Адвокат корейского фигуриста-юниора о домогательствах к клиенту: «Спортсменка поцеловала его в шею, оставив засос. Он не знал, что это такое, и был очень смущен»

Адвокат корейского фигуриста-юниора выступил с заявлением по делу о домогательствах.

Ранее Союз конькобежцев Кореи (СКР) отстранил двух фигуристок сборной за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на сборах в Италии и домогательства к юниору.

В ходе расследования СКР установил, что в фигуристка А в состоянии алкогольного опьянения заставила фигуриста С, который младше ее, прийти в женское общежитие. Затем А приступила к сексуальным домогательствам в отношении С. Фигуристка В была в этой же комнате и делала фото, а потом отправила их фигуристу С.

Фигуристка А была отстранена на три года, фигуристка B – на год.

Сегодня адвокат фигуристки А (которой оказалась призер ЧМ-2023 Хэ Ин Ли) выступил с заявлением по делу спортсменки. По его словам, СКР неправильно понял факты во время расследования дела о домогательствах, так как Хэ Ин Ли и фигурист С «находились в романтических отношениях».

В этот же день с заявлением выступил адвокат фигуриста C.

«Хэ Ин Ли и фигурист С расстались в октябре 2023 года. В мае 2024 года они оказались вместе на сборах в Италии.

Во время сборов Хэ Ин Ли предложила фигуристу С возобновить отношения, и он ответил, что подумает об этом.

В тот день, когда фигурист С посетил комнату Хэ Ин Ли в женском общежитии, спортсменка поцеловала фигуриста С в шею, оставив след от поцелуя. Фигурист С не знал, что такое «засос» и был очень смущен, поэтому он немедленно вышел из комнаты», – говорится в заявлении адвоката.

Помимо этого, в заявлении сообщается, что фигурист С из-за происшествия испытал сильное «психологическое потрясение». Ему пришлось обратиться к психологу, так как из-за всей ситуации ему трудно было тренироваться.

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