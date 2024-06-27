Адвокат корейского фигуриста-юниора о домогательствах к клиенту: «Спортсменка поцеловала его в шею, оставив засос. Он не знал, что это такое, и был очень смущен»

Теги происшествия сборная Южной Кореи женское катание Хэ Ин Ли Фигурное катание

Адвокат корейского фигуриста-юниора выступил с заявлением по делу о домогательствах.

Ранее Союз конькобежцев Кореи (СКР) отстранил двух фигуристок сборной за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на сборах в Италии и домогательства к юниору.

В ходе расследования СКР установил, что в фигуристка А в состоянии алкогольного опьянения заставила фигуриста С, который младше ее, прийти в женское общежитие. Затем А приступила к сексуальным домогательствам в отношении С. Фигуристка В была в этой же комнате и делала фото, а потом отправила их фигуристу С.

Фигуристка А была отстранена на три года, фигуристка B – на год. 

Сегодня адвокат фигуристки А (которой оказалась призер ЧМ-2023 Хэ Ин Ли) выступил с заявлением по делу спортсменки. По его словам, СКР неправильно понял факты во время расследования дела о домогательствах, так как Хэ Ин Ли и фигурист С «находились в романтических отношениях». 

В этот же день с заявлением выступил адвокат фигуриста C. 

«Хэ Ин Ли и фигурист С расстались в октябре 2023 года. В мае 2024 года они оказались вместе на сборах в Италии.

Во время сборов Хэ Ин Ли предложила фигуристу С возобновить отношения, и он ответил, что подумает об этом. 

В тот день, когда фигурист С посетил комнату Хэ Ин Ли в женском общежитии, спортсменка поцеловала фигуриста С в шею, оставив след от поцелуя. Фигурист С не знал, что такое «засос» и был очень смущен, поэтому он немедленно вышел из комнаты», – говорится в заявлении адвоката. 

Помимо этого, в заявлении сообщается, что фигурист С из-за происшествия испытал сильное «психологическое потрясение». Ему пришлось обратиться к психологу, так как из-за всей ситуации ему трудно было тренироваться. 

«Он мой парень, мы тайно встречались». В секс-скандале в корейской фигурке новый поворот

Топ-фигуристок из Кореи обвиняют в сексуальных домогательствах к юниору. Что-о-о?

Материалы по теме

112 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как же он жить будет дальше после этого? Его поцеловала красивая молодая девушка! После такого только в монастырь
+91
-14
+77
«Фигурист С» хоть не плакал?
+58
-6
+52
Куда мы катимся друзья....
За поцелуй последствия суровей чем за убийство
+38
-5
+33
Короче, сексуальный скандал, в котором сексом и не пахло! 😪

В Корее вообще все очень строго, школьники учатся там как проклятые каждую минуту, а взрослые на работе преданы работодателю как самураи, поэтому после работы все принудительно бухают с начальником.

Неудивительно что в таком жутком стрессе этот засос стал последней каплей, сломившей психику паренька. 😰
+27
-3
+24
Тут один мужик в Испании поцеловал футболисту, на радостях от победы.
Но конечно, женщины скажут это другое, в этой ситуации надо понять и простить.
+19
-4
+15
Почему его, а не меня. А бы ееё эгегеегей.
+20
-6
+14
Из-за этого весь сыр-бор? Из-за подростковых поцелуйчиков карьеру очень хорошей фигуристки перечеркнули? Корейцы странные, конечно. "Новая" Юна Ким у них так и никогда не появится похоже. Если бы в России после таких "психологических потрясений" на сборах дисквалифицировали, то спортсменов бы не осталось.
+20
-7
+13
Вот это драма!
+13
-1
+12
не очень та вериться что не знал
+15
-3
+12
Какой ужас! Бедняга, как он пережил то этот момент......?
+18
-7
+11
Ответ Иван Алейников
«Фигурист С» хоть не плакал?
рыдал, маму звал
+12
-1
+11
Ответ Иван Алейников
«Фигурист С» хоть не плакал?
не стоит стыдиться мужских слез.
+11
-1
+10
Вот почему у меня школе не было таких старшеклассниц? Скучная юность.
+11
-1
+10
Господи, да кто в эту лабуду поверит? Нашли блин ягненка. Поцелуй ему, видите ли, психику сломал. Встречался пару лет с девушкой прилично старше него, но понятия не имеет, что такое засос. И вот этот вот цирк выставили как сексуальный скандал. Надеюсь, что Хэ Ин добьется пересмотра решения в более высоких инстанциях. Она, конечно, тоже здесь не безгрешна, устраивать алкопати на сборах явно не стоило, но дисквалить ее на 3 года за эту подростковую мелодраму, которую раздули до неадекватных масштабов такие же неадекватные представители мальчишки - это абсолютно ненормально и несправедливо.
+13
-3
+10
Че то вспомнилось ..
Однажды мой отец застукал меня с девушкой в комнате.
Тогда он сказал:
- Не переживай, я ничего не скажу маме. Пусть это будет наш с тобой маленький секрет.
Я сказал:
- Спасибо, папа, o’key.
На следующее утро мы сидим, завтракаем всей семьёй.
И мама спрашивает у меня:
- Сынок, откуда у тебя этот засос на шее?
Я отвечаю:
- Это наш с папой маленький секрет.
После этого у нас в семье всё как-то не заладилось...
+10
-1
+9
Ответ Alex1104
Дело в том, что не все они "подростки"
Юридически может и да. Но масштаб содеянного не соответствует наказанию. Возраст очень юный, подростковый, на фото её посмотрите. Мозгов не очень много, как и жизненного опыта, а сексуальный интерес проявляется.Описывалась все так, будто она изнасиловала кого-то. А тут поцелуйчики... Паренек явно переигрывает масштаб своего "потрясения". Может, мотив у него или его окружения был так поступить и раздуть скандалище.
+11
-2
+9
Ответ Святослав Федорович
Как же он жить будет дальше после этого? Его поцеловала красивая молодая девушка! После такого только в монастырь
Так если он не по девушкам, для него - это как тебя мужик засосал.
+9
0
+9
Поцеловала, да ещё неизвестным для мальчишки поцелуем?!Ему что ли пять лет?? Как он после этого вообще выжил? (
+12
-3
+9
"Шурыгина", корейская версия)
Не знал, что такое «засос» и был очень смущен, из-за происшествия испытал сильное «психологическое потрясение». Ему пришлось обратиться к психологу
🤣
+10
-2
+8
Шта? Поцелуй в шею - это и было то самое "насилие"?...
+9
-1
+8
О, новая серия корейской дорамы!
+9
-1
+8
Ответ Yamaha555
Интересно, а что он вообще ожидал приходя к ним в общежитие?
Он фантиками от турецкой жовки Love is... шел меняться, видимо.
+8
-1
+7
После прочтения у меня один вопрос: адрес этой общаги, где молодые девушки целуют взасос??
+10
-3
+7
В заявлении было отмечено, что поцелуй был с его согласия. К тому же, в опубликованной их переписке также подтверждается, что поцелуй был добровольным.
Ситуация не стоит того, чтобы ломать жизнь Хэ Ин Ли.
+6
0
+6
Он вообще, парень?? Ведет себя как девка
+8
-3
+5
Ответ Владислав Романов
Куда мы катимся друзья.... За поцелуй последствия суровей чем за убийство
Так ещё с Эрмосо это повелось
+4
0
+4
Даааааа....Что-то там не чисто. Раздули историю из ничего.
+8
-4
+4
Интересно было бы почитать комментарии, если пол был бы наоборот...
+6
-2
+4
ФФКР, нам бы их проблемы.
+5
-1
+4
Ну хоть в петлю не полез!
+4
0
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий