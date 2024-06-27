«Спартак» и Классен расторгли контракт. Защитник провел 5 матчей в минувшей РПЛ
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Леоном Классеном по соглашению сторон.
Договор 24-летнего защитника с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2025 года.
Классен выступал за московский клуб на протяжении 2,5 лет. Он дебютировал в «Спартаке» весной 2022 года, всего провел за красно-белых 32 матча, забив 2 гола.
Вместе со «Спартаком» Классен стал обладателем Фонбет Кубка России и бронзовой медали Мир РПЛ.
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Хотя там 900, тут 5 лямов, еще 3 и т.д.
Можно и на Малкома было собрать)))
а без согласия игрока, его действующий клуб скинуть не сможет. ибо контракт защищает как клуб так и игрока.
А Классен классный игрок, просто нужно доверие и игровая практика ему, найдет свою команду...