Корейская фигуристка, обвиненная в домогательствах к юниору: «Он просто был моим парнем, мы тайно встречались»

Хэ Ин Ли опровергла обвинения в сексуальных домогательствах.

Ее и еще одну фигуристку обвинили в сексуальном насилии по отношению к юниору и распитии алкоголя на сборах. 19-летнюю Хэ Ин Ли отстранили от соревнований на три года.

«Привет, это Хэ Ин Ли. Мне очень жаль. Я даже не знаю, что сказать всем моим фанатам, которые разочаровались во мне.

Как член национальной сборной я должна была показывать лучший пример подрастающему поколению, отдавая себя тренировкам полностью. Но я сделала ошибку. Когда я сейчас думаю об этом. то понимаю, что мне ни в коем случае нельзя было употреблять алкоголь. Я глубоко сожалею об этом каждый день.

Однако в новостях пишут о том, что я домогалась юниора – это неправда. Он был моим парнем в прошлом году, но мы расстались, так как мои родители были против наших отношений. Но я снова встретила его в тренировочном лагере.

Возможно потому, что у нас еще были чувства друг к другу, мы снова начали встречаться, но решили делать это тайно, чтобы не узнали наши родители.

Даже когда Федерация фигурного катания Кореи проводила расследование, я не могла рассказать им об этом. Но когда я услышала, что меня обвинили в сексуальных домогательствах к юниору – мой мир рухнул.

Я не ожидала, что даже если не раскрою наших отношений, нас могут настолько неправильно понять.

Независимо от того, какое дисциплинарное взыскание будет применено Федерацией, я глубоко задумаюсь над этим и постараюсь никогда не совершать подобных ошибок в будущем», – написала Хэ Ин Ли.

Топ-фигуристок из Кореи обвиняют в сексуальных домогательствах к юниору. Что-о-о?