Маккиннон впервые получил «Харт Трофи». У него 137 первых мест в голосовании журналистов за MVP регулярки НХЛ, у Кучерова – 50, у Макдэвида – 1

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Нэтан Маккиннон впервые получил «Харт Трофи».

Форвард «Колорадо» стал обладателем приза, вручаемого самому ценному для своей команды игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

28-летний канадец занял первое место в голосовании журналистов. Оно проходило после завершения регулярки. Каждый выборщик называл свою пятерку претендентов, баллы считались по схеме 10-7-5-3-1. 

Маккиннон получил 137 первых мест из 194 и набрал 1740 баллов. В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 140 (51+89) очков в 82 играх и переписав все личные рекорды результативности.

Его серия из 35 подряд домашних игр с очками со старта сезона стала второй в истории лиги (длиннее была только у Уэйна Гретцки). 

Второе место в голосовании занял форвард «Тампы» Никита Кучеров (лучший бомбардир регулярки – 144 очка в 81 игре, 44+100) – 50 первых мест и 1269 баллов. 

Третьим стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (третий бомбардир, 132 очка в 76 играх, 32+100) – 1 первое место и 845 баллов. 

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8 комментариев
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Как же обидно за Никиту…
+4
0
+4
Грабеж
+6
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+3
Трое «людей» в голосовании поставили Панарина на 1 место 😬😬😅😅 🤣🤣🤣🤣
+2
-1
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Куч не любит журналистов, и они его соответственно
0
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Наконец с 4 попытки взял, Кучеров тоже был достоин.
+1
-1
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Да уж,не честно
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