Должникам по алиментам могут запретить посещать матчи, приостанавливая или отказывая в выдаче Fan ID. В ФССП России назвали посещение спортивных мероприятий «привилегией»

Теги премьер-лига Россия болельщики Политика ТАСС Fan ID Футбол

В России могут запретить неплательщикам алиментов посещать стадионы.

Об этом сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов.

«В настоящее время Минюстом России совместно со службой судебных приставов и другими заинтересованными органами прорабатывается ряд законодательных инициатив, направленных на «косвенное» принуждение должников к исполнению требований судебных актов.

В частности, рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований. Как правило, стоимость входных билетов на спортивные соревнования является высокой, а само посещение носит развлекательный характер», – сказал Аристов.

По словам Аристова, обсуждается введение возможности приостановки действия Fan ID или отказа в его оформлении лицам, включенным в реестр должников по алиментам. Отметим, что закон о реестре должников по алиментным обязательствам вступит в силу 24 мая 2025 года.

Долг Сафонова по алиментам – 59,47 млн рублей, данные опубликованы на сайте ФССП. Ранее вратарь «ПСЖ» оплатил 21 935 рублей, чтобы выехать из России

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57 комментариев
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Вот это кара для алиментщиков! Все, проблема решена. А совсем злостным неплательщикам запретить посещать игры БРИКС. Этого они не выдержат
+105
-2
+103
Сафонов что-то знал
+48
-1
+47
Какая трагедия прям) раньше пытались всунуть этот фан-айди кому только можно, теперь уже выставляют как привилегию, шапито.
+39
0
+39
Наоборот бы заставили всех смотреть матч Пари НН:Химки, вот это я понимаю наказание
+29
-1
+28
привилегия за собственные деньги...???
какая следующая "привилегия" ???!!!!
+17
-1
+16
Матч Динамо-Оренбург серьёзный повод оплатить алименты 🤡
+14
-2
+12
Ответ Bartez1986
Вот это кара для алиментщиков! Все, проблема решена. А совсем злостным неплательщикам запретить посещать игры БРИКС. Этого они не выдержат
Так ребята работают.. и всё о России думают..золотые люди..отдохнуть им надо..
+11
0
+11
С учетом, что игрокам и тренерам тоже нужно оформлять фануйди, выглядит забавно, что кто-то не сможет выйти на поле из-за долга по алиментам. Интересно на сколько это юридически допустимо - по сути это лишение права выполнения трудовой функции.
+7
0
+7
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Какая трагедия прям) раньше пытались всунуть этот фан-айди кому только можно, теперь уже выставляют как привилегию, шапито.
Они и сейчас хотят всунуть этот фан-айди кому только можно. А вот потом хотят дёргать им всех кого только можно, как за поводок. Не зря фаны против.
+7
0
+7
С каких пор фан-ай-ди считается привилегией?
+7
0
+7
Ответ catcher69
привилегия за собственные деньги...??? какая следующая "привилегия" ???!!!!
Дышать. Налог на воздух.
+8
-2
+6
На российский .овнофутбол в здравом уме не пойдёшь а они ещё это привилегией называют😆
+8
-2
+6
Изначально чиновники заявляли, что Fan ID - это всего лишь мера для безопасности проведения матчей. И что напрасно возмущаются болельщики тому, что Fan ID - это репрессивная мера, с помощью которой можно запретить посещать матчи кому угодно без суда и следствия. И теперь мы видим, что противники были правы. Каким образом неплательщики алиментов угрожают проведению матчей?
+6
0
+6
Ответ Bartez1986
Вот это кара для алиментщиков! Все, проблема решена. А совсем злостным неплательщикам запретить посещать игры БРИКС. Этого они не выдержат
Судя по истории с Сафоновым можно запрещать играть за сборную России.
+5
0
+5
А маразм то всё крепчает и крепчает....
+3
0
+3
За половину матчей приплачивать зрителям должны. "Привилегия"
+3
0
+3
Тихонечко показывают, что поводок фан-айди рабочий.
Посещать матч и развлекаться это привилегия для гражданина с высоким социальным статусом. Дальше будут и налоги и кредиты, да и административная статья за несанкционированные мероприятия как запретительное действие.
+4
-1
+3
сафонов вовремя ретировался
+3
0
+3
Больше на добровольную пытку похоже 😀
+2
0
+2
Посещение матчей РПЛ еще и поощрять нужно, доплачивать по 500р каждому, кто согласиться смотреть этот уныние. А тут еще ввели какие то фан айди
+2
0
+2
Ответ LAnd
С учетом, что игрокам и тренерам тоже нужно оформлять фануйди, выглядит забавно, что кто-то не сможет выйти на поле из-за долга по алиментам. Интересно на сколько это юридически допустимо - по сути это лишение права выполнения трудовой функции.
А Сафонов просто так что ли свалил в ПСЖ? Он явно что-то знал)))
+2
0
+2
Ответ Bartez1986
Вот это кара для алиментщиков! Все, проблема решена. А совсем злостным неплательщикам запретить посещать игры БРИКС. Этого они не выдержат
Самых отморозков можно вообще на Олимпиаду отправить, чтобы ужаснулись и исправились.
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Скоро им только одно мероприятие разрешат - СВО.
Социальный рейтинг рулит.
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Ответ Montenegro Serbian
Сарказм тут лишний. Никто и нигде не писал, что такая мера лишит проблему неплательщиков. Тут самое главное, что потихоньку перекрывают воздух где могут людям, которые принципиально не платят по алиментам. Это всего лишь один из новых элементов давления. Так и должно быть: не платишь - получаешь меньше свободы, ништяков и возможность для досуга. Так это и работает в принципе во всём мире, кроме крайних мер, типа тюремного заключения.
Какой процент мужского населения РФ ходит на футбол хотя бы раз в год? Точнее, какая доля процента?
Перекрывать воздух - это приостанавливать действие водительских прав или запретить покупку билетов на поезда/самолёты, например.
А это имитация деятельности. И, заодно, попытка показать, что фан-ид - не бессмысленная затея.
+4
-3
+1
Ответ Montenegro Serbian
Сарказм тут лишний. Никто и нигде не писал, что такая мера лишит проблему неплательщиков. Тут самое главное, что потихоньку перекрывают воздух где могут людям, которые принципиально не платят по алиментам. Это всего лишь один из новых элементов давления. Так и должно быть: не платишь - получаешь меньше свободы, ништяков и возможность для досуга. Так это и работает в принципе во всём мире, кроме крайних мер, типа тюремного заключения.
Да тут походу все среагировали на упоминание фан айди как на красную тряпку, а внимательно прочитать текст новости никто не захотел. Это лишь одна из мер воздействия, а не решение проблемы неплательщиков.
+1
0
+1
Ответ Bartez1986
Вот это кара для алиментщиков! Все, проблема решена. А совсем злостным неплательщикам запретить посещать игры БРИКС. Этого они не выдержат
Правильно, где же ещё злостных алиментщика приставам не ловить, как на стадионе?!
+1
0
+1
Ответ vitooooo
Эта новость касается болельщиков или футболистов?
Ха ха ха
+1
0
+1
Это что? Ригобер теперь сможет только с одним из отцов ходить на футбол ?!
+3
-2
+1
Эта новость касается болельщиков или футболистов?
+1
0
+1
У бюджетников появится отмазка.
Теперь просто так на матчи не затащить))
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