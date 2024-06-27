Адвокат корейского фигуриста-юниора о домогательствах к клиенту: «Спортсменка поцеловала его в шею, оставив засос. Он не знал, что это такое, и был очень смущен»
Адвокат корейского фигуриста-юниора выступил с заявлением по делу о домогательствах.
Ранее Союз конькобежцев Кореи (СКР) отстранил двух фигуристок сборной за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на сборах в Италии и домогательства к юниору.
В ходе расследования СКР установил, что в фигуристка А в состоянии алкогольного опьянения заставила фигуриста С, который младше ее, прийти в женское общежитие. Затем А приступила к сексуальным домогательствам в отношении С. Фигуристка В была в этой же комнате и делала фото, а потом отправила их фигуристу С.
Фигуристка А была отстранена на три года, фигуристка B – на год.
Сегодня адвокат фигуристки А (которой оказалась призер ЧМ-2023 Хэ Ин Ли) выступил с заявлением по делу спортсменки. По его словам, СКР неправильно понял факты во время расследования дела о домогательствах, так как Хэ Ин Ли и фигурист С «находились в романтических отношениях».
В этот же день с заявлением выступил адвокат фигуриста C.
«Хэ Ин Ли и фигурист С расстались в октябре 2023 года. В мае 2024 года они оказались вместе на сборах в Италии.
Во время сборов Хэ Ин Ли предложила фигуристу С возобновить отношения, и он ответил, что подумает об этом.
В тот день, когда фигурист С посетил комнату Хэ Ин Ли в женском общежитии, спортсменка поцеловала фигуриста С в шею, оставив след от поцелуя. Фигурист С не знал, что такое «засос» и был очень смущен, поэтому он немедленно вышел из комнаты», – говорится в заявлении адвоката.
Помимо этого, в заявлении сообщается, что фигурист С из-за происшествия испытал сильное «психологическое потрясение». Ему пришлось обратиться к психологу, так как из-за всей ситуации ему трудно было тренироваться.
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За поцелуй последствия суровей чем за убийство
В Корее вообще все очень строго, школьники учатся там как проклятые каждую минуту, а взрослые на работе преданы работодателю как самураи, поэтому после работы все принудительно бухают с начальником.
Неудивительно что в таком жутком стрессе этот засос стал последней каплей, сломившей психику паренька. 😰
Но конечно, женщины скажут это другое, в этой ситуации надо понять и простить.
Однажды мой отец застукал меня с девушкой в комнате.
Тогда он сказал:
- Не переживай, я ничего не скажу маме. Пусть это будет наш с тобой маленький секрет.
Я сказал:
- Спасибо, папа, o’key.
На следующее утро мы сидим, завтракаем всей семьёй.
И мама спрашивает у меня:
- Сынок, откуда у тебя этот засос на шее?
Я отвечаю:
- Это наш с папой маленький секрет.
После этого у нас в семье всё как-то не заладилось...
Не знал, что такое «засос» и был очень смущен, из-за происшествия испытал сильное «психологическое потрясение». Ему пришлось обратиться к психологу
🤣
Ситуация не стоит того, чтобы ломать жизнь Хэ Ин Ли.