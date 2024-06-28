Маккиннон впервые получил «Харт Трофи». У него 137 первых мест в голосовании журналистов за MVP регулярки НХЛ, у Кучерова – 50, у Макдэвида – 1

Нэтан Маккиннон впервые получил «Харт Трофи».

Форвард « » стал обладателем приза, вручаемого самому ценному для своей команды игроку по итогам регулярного чемпионата .

28-летний канадец занял первое место в голосовании журналистов. Оно проходило после завершения регулярки. Каждый выборщик называл свою пятерку претендентов, баллы считались по схеме 10-7-5-3-1.

получил 137 первых мест из 194 и набрал 1740 баллов. В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 140 (51+89) очков в 82 играх и переписав все личные рекорды результативности.

Его серия из 35 подряд домашних игр с очками со старта сезона стала второй в истории лиги (длиннее была только у Уэйна Гретцки).

Второе место в голосовании занял форвард « » (лучший бомбардир регулярки – 144 очка в 81 игре, 44+100) – 50 первых мест и 1269 баллов.

Третьим стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (третий бомбардир, 132 очка в 76 играх, 32+100) – 1 первое место и 845 баллов.