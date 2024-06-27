Тедеско о матче с Украиной: «Путь до стадиона занял час – дорога была свободна, но скорость снизили до 20-25 км/ч, на всех светофорах горел красный. Нам в глаза светили лазерами – здесь разрешено все»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Доменико Тедеско Футбол

Доменико Тедеско выразил недовольство организацией матча с Украиной на Евро-2024.

В 3-м туре группового этапа Бельгия и Украина сыграли вничью (0:0). Бельгийцы вышли в плей-офф Евро-2024 со 2-го места в группе Е и сыграют с Францией в 1/8 финала.

«Мы приехали на стадион при обстоятельствах, которых я никогда раньше не видел. Дорога из отеля в сопровождении полиции заняла час. Дорога была абсолютно свободна, но скорость снизили до 20-25 километров в час. На всех светофорах горел красный свет. У меня было две минуты на подготовительную речь, и нам пришлось сократить время разминки. Это невероятно, такого не может быть.

Здесь происходит все, что угодно. Все разрешено. Можно перенести игру на час, но нельзя отложить начало на 15 минут. Нам в глаза светили лазерами. В первом матче произошло много всего, но мы все равно прошли квалификацию, поэтому я очень горжусь игроками», – сказал главный тренер сборной Бельгии.

Де Брюйне светили лазером в лицо в матче с Украиной при двух штрафных и угловом. Капитан Бельгии пожаловался судье, фанатов просили прекратить по громкой связи стадиона

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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76 комментариев
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Смешно конечно, что столько жалоб на организацию именно в Германии, стране, которую всегда нахвалили как пунктуальную, организованную и ответственную.
+111
-14
+97
все потому,что не играл в футбол (с)
+56
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+51
Калвина Филипса не хватило еще, ага.
+37
-8
+29
Ответ theDoctor
Смешно конечно, что столько жалоб на организацию именно в Германии, стране, которую всегда нахвалили как пунктуальную, организованную и ответственную.
Почитайте про их ж/д систему, там порядка никогда не было
+44
-17
+27
и светофоры были только двух цветов: синего и желтого.
+34
-12
+22
Ответ Visca el Rychag
Нужно бооооольше беженцев
Буквально сегодня Бастрыкин: за 4 месяца 2024 года только в Москву, Подмосковье и Петербург приехало 3 млн мигрантов
+30
-8
+22
Так толкал бы свою речугу в автобусе, пока ехали.
+20
-4
+16
Ответ Николай Бойко
Почитайте про их ж/д систему, там порядка никогда не было
Боже, ну какие глупые комменты про жд систему. Люди, пишущие это, никогда не жили в Европе и не понимают, о чем вообще речь, сравнивая с жд системой России и стран снг, что уже само по себе критическая ошибка. В Германии, в стране с населением в 90 миллионов, вся, буквально вся жизнь страны завязана на поездах. Экономика, передвижение людей на работу, в школу за ребенком, к бабушке на выходные - каждый день ты ездишь тут на поездах по несколько раз минимум. При этом, плотность населения тут в некоторых землях колоссальная (как, например в упомянутой в этих статьях на спортсе НРВ), так же как и количество маршрутов поездов, а запасные /дублирующие/ дополнительные разгрузочные пути для экстренных ситуации есть, но не каждый километр (банально негде строить, плюс проблемы с жителями вокруг путей, колоссальные неокупаемые деньги и тд). Поэтому, когда абстрактный один пьяный фанат на минуту задерживает поезд, держа дверь своему корешу, это отражается на всей жд системе земли. Более того, вся эта истерия распространяемая тут в комментах сильно преувеличена, поезда конечно задерживаются, но редко более чем на 5 минут, что для маршрута в 3-3,5 часа далеко не критично.
Ну и наконец, яркий пример - из моего родного, огромного, сверхнаселенного по европейским меркам Санкт-Петербурга до ближайшего крупного (хотя язык с трудом поворачивается назвать) города Великого Новгорода ездят 2-3 поезда в день. Здесь же, на сопоставимую дистанцию в 200 км от несопоставимо меньшего чем Питер Дюссельдорфа до абстрактного маленького Оснабрюка (тоже в два раза меньше В.Новгорода) поезда каждые полчаса ходят

Еще тем, кто пишет про плохую инфраструктуру Германии, напомню, что тут никогда не бывает проблем добраться на общественном транспорте в любую точку страны (даже самую захолустную), всегда есть туалеты с кондиционерами в поездах и почти всегда вайфай, ну и наконец, за 49€ (что для жителя Германии - не деньги) ты получаешь билет, позволяющий тебе месяц ездить по всей стране, для сравнения, в российской столице за 35€ ты месяц ездишь только на Московском метро).

Еще очень просто проверить это, путешествуя по другим крупным европейским странам - Польше, Италии, Испании, Франции, чтоб понять, что в Германии инфраструктура лучшая среди крупных европейский игроков )
+32
-21
+11
Ответ ABIBAS
Считаете, Мостовой ему в глаза светил?
мостовой светить может максимум дырками в трениках, в КБ на кассе
+11
-3
+8
В нашем Спартаке научился ныть
+18
-11
+7
Ответ nmnackjbxkasbk
мимо, помню времена, когда по немецким поездам часы сверяли.
по японским
+9
-3
+6
>>поэтому я очень горжусь игроками
Вот эта вот абсолютно м.дацкая риторика, употребляемая буквально через одного и почти всегда не по делу слегка раздражает..
+9
-3
+6
Узнаю нытика из Спартака
+6
-1
+5
Ответ Серый
А что это за прикол такой?
Саутгейт сказал,если бы он был в составе,Англия бы всех порвала
+6
-1
+5
Ответ Николай Бойко
Почитайте про их ж/д систему, там порядка никогда не было
мимо, помню времена, когда по немецким поездам часы сверяли.
+11
-6
+5
разрешено все , когда играешь против Украины , им все можно
+14
-9
+5
Нужно бооооольше беженцев
+22
-17
+5
Ответ Korney
все потому,что не играл в футбол (с)
Считаете, Мостовой ему в глаза светил?
+6
-2
+4
Ответ Семён Старовский
Калвина Филипса не хватило еще, ага.
А что это за прикол такой?
+3
0
+3
Чувствуется спартаковская школа - ныть по каждому поводу.
+8
-5
+3
Все мешало сборной бельгии и их автобусу. Но автобус простоял до конца матча
+3
-1
+2
Ответ Дима
Буквально сегодня Бастрыкин: за 4 месяца 2024 года только в Москву, Подмосковье и Петербург приехало 3 млн мигрантов
Да, ситуация что у нас, что в Европке - прискорбная.
+5
-3
+2
Нулевые вы были ,уверен со Францией и центр поля будете переходить очень редко,кроме Де Брюйне и Доку остальное дно.
+1
0
+1
Ответ ABIBAS
Считаете, Мостовой ему в глаза светил?
Причём мост светил на лазером, а своим эго
+1
0
+1
Такое себе оправдание.
+2
-1
+1
Ответ S-V-D
Ты не знаешь разницы между мигрантами и беженцами? Беженцам нужно платить, мигранты работают на "грязных" работах.
По большому счету разницы нет.
Не все мигранты работают, многие просто занимаются преступной деятельностью (о чем собственно и говорит в своем докладе Глава СК); не все беженцы не работают, 90% рано или поздно трудоустраиваются.
+1
0
+1
Ответ theDoctor
Смешно конечно, что столько жалоб на организацию именно в Германии, стране, которую всегда нахвалили как пунктуальную, организованную и ответственную.
Пунктуальность, организованность и ответственность - это все про старую Германию, нынешняя уже совершенно другая. Дальше лучше не будет.
+5
-4
+1
Ответ densdens17
Это бесполезно писать на самом деле. В 2022 только у 29% населения России был загранпаспорт, и далеко не все из них летали за границу. Думаю, в 2024-ом году количество не сильно увеличилось, плюс подавляющее большинство летали только в Турцию, Тайланд, где редко уходили сильно далеко от отеля и бара:) Так что всё представление большинства людей о других странах строится на мемах и новостях о мигрантах и лгбт, люди думают, что там всё в мигрантах и лгбт, и ты не докажешь обратного. Это грустно, потому что на самом деле там есть на что посмотреть и где погулять, мне повезло, был в нескольких странах, остались только положительные эмоции.
Да я понимаю, все равно нашлись вот уже те, уверен ни разу даже в Германии не бывавшие, не то, что жившие тут, которые будут доказывать людям, которые объездили всю страну на RE и RB, как тут все плохо с поездами …
Но на третью неделю евро и таких комментов вечных на спортсе уже сгорело…
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Ответ theDoctor
Смешно конечно, что столько жалоб на организацию именно в Германии, стране, которую всегда нахвалили как пунктуальную, организованную и ответственную.
Люди сами выдумывают стереотипы и разочаровываются. Взять те же мемные поезда в Германии, спортс даже им статью посвятил.
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Ответ Чебурашка от Гены
Германия деградирует, как страна, а немцы, как нация. Антиглобалисты правы, как видим.
Нет.Всё тут хорошо.Всё развивается, везде чистенько, уютно.Отличныые медицина, образование, производство, технологии, зарплаты, пенсии..Всё очень хорошо в сравнении с большинством стран мира.Да и ведущая экономика Европы, чево уж там.
Так что мимо, чебурашко…Живу здесь четверть века, вижу жизнь этой прекрасной страны изнутри.
Так что не ври, гражданин страны третьего мира
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