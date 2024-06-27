Должникам по алиментам могут запретить посещать матчи, приостанавливая или отказывая в выдаче Fan ID. В ФССП России назвали посещение спортивных мероприятий «привилегией»

В России могут запретить неплательщикам алиментов посещать стадионы.

Об этом сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов.

«В настоящее время Минюстом России совместно со службой судебных приставов и другими заинтересованными органами прорабатывается ряд законодательных инициатив, направленных на «косвенное» принуждение должников к исполнению требований судебных актов.

В частности, рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований. Как правило, стоимость входных билетов на спортивные соревнования является высокой, а само посещение носит развлекательный характер», – сказал Аристов.

По словам Аристова, обсуждается введение возможности приостановки действия Fan ID или отказа в его оформлении лицам, включенным в реестр должников по алиментам. Отметим, что закон о реестре должников по алиментным обязательствам вступит в силу 24 мая 2025 года.

Долг Сафонова по алиментам – 59,47 млн рублей, данные опубликованы на сайте ФССП. Ранее вратарь «ПСЖ» оплатил 21 935 рублей, чтобы выехать из России

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