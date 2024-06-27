«Спартак» и Классен расторгли контракт. Защитник провел 5 матчей в минувшей РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Леон Классен Футбол

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Леоном Классеном по соглашению сторон.

Договор 24-летнего защитника с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2025 года.

Классен выступал за московский клуб на протяжении 2,5 лет. Он дебютировал в «Спартаке» весной 2022 года, всего провел за красно-белых 32 матча, забив 2 гола. 

Вместе со «Спартаком» Классен стал обладателем Фонбет Кубка России и бронзовой медали Мир РПЛ.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Легенда
+23
-4
+19
Очередной шикарный трансфер😁
+20
-3
+17
В конце сезона был полезнее Рябчука...
+12
-2
+10
Ответ Mike_Podolyan
Очередной шикарный трансфер😁
Ну хоть не переплатили сильно, 900 тыс. стоимость трансфера.
Хотя там 900, тут 5 лямов, еще 3 и т.д.
Можно и на Малкома было собрать)))
+9
-5
+4
Ответ Tom_York
Ну хоть не переплатили сильно, 900 тыс. стоимость трансфера. Хотя там 900, тут 5 лямов, еще 3 и т.д. Можно и на Малкома было собрать)))
это верно, но есть один момент - условный малком не пойдёт в спартак. так как это клуб с бесконечными сменами курса/неадекватными управленцами/ малым количеством трофеев за последние лет десять. у клуба хороша только история, но увы, это уже мало кого интересует за пределами стран снг.
+9
-5
+4
А выставить на трансфер и продать?
+4
-1
+3
гоу в факел нам нужен как раз по позиции)
+3
-1
+2
Наштамповал побед, конечно...
+2
-1
+1
Не уровень Спартака
+2
-1
+1
Спартак убивает таланты. Выбрал бабло, а не футбол. А нет же, это другое...
+4
-3
+1
А Рябчук из Олимпиакоса, это ж надо было так вовремя уйти за баблом.
+3
-2
+1
Ответ Restart Serdobsk
это верно, но есть один момент - условный малком не пойдёт в спартак. так как это клуб с бесконечными сменами курса/неадекватными управленцами/ малым количеством трофеев за последние лет десять. у клуба хороша только история, но увы, это уже мало кого интересует за пределами стран снг.
За 100 лямов еуро и Халк пойдёт
+3
-2
+1
Ответ jqzn88xn6n
Легенда
Гроза ПариНН
0
0
0
Ответ Restart Serdobsk
это верно, но есть один момент - условный малком не пойдёт в спартак. так как это клуб с бесконечными сменами курса/неадекватными управленцами/ малым количеством трофеев за последние лет десять. у клуба хороша только история, но увы, это уже мало кого интересует за пределами стран снг.
Малком пойдет куда угодно,где больше заплатят,и это факт.Не будь наивный, триста лет ему не нужны титулы рпл или саудовской Аравии
+3
-3
0
Ответ tatanamelkonan49@gmail.com
Ты мне пожалуйста скажи Спартак за последние 10лет мало что выиграли. А сколько зениту купили титулов. И Бразилии дали гражданство, сколько игроков угробили кто хочет играть бежит от вас , а идут к вам чисто из за бабло. Так что рот прикройте Вам до Спартака,как до китайской Пасхи. Если что-то выиграли то брзилы а не вы . Вы состав набрать не можете из россиян под вас лимит зделали. Ещё рты открываете Было у вас поколения хорошее и всё и это за сто лет . Вы своим Газпромом даже ЛУКОЙЛ задавили свои условия и там диктуети . Так что нет ни кто ваш Зенит и звать ни как
Бу бу бу...)))
0
0
0
Ответ tatanamelkonan49@gmail.com
Ты мне пожалуйста скажи Спартак за последние 10лет мало что выиграли. А сколько зениту купили титулов. И Бразилии дали гражданство, сколько игроков угробили кто хочет играть бежит от вас , а идут к вам чисто из за бабло. Так что рот прикройте Вам до Спартака,как до китайской Пасхи. Если что-то выиграли то брзилы а не вы . Вы состав набрать не можете из россиян под вас лимит зделали. Ещё рты открываете Было у вас поколения хорошее и всё и это за сто лет . Вы своим Газпромом даже ЛУКОЙЛ задавили свои условия и там диктуети . Так что нет ни кто ваш Зенит и звать ни как
Дед, таблетки забыл выпить;))
0
0
0
Ответ СергейЮЮ
За 100 лямов еуро и Халк пойдёт
не факт, продающий клуб согласится , а игрок скажет "нет".
а без согласия игрока, его действующий клуб скинуть не сможет. ибо контракт защищает как клуб так и игрока.
0
0
0
Ответ Bambo (SM)
В конце сезона был полезнее Рябчука...
С Рябчуком надеюсь тоже расторгнут, недоразумение какое то, как Свинов...
А Классен классный игрок, просто нужно доверие и игровая практика ему, найдет свою команду...
+1
-1
0
Ответ Спортан
Чем он классный?
Хотя бы тем когда забивал классные голы на групповом этапе кубка...
0
0
0
Ответ сергей петров
А потом говорят зенит денежный мешок так как спартачок разбрасывает деньги не делает ни кто в РПЛ при чем на ветер
сережа, " ни кто", "при чем". а потом говорят, что питер - культурная столица.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий