Корейская фигуристка, обвиненная в домогательствах к юниору: «Он просто был моим парнем, мы тайно встречались»

Теги сборная Южной Кореи женское катание Хэ Ин Ли Фигурное катание

Хэ Ин Ли опровергла обвинения в сексуальных домогательствах.

Ее и еще одну фигуристку обвинили в сексуальном насилии по отношению к юниору и распитии алкоголя на сборах. 19-летнюю Хэ Ин Ли отстранили от соревнований на три года.

«Привет, это Хэ Ин Ли. Мне очень жаль. Я даже не знаю, что сказать всем моим фанатам, которые разочаровались во мне.

Как член национальной сборной я должна была показывать лучший пример подрастающему поколению, отдавая себя тренировкам полностью. Но я сделала ошибку. Когда я сейчас думаю об этом. то понимаю, что мне ни в коем случае нельзя было употреблять алкоголь. Я глубоко сожалею об этом каждый день.

Однако в новостях пишут о том, что я домогалась юниора – это неправда. Он был моим парнем в прошлом году, но мы расстались, так как мои родители были против наших отношений. Но я снова встретила его в тренировочном лагере.

Возможно потому, что у нас еще были чувства друг к другу, мы снова начали встречаться, но решили делать это тайно, чтобы не узнали наши родители.

Даже когда Федерация фигурного катания Кореи проводила расследование, я не могла рассказать им об этом. Но когда я услышала, что меня обвинили в сексуальных домогательствах к юниору – мой мир рухнул.

Я не ожидала, что даже если не раскрою наших отношений, нас могут настолько неправильно понять.

Независимо от того, какое дисциплинарное взыскание будет применено Федерацией, я глубоко задумаюсь над этим и постараюсь никогда не совершать подобных ошибок в будущем», – написала Хэ Ин Ли.

Топ-фигуристок из Кореи обвиняют в сексуальных домогательствах к юниору. Что-о-о?

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41 комментарий
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Пацаны, берите пример. Если обвиняют в домогательствах, заявите, что она была вашей девушкой и вопрос закрыт😆
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Ответ Vendetta4111323
Я вообще не поняла, в чем именно она вынуждена извиняться, и за что вообще бан и расследования. Или там этот юниор подал иски ко всем? Так он же сам к ним в комнату пришел, не тащили же они его🤷 Подростковые шалости и познание мира. Супер странная история.
Действительно. Сексуальные домогательства это же в одну сторону, а в другую - "не поняла, я чем она вынуждена извиняться"
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Если это тот спортсмен, о котором говорят, то ему 15 лет.
Возраст согласия в ЮК - 16 лет.
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Судя по той информации, что есть сейчас, мальчику 15 лет. Если отношения были еще год назад, то ему могло быть и еще меньше. Такими темпами дисквалификация может замениться на тюремный срок...
А еще непонятно, какое место во всей этой истории любви занимает подруга по сборной.
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+4
Это был мой парень, и я решила поделиться им с подругой, добавила корейская фигуристка
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+4
Ответ Vendetta4111323
Я вообще не поняла, в чем именно она вынуждена извиняться, и за что вообще бан и расследования. Или там этот юниор подал иски ко всем? Так он же сам к ним в комнату пришел, не тащили же они его🤷 Подростковые шалости и познание мира. Супер странная история.
Извиняется:
- За употребление алкоголя на сборах
- За нарушение режима на сборах
Возможно за уголовное преступление - тут надо смотреть сколько мелкому было лет.
А жалоба за "фигуристка А совершила действия, которые привели к тому, что фигурист С почувствовал себя сексуально оскорбленным. К тому же фигуристка В сделала откровенное фото фигуристки А и показывала ее фигуристу С."
+4
-1
+3
Я вообще не поняла, в чем именно она вынуждена извиняться, и за что вообще бан и расследования. Или там этот юниор подал иски ко всем? Так он же сам к ним в комнату пришел, не тащили же они его🤷
Подростковые шалости и познание мира.
Супер странная история.
+8
-6
+2
Ответ Alex1104
Если это тот спортсмен, о котором говорят, то ему 15 лет. Возраст согласия в ЮК - 16 лет.
Недавно повысили. В ЮК всегда было 13 лет. Ещё не привыкла.
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Ответ Лека-Лека
Как бы то ни было - в изнасилование парня верится с трудом. Это не парень и не мужик - а полное д....о. И это ему на всю жизнь.
Так он тут при чем? Все пошло от того, что федерация начала расследовать, почему на сборах Хаен Ли и Ю Ен решили напиться
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Ответ Д1988
Пацаны, берите пример. Если обвиняют в домогательствах, заявите, что она была вашей девушкой и вопрос закрыт😆
И аргумент парней "да она же сама пришла" почему то не катит)))
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Ответ ретроградный меркурий
Довольно странно, конечно, что взрослая девушка состоит в отношениях с мальчиком на несколько лет младше её. Это психологически нездоровые отношения. Но это не абьюз, как уже раньше об этом и писали. Парень вечером залез в женскую общагу, а потом его там изнасиловали - звучит как анекдот. А вот алкоголь для спортсмена, тем более для девушки - однозначное зло. Неужели пример Баюл ничему не учит? В любом случае, не считаю, что подобный проступок заслуживает трехлетней дисквалификации, это перебор. Штраф, посещение антиалкогольных семинаров и какие-нибудь общественные работы - более чем достаточное наказание. Она и так уже сама себя наказала. Ну и впредь Хеын стоило бы быть более разборчивой в людях - мальчик ей попался трусливый и с гнильцой, он её просто подставил
Про педофилов-мужчин расскажи эту историю. Девка типа оказалась трусливая и с гнильцой, а так все было чики-пуки
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Ответ Рокко Сиффредди
У меня братец - фигурист. На каких-то соревнованиях кореянка-болельщица передала свой номер телефона, они встречались там, она приставала к нему (несколько раз), даже потом прилетала в РФ. Фотку видел, симпатичная фея. Но её отец был против её отношений с не корейцем, был у нее дома скандал, на этом и закончилось.
Рокко, а видео-то есть?
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Ответ Анастасия Балканова
Странно, что взрослую девушку тянет на отношения с подростком. Так себе оправдание, как бы хуже себе не сделала.
Не важно, куда ее там тянет или не тянет. Важно, что ответит по всей строгости закона
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Женщины и тайны- это когда знает она ну и ещё подруги. В неограниченном количестве.
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Посмотрел о ЮжКорее, трындец, что у них возраст сексуального согласия был до 2020 года - 13 лет для сношений с взрослыми (19+). Сейчас подняли до 16 лет.
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Ответ Manukello
Комментарий удален модератором
Инфантильная, это у спортсменов встречается часто. Но теперь точно повзрослеет.
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Ответ Лека-Лека
Как бы то ни было - в изнасилование парня верится с трудом. Это не парень и не мужик - а полное д....о. И это ему на всю жизнь.
О, любимые мантры про "не мужик". Фемины готовы любое преступление оправдать этой фразой.
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Ответ Александр Шульгин
Да простите вы её уже. Взыскание, штраф и испытательный срок на год.
Суд не простит
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Ответ bredogenerator
Суд не простит
Вот пусть суд и решает если дойдет, а не федерация
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Ответ Александр Шульгин
Вот пусть суд и решает если дойдет, а не федерация
Ты уж определись. А то сначала "да простите вы ее", а тут вдруг про федерацию вспомнил. Не суетись
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Ответ bredogenerator
Ты уж определись. А то сначала "да простите вы ее", а тут вдруг про федерацию вспомнил. Не суетись
Я говорю что бы федерация ее не отсраняла вот о чем я говорю. А если потерпевшая сторона как она это считает то пусть в суд подаёт.
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Ответ ретроградный меркурий
Довольно странно, конечно, что взрослая девушка состоит в отношениях с мальчиком на несколько лет младше её. Это психологически нездоровые отношения. Но это не абьюз, как уже раньше об этом и писали. Парень вечером залез в женскую общагу, а потом его там изнасиловали - звучит как анекдот. А вот алкоголь для спортсмена, тем более для девушки - однозначное зло. Неужели пример Баюл ничему не учит? В любом случае, не считаю, что подобный проступок заслуживает трехлетней дисквалификации, это перебор. Штраф, посещение антиалкогольных семинаров и какие-нибудь общественные работы - более чем достаточное наказание. Она и так уже сама себя наказала. Ну и впредь Хеын стоило бы быть более разборчивой в людях - мальчик ей попался трусливый и с гнильцой, он её просто подставил
Любви не прикажешь, главное законы не нарушать
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Ответ ретроградный меркурий
Довольно странно, конечно, что взрослая девушка состоит в отношениях с мальчиком на несколько лет младше её. Это психологически нездоровые отношения. Но это не абьюз, как уже раньше об этом и писали. Парень вечером залез в женскую общагу, а потом его там изнасиловали - звучит как анекдот. А вот алкоголь для спортсмена, тем более для девушки - однозначное зло. Неужели пример Баюл ничему не учит? В любом случае, не считаю, что подобный проступок заслуживает трехлетней дисквалификации, это перебор. Штраф, посещение антиалкогольных семинаров и какие-нибудь общественные работы - более чем достаточное наказание. Она и так уже сама себя наказала. Ну и впредь Хеын стоило бы быть более разборчивой в людях - мальчик ей попался трусливый и с гнильцой, он её просто подставил
Ну что вы, это всего лишь попытка смягчить приговор наиболее правдоподобный версией. Не удивлюсь, если им придется ещё и свадьбу сыграть ради этого. Не знаю только как относятся в ЮК к фиктивным бракам
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Ответ ретроградный меркурий
При чем тут фемины? Я тоже полностью на стороне Хэин. Девушке изнасиловать парня в принципе довольно сложно по физиологическим причинам. А уж когда он лезет к тебе в женскмй кампус, это называется совсем по-другому. Когда федерация начала расследование и выяснилось, кто из парней расписал алкоголь с девушками, этому юниору грозился бан вместе с ними. Вот он и слился, подставив Хэин и обвинив её в сексуальных домогательствах.
Про физиологические причины пусть суду вместе со своими адвокатами доказывает
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Ответ bredogenerator
А не надо бабе закон нарушать
Про закон пусть суд решает
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Ответ Александр Шульгин
Настучал потому что
А не надо бабе закон нарушать
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Ответ Gilonjon862
О, любимые мантры про "не мужик". Фемины готовы любое преступление оправдать этой фразой.
Готовы любое СВОЕ преступление оправдать чем угодно. Вот тут подходит "не мужик", в следующий раз подойдет "мужик"
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Комментарий удален модератором
Ответ Qqqubik
Были случаи когда баба засудила мужа за изнасилование..
И что в этом странного? У жены и в браке остаются человеческие права, в том числе и на совершение действий сексуального характера и тем более изнасилования против ее воли.
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Ответ ОЛЛС1911
И аргумент парней "да она же сама пришла" почему то не катит)))
И случайно подружку прихватила!✌
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