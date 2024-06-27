Олимпийский чемпион Тарас Хтей стал сенатором от Белгородской области

Теги сборная России по волейболу Тарас Хтей Политика Волейбол

Олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей стал сенатором от Белгородской области.

Депутаты областной думы единогласно поддержали кандидатуру экс-спортсмена. Ранее пост занимал Евгений Савченко, досрочно ушедший в отставку.

«Вы знаете проблемы Белгородской области, вы знаете все трудности, которые здесь есть. Мы уверены и, повторяем, надеемся, что те полномочия, которые вам предоставлены, вы будете использовать на благо жителей Белгородской области», – сказал спикер облдумы Юрий Клепиков.

В 2012 году Хтей выиграл золото Олимпийских игр в составе сборной России. Сейчас он возглавляет Федерацию волейбола Белгородской области.

16 комментариев
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Скоро можно будет всё правительство на игры БРИКС отправлять, сплошь уникальные спортсмены - управленцы.
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В свое время прекрасным управленцем себя показал, когда Белогорье при нем худший результат в истории выдало
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Спорт - вне политики. Мы ещё раз в этом убедились
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Ну есть надежда, что хоть с волейболом в Белгородской области будет немного лучше, но это не точно.
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дайте, пожалуйста, мне 7 попыток - угадаю от какой партии
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Тарас? Мы же с ними воюем...
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Скоро всех олимпийских чемпионов определят на госслужбу.
Потом примутся за чемпионов мира.
Ну а потом придёт очередь чемпионов Игр БРИКС.
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Подъем экономики можно смело поручать Вербову.
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Уверен, что он шарабанит в этой теме....
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Тарасы рвутся во власть
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Ответ Michael1969
Спорт - вне политики. Мы ещё раз в этом убедились
Спортсменам после завершения карьеры в чулане сидеть, что бы ни дай бог в политику не попасть, что ли?
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Ответ Michael1969
Спорт - вне политики. Мы ещё раз в этом убедились
Хорош бредить
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Ответ m.scaline
Спортсменам после завершения карьеры в чулане сидеть, что бы ни дай бог в политику не попасть, что ли?
Что в опыте спортсмена говорит о том, что он хороший управленец?

Сенатор это ещё и юриспруденция, конституцию надо знать и историю, законодательная ветвь власти как-никак!
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Ответ Autochem
Скоро можно будет всё правительство на игры БРИКС отправлять, сплошь уникальные спортсмены - управленцы.
Сенатор вообще не управленческая должность
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Ответ Dmitry Makhov
Сенатор вообще не управленческая должность
Тогда ещё хуже, спортсмены ещё и мастаки в юриспруденции и знатоки конституции?
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