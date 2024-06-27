Корейская фигуристка, обвиненная в домогательствах: «Я сделала интимное фото подруги, но не тайно, и никому его не показывала»

Корейская фигуристка, обвиненная в домогательствах, считает себя невиновной.

Речь о второй фигуристке, обвиненной в домогательствах. Ее имя, в отличие от Хэ Ин Ли, до сих пор не раскрыли.

Ее обвиняли в том, что она сделала интимное фото Хэ Ин Ли и показала его фигуристу-юниору.

«Я сделал фотографию, но не тайно. Хэ Ин Ли прекрасно знала о том, что фотография была сделана. Я никогда не показывала фотографию третьим лицам, в том числе тому фигуристу», – заявила спортсменка.

Представитель фигуристки сообщил, что она, как и Ли, намерена добиваться оправдания через суд.

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