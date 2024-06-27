Должникам по алиментам могут запретить посещать матчи, приостанавливая или отказывая в выдаче Fan ID. В ФССП России назвали посещение спортивных мероприятий «привилегией»
В России могут запретить неплательщикам алиментов посещать стадионы.
Об этом сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов.
«В настоящее время Минюстом России совместно со службой судебных приставов и другими заинтересованными органами прорабатывается ряд законодательных инициатив, направленных на «косвенное» принуждение должников к исполнению требований судебных актов.
В частности, рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований. Как правило, стоимость входных билетов на спортивные соревнования является высокой, а само посещение носит развлекательный характер», – сказал Аристов.
По словам Аристова, обсуждается введение возможности приостановки действия Fan ID или отказа в его оформлении лицам, включенным в реестр должников по алиментам. Отметим, что закон о реестре должников по алиментным обязательствам вступит в силу 24 мая 2025 года.
Долг Сафонова по алиментам – 59,47 млн рублей, данные опубликованы на сайте ФССП. Ранее вратарь «ПСЖ» оплатил 21 935 рублей, чтобы выехать из России
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какая следующая "привилегия" ???!!!!
Посещать матч и развлекаться это привилегия для гражданина с высоким социальным статусом. Дальше будут и налоги и кредиты, да и административная статья за несанкционированные мероприятия как запретительное действие.
Социальный рейтинг рулит.
Перекрывать воздух - это приостанавливать действие водительских прав или запретить покупку билетов на поезда/самолёты, например.
А это имитация деятельности. И, заодно, попытка показать, что фан-ид - не бессмысленная затея.
Теперь просто так на матчи не затащить))