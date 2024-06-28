«Спартак» заплатит «Бетису» 1,4+0,5 млн евро за Виллиана Жозе (Иван Карпов)
«Спартак» заплатит менее 2 миллионов евро за Виллиана Жозе.
Ранее стало известно, что бразильский нападающий станет игроком московской команды к понедельнику.
Фабрицио Романо сообщал, что красно-белые заплатят «Бетису» 3 миллиона евро с учетом бонусов за игрока. По информации инсайдера Ивана Карпова, это не соответствует действительности: сумма сделки составит 1,4 миллиона евро, еще 500 тысяч могут быть выплачены в виде бонусов.
Зарплата форварда составит 1,7 млн евро за сезон.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Хотя он же ничего не получит !
Я и забыл