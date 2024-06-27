Сербия летела на Евро на самолете хорватской авиакомпании с хорватской маркировкой. Председатель парламента назвала это «позором» и призвала найти виновных: «Президент был зол»

Теги Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Политика Футбол

Сборная Сербия летела на Евро на самолете хорватской авиакомпании.

Кроме того, на самолете присутствовала хорватская маркировка, об этом рассказала председатель сербского парламента Ана Брнабич.

«Все это не предавали огласке, чтобы не мешать сборной, пока футболисты играют и борются за Сербию. Но это правда, все так и было. Это позор.

Президент Вучич, я бы сказала, был в отчаянии по этому поводу и чрезвычайно зол. Ожидаю, что будут установлены виновные. И станет ясно, почему это произошло.

У нас есть Air Serbia, мы всегда путешествуем этими авиалиниями. Когда президент Сербии отправляется в длительные поездки, например, в Китай, он всегда летает Air Serbia, ведь мы гордимся тем, что приземляемся в самолете с нашим флагом», – сказала Брнабич.

Уходящий в отставку генсек Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович тоже высказался о ситуации с самолетом. 

«Нет, поверьте, никто не знал, даже я, никто из севших в самолет не мог догадаться. Я не виню начальника команды. Была нанята немецкая компания, которая прислала самолет, имеющий маркировку где-то снаружи. Повторяю, изнутри этого не было видно.

Когда что-то в системе дает сбой, у меня нет проблем как у генерального секретаря взять на себя ответственность. Такие вещи случаются, они происходили, было ли это политической провокацией... Но это определенно скандал», – сказал Шурбатович.

Напомним, между Сербией и Хорватией исторически напряженные отношения.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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52 комментария
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Позор - это то, как Сербия играла на этом турнире.
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Теперь я понимаю почему мы братушки
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как вообще людей могут волновать подобные моменты? Это же бред полный. У президента должны быть дела поважнее, чем интересоваться на каком самолёте летает сборная по футболу
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Надо было парить на братушкинском Аэрофлоте!
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+17
Ясно. У Сербии сплошные проблемы с вылетом на этом турнире
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Напомним, между Сербией и Хорватией исторически напряженные отношения.

У Сербии не только с Хорватией "исторически напряжённые отношения". И кого-то она мне этим напоминает.
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+13
Ответ Антон Фалафель
Надо было парить на братушкинском Аэрофлоте!
его в Европу не пускают
+14
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Как хочется, чтоб сборная Сербия занималась только футболом,а не искала проблемы вокруг,но видимо у них есть яркий старший брат ,который является очень плохим примером для подражания.
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Сербия вылетая с турнира, кричали хорватыыыы. 🤣🤣🤣🤣
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Ща бы в эпоху глобализации цепляться к такому банальному событию как перелёт авиалиниями
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У меня был одногруппник в универе, правоверный мусульманин, дагестанец. Так он случайно съел кусок свинины, а когда ему кто-то сказал об этом, побежал в туалет проблеваться. Так, вспомнилось
+5
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+4
А провал Сербии на очередном крупном турнире это не позор?
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-2
+3
Позор на сербском - срамота !
+5
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+2
Просто воспользовались услугами авиаперевозчика из страны братского народа
+4
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+2
Эх,и там тоже самое. Как это уже всё надоело.
+5
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Ответ <Inter>
как вообще людей могут волновать подобные моменты? Это же бред полный. У президента должны быть дела поважнее, чем интересоваться на каком самолёте летает сборная по футболу
Чем мельче страна, тем мельче "зрады".
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Hrvatski bobr.
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Комментарий удален пользователем
Ну у нас в России тоже зетники на натовских тачках разъезжают и натовской техникой пользуются и ничего, никого не дëргает
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0
Самая дешевая гордость - это гордость национальная. Она обнаруживает в зараженном ею субъекте недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться 💥
+3
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Ответ bel01
Позор - это то, как Сербия играла на этом турнире.
Совершенно верно.
+4
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Ответ bel01
Позор - это то, как Сербия играла на этом турнире.
Одно другого не отменяет...
+5
-5
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Надо было российскую "Победу" нанимать. Глядишь и сыграли бы лучше и скандалов не было и сэкономили
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Им вообще прилетать не стоило
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Ответ Spartak ist besser
Вучич был зол? Вот только, когда продавал снаряды Евросоюзу на 800 млн. евро, которые пошли сами знаете для кого, он был очень доволен.
Все правильно сделал.
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