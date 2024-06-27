Тедеско о матче с Украиной: «Путь до стадиона занял час – дорога была свободна, но скорость снизили до 20-25 км/ч, на всех светофорах горел красный. Нам в глаза светили лазерами – здесь разрешено все»

Доменико Тедеско выразил недовольство организацией матча с Украиной на Евро-2024.

В 3-м туре группового этапа Бельгия и сыграли вничью (0:0). Бельгийцы вышли в плей-офф Евро-2024 со 2-го места в группе Е и сыграют с Францией в 1/8 финала.

«Мы приехали на стадион при обстоятельствах, которых я никогда раньше не видел. Дорога из отеля в сопровождении полиции заняла час. Дорога была абсолютно свободна, но скорость снизили до 20-25 километров в час. На всех светофорах горел красный свет. У меня было две минуты на подготовительную речь, и нам пришлось сократить время разминки. Это невероятно, такого не может быть.

Здесь происходит все, что угодно. Все разрешено. Можно перенести игру на час, но нельзя отложить начало на 15 минут. Нам в глаза светили лазерами. В первом матче произошло много всего, но мы все равно прошли квалификацию, поэтому я очень горжусь игроками», – сказал главный тренер сборной Бельгии.

Де Брюйне светили лазером в лицо в матче с Украиной при двух штрафных и угловом. Капитан Бельгии пожаловался судье, фанатов просили прекратить по громкой связи стадиона

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