«Спартак» заплатит «Бетису» 1,4+0,5 млн евро за Виллиана Жозе (Иван Карпов)

«Спартак» заплатит менее 2 миллионов евро за Виллиана Жозе.

Ранее стало известно, что бразильский нападающий станет игроком московской команды к понедельнику.

Фабрицио Романо сообщал, что красно-белые заплатят « » 3 миллиона евро с учетом бонусов за игрока. По информации инсайдера Ивана Карпова, это не соответствует действительности: сумма сделки составит 1,4 миллиона евро, еще 500 тысяч могут быть выплачены в виде бонусов.

Зарплата форварда составит 1,7 млн евро за сезон.

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