Сербия летела на Евро на самолете хорватской авиакомпании с хорватской маркировкой. Председатель парламента назвала это «позором» и призвала найти виновных: «Президент был зол»

Сборная Сербия летела на Евро на самолете хорватской авиакомпании.

Кроме того, на самолете присутствовала хорватская маркировка, об этом рассказала председатель сербского парламента Ана Брнабич.

«Все это не предавали огласке, чтобы не мешать сборной, пока футболисты играют и борются за Сербию. Но это правда, все так и было. Это позор.

Президент Вучич, я бы сказала, был в отчаянии по этому поводу и чрезвычайно зол. Ожидаю, что будут установлены виновные. И станет ясно, почему это произошло.

У нас есть Air Serbia, мы всегда путешествуем этими авиалиниями. Когда президент Сербии отправляется в длительные поездки, например, в Китай, он всегда летает Air Serbia, ведь мы гордимся тем, что приземляемся в самолете с нашим флагом», – сказала Брнабич.

Уходящий в отставку генсек Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович тоже высказался о ситуации с самолетом.

«Нет, поверьте, никто не знал, даже я, никто из севших в самолет не мог догадаться. Я не виню начальника команды. Была нанята немецкая компания, которая прислала самолет, имеющий маркировку где-то снаружи. Повторяю, изнутри этого не было видно.

Когда что-то в системе дает сбой, у меня нет проблем как у генерального секретаря взять на себя ответственность. Такие вещи случаются, они происходили, было ли это политической провокацией... Но это определенно скандал», – сказал Шурбатович.

Напомним, между Сербией и Хорватией исторически напряженные отношения.

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