«Спартак» заплатит «Бетису» 1,4+0,5 млн евро за Виллиана Жозе (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия Бетис Ла Лига возможные трансферы Виллиан Жозе Футбол

«Спартак» заплатит менее 2 миллионов евро за Виллиана Жозе.

Ранее стало известно, что бразильский нападающий станет игроком московской команды к понедельнику. 

Фабрицио Романо сообщал, что красно-белые заплатят «Бетису» 3 миллиона евро с учетом бонусов за игрока. По информации инсайдера Ивана Карпова, это не соответствует действительности: сумма сделки составит 1,4 миллиона евро, еще 500 тысяч могут быть выплачены в виде бонусов.

Зарплата форварда составит 1,7 млн евро за сезон. 

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9 комментариев
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Хорошее приобретение за такую цену
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Топ для нашего чемпа. На 2-3 сезона хватит вполне, если мотивация будет.
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Агент перечислит свою часть в Фонд защиты дикой природы !
Хотя он же ничего не получит !
Я и забыл
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Ну большой плюс селекции Спартака если Жозе не с Ярмарки едет
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По нынешним временам - это практически даром. 1.5 за трансфер + 1.5 зарплата. Год отыграет. Пятое место защитят :)
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Что-то Спартак в этом году разгулялся,покупка за покупкой ,видимо Зенит пытается обогнать по трансферам....
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Ответ Доктор Щульц
Хорошее приобретение за такую цену
переживаешь, что боссы лукойла обеднеют? А по факту везут очередной неликвид.
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