какое-то удачное подписание иностранца за последние годы !
А что тут напоминать? Бабич.
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Ответ OldRedWhite
Жиго , пишут якобы был таким , но это был 7 лет назад и таким же спорным и бесшабашным игроком , каким он был в Спартаке остался и сейчас в Марселе ))
Тоесть по вашему это не удачное приобретение?
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Ответ OldRedWhite
Невозможно было , даже учитывая , что Ковид вмешался , а не дядя . Вспомните за сколько покупали . Самая дорогая продажа в истории Спарты ))
Покупали за 12 (я погуглил). На тот момент основной игрок сборной Чехии и основной игрок на Евро. В 21 году кшел в аренду, с обязательным выкупом (явно дороже, чем покупали, а в 22 году приостановил контракт (Википедия в помощь). Так что трансфер явно был хороший, помню над Витселя тут тоже за игрока не принимали
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Ответ Пользователь Huawei
А когда Юран был украинец? Или я что-то упустил?
+++ /
Я тоже не прочь попридуриваться ))
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Ответ OldRedWhite
+++ / Я тоже не прочь попридуриваться ))
Нет я серьёзно. Сколько себя помню, он играл за Россию. Если вы имеете ввиду в СССР, то там небыло такого понятия, как гражданин украины. Возможно его происхождение с украинской ССР, но это не есть украинец.
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Ответ OldRedWhite
Я же просил Удачное ! Подписание иностранного футболиста за последние годы ! Но Вы не расстраивайтесь, я тоже не помню )
Крад был не плох в Спартаке, спокойно могли бы продать дороже, чем покупали...но тут дядя Володя
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