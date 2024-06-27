Корейская фигуристка, обвиненная в домогательствах: «Я сделала интимное фото подруги, но не тайно, и никому его не показывала»

Теги сборная Южной Кореи женское катание Хэ Ин Ли Фигурное катание

Корейская фигуристка, обвиненная в домогательствах, считает себя невиновной.

Речь о второй фигуристке, обвиненной в домогательствах. Ее имя, в отличие от Хэ Ин Ли, до сих пор не раскрыли.

Ее обвиняли в том, что она сделала интимное фото Хэ Ин Ли и показала его фигуристу-юниору.

«Я сделал фотографию, но не тайно. Хэ Ин Ли прекрасно знала о том, что фотография была сделана. Я никогда не показывала фотографию третьим лицам, в том числе тому фигуристу», – заявила спортсменка.

Представитель фигуристки сообщил, что она, как и Хэ Ин Ли, намерена добиваться оправдания через суд.

«Он мой парень, мы тайно встречались». В секс-скандале в корейской фигурке новый поворот

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В итоге ничего особенного, но в твиттере и реддите их уже отменили. В России теперь у них осталось больше болельщиков, чем на Западе))
На реддите я за комментарий получил рейтинг -141 за то, что покритиковал местную инквизицию. По-моему, это рекорд))
+45
-11
+34
Хэ ин Ли -- уже звучит как интимное фото
+21
-2
+19
Ответ DLS7
В итоге ничего особенного, но в твиттере и реддите их уже отменили. В России теперь у них осталось больше болельщиков, чем на Западе)) На реддите я за комментарий получил рейтинг -141 за то, что покритиковал местную инквизицию. По-моему, это рекорд))
игры БРИКС ждут их.
Всех троих)
+19
-1
+18
а зачем делать интимные фото подруги, которая в этот момент находиться якобы со своим парнем? Вот это реально на понятный момент.
+14
-2
+12
Ответ DLS7
В итоге ничего особенного, но в твиттере и реддите их уже отменили. В России теперь у них осталось больше болельщиков, чем на Западе)) На реддите я за комментарий получил рейтинг -141 за то, что покритиковал местную инквизицию. По-моему, это рекорд))
Кинь ссылку, бро, кину тебе плюсик. Остоим бедных девчонок. В другие времена можно было бы просто дать им российское гражданство, как когда-то Ану, но в нынешних обстоятельствах это было бы для них слабым утешением)
+14
-4
+10
С ума сойти, я действительно читаю это на новостном спортивном сайте???
+9
-1
+8
Ответ Lilia Sadykova
а зачем делать интимные фото подруги, которая в этот момент находиться якобы со своим парнем? Вот это реально на понятный момент.
корейцы же. Фиг их поймёшь.
На память))
+7
-1
+6
Ответ Alcibiades
Кинь ссылку, бро, кину тебе плюсик. Остоим бедных девчонок. В другие времена можно было бы просто дать им российское гражданство, как когда-то Ану, но в нынешних обстоятельствах это было бы для них слабым утешением)
https://www.reddit.com/r/FigureSkating/comments/1dpcays/haein_lee_statement/
Коммент в самом низу. Ну там уже не отстоять. Силы слишком не равны. Мне главное было, чтобы хоть один коммент там был на стороне фигуристки.
+7
-1
+6
А фигурист-то в это время где находился? Если там же, то зачем ему интимные фото, если он вживую всё видел?
+4
0
+4
Умом Корею не понять, аршином общим не измерить..
+5
-1
+4
Ответ sashafan2
Комментарий удален модератором
Вот тоже интересно,зачем
+2
0
+2
Ответ Lilia Sadykova
а зачем делать интимные фото подруги, которая в этот момент находиться якобы со своим парнем? Вот это реально на понятный момент.
пьяная была
+3
-1
+2
Фото, которое никто не видел, но о котором все говорят!
+2
0
+2
"Это правда, что фигуристка В сделала фотографию Хэ Ин Ли, но это не была ситуация, которая могла бы вызвать сексуальный дискомфорт, и фигуристка В никогда не показывала фотографию фигуристу С (жертве).
Фигуристка Б сообщила, что она никогда никому не показывала эту фотографию во время расследования корейской федерации, но похоже, что в ходе расследования у федерации возникли некоторые недоразумения при проверке фактов," - юрист фигуристки Б.

https://t.me/figurexing/25248
+1
0
+1
Ответ Дарина Морозова
С ума сойти, я действительно читаю это на новостном спортивном сайте???
Лучше поучаствовать. Намного увлекательнее и, главное, полезней.
+1
0
+1
Ответ Ллб
Хэ ин Ли -- уже звучит как интимное фото
Да тут смесь англо-русского языка, что, куда и зачем….)) Какая корейская девушка, мне она уже нравится , надеюсь оправдают и я буду пристально следить за её карьерой, просто мечта моя, начиная с имени и кончая всем остальным….🔥😋
+3
-2
+1
Ответ Roman Roman
ваш ник тоже странно "звучит"
Ну, не ЖМЖ же, а Ллб.
[ Лига Любителей Бильярда ] так-то. Гугл в помощь
+1
0
+1
А где фулл?
+1
0
+1
Ответ Anabelle1226
Чтобы понимать про фото, надо знать корейские законы и отношение к незаконному фотографированию и распространению контента с интимными фотографиями. Там это очень строго наказывается
Ни фото, ни интимный контент никто не распространял. Это уже по ходу дела на спортсе придумали.
+2
-1
+1
Ответ DLS7
В итоге ничего особенного, но в твиттере и реддите их уже отменили. В России теперь у них осталось больше болельщиков, чем на Западе)) На реддите я за комментарий получил рейтинг -141 за то, что покритиковал местную инквизицию. По-моему, это рекорд))
По словам фигуристки, они встречались год назад, то есть тогда Мин Гю Со и вовсе было 14 лет (а Хэ Ин Ли – 18) – для такого возраста разница слишком существенная. Кстати, возраст сексуального согласия в Южной Корее – 16 лет (его подняли три года назад с 13 лет). Если Хэ Ин Ли на самом деле была в отношениях с Мин Гю Со, то это в любом случае противозаконно.
+2
-1
+1
короче понятно, что пока ничего не понятно.
+1
0
+1
Ответ DLS7
https://www.reddit.com/r/FigureSkating/comments/1dpcays/haein_lee_statement/ Коммент в самом низу. Ну там уже не отстоять. Силы слишком не равны. Мне главное было, чтобы хоть один коммент там был на стороне фигуристки.
Ну, я все равно поднял с -141 до -140. Сделал все, что мог. Полагаю, там больше за Деппа со Спейси и наезды на миту прилетело)
+2
-1
+1
Ответ Alcibiades
Ну, я все равно поднял с -141 до -140. Сделал все, что мог. Полагаю, там больше за Деппа со Спейси и наезды на миту прилетело)
Ну я там в других постах об этой ситуации и без упоминания MeToo тоже наполучал минусов. То, что я вижу в Твиттере и Реддите - как минимум 95% настроены радикально против фигуристок.
По-поводу MeToo, забавно, как там сразу началась перепись сочувствующих Эмбер Херд, и стали жаловаться, как тяжело переживали её проигрыш в суде.
+3
-2
+1
Ответ DLS7
Ну я там в других постах об этой ситуации и без упоминания MeToo тоже наполучал минусов. То, что я вижу в Твиттере и Реддите - как минимум 95% настроены радикально против фигуристок. По-поводу MeToo, забавно, как там сразу началась перепись сочувствующих Эмбер Херд, и стали жаловаться, как тяжело переживали её проигрыш в суде.
"Их нравы". Раньше я думал, что только у нас все с ума посходили. А когда английский подтянул, понял, что везде так, просто болезни разные)
+1
0
+1
Одна засос поставила, другая интимное фото показала. Короче, тут групповуха светит - статья 131 (часть 2.а)
+4
-3
+1
Вот спортсу-то радость. Сколько публикаций уже.
+1
0
+1
Ответ Дарина Морозова
:))) А польза в чем?))
Физическая нагрузка + положительные эмоции. Пользы- цельный вагон (с)
0
0
0
Не виноватая я! Он сам пришёл! ©
0
0
0
Ответ Lennuci
Ни фото, ни интимный контент никто не распространял. Это уже по ходу дела на спортсе придумали.
Я и не говорю, что кто то что то распространял. Фигуристка разъясняет что и как, а я просто написала, что надо знать законы и она не просто так это написала и видимо, будут разбираться
0
0
0
Ответ Al561
Как-то все туманно, что это за интимное фото, что на нем было?
Как что? Поцелуй взасос!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий