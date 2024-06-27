Олимпийский чемпион Тарас Хтей стал сенатором от Белгородской области

Олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей стал сенатором от Белгородской области.

Депутаты областной думы единогласно поддержали кандидатуру экс-спортсмена. Ранее пост занимал Евгений Савченко, досрочно ушедший в отставку.

«Вы знаете проблемы Белгородской области, вы знаете все трудности, которые здесь есть. Мы уверены и, повторяем, надеемся, что те полномочия, которые вам предоставлены, вы будете использовать на благо жителей Белгородской области», – сказал спикер облдумы Юрий Клепиков.

В 2012 году Хтей выиграл золото Олимпийских игр в составе сборной России. Сейчас он возглавляет Федерацию волейбола Белгородской области.