Корейская фигуристка, обвиненная в домогательствах: «Я сделала интимное фото подруги, но не тайно, и никому его не показывала»
Корейская фигуристка, обвиненная в домогательствах, считает себя невиновной.
Речь о второй фигуристке, обвиненной в домогательствах. Ее имя, в отличие от Хэ Ин Ли, до сих пор не раскрыли.
Ее обвиняли в том, что она сделала интимное фото Хэ Ин Ли и показала его фигуристу-юниору.
«Я сделал фотографию, но не тайно. Хэ Ин Ли прекрасно знала о том, что фотография была сделана. Я никогда не показывала фотографию третьим лицам, в том числе тому фигуристу», – заявила спортсменка.
Представитель фигуристки сообщил, что она, как и Хэ Ин Ли, намерена добиваться оправдания через суд.
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На реддите я за комментарий получил рейтинг -141 за то, что покритиковал местную инквизицию. По-моему, это рекорд))
Всех троих)
На память))
Коммент в самом низу. Ну там уже не отстоять. Силы слишком не равны. Мне главное было, чтобы хоть один коммент там был на стороне фигуристки.
Фигуристка Б сообщила, что она никогда никому не показывала эту фотографию во время расследования корейской федерации, но похоже, что в ходе расследования у федерации возникли некоторые недоразумения при проверке фактов," - юрист фигуристки Б.
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[ Лига Любителей Бильярда ] так-то. Гугл в помощь
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