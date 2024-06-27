Тедеско о матче с Украиной: «Путь до стадиона занял час – дорога была свободна, но скорость снизили до 20-25 км/ч, на всех светофорах горел красный. Нам в глаза светили лазерами – здесь разрешено все»
Доменико Тедеско выразил недовольство организацией матча с Украиной на Евро-2024.
В 3-м туре группового этапа Бельгия и Украина сыграли вничью (0:0). Бельгийцы вышли в плей-офф Евро-2024 со 2-го места в группе Е и сыграют с Францией в 1/8 финала.
«Мы приехали на стадион при обстоятельствах, которых я никогда раньше не видел. Дорога из отеля в сопровождении полиции заняла час. Дорога была абсолютно свободна, но скорость снизили до 20-25 километров в час. На всех светофорах горел красный свет. У меня было две минуты на подготовительную речь, и нам пришлось сократить время разминки. Это невероятно, такого не может быть.
Здесь происходит все, что угодно. Все разрешено. Можно перенести игру на час, но нельзя отложить начало на 15 минут. Нам в глаза светили лазерами. В первом матче произошло много всего, но мы все равно прошли квалификацию, поэтому я очень горжусь игроками», – сказал главный тренер сборной Бельгии.
Де Брюйне светили лазером в лицо в матче с Украиной при двух штрафных и угловом. Капитан Бельгии пожаловался судье, фанатов просили прекратить по громкой связи стадиона
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ну и наконец, яркий пример - из моего родного, огромного, сверхнаселенного по европейским меркам Санкт-Петербурга до ближайшего крупного (хотя язык с трудом поворачивается назвать) города Великого Новгорода ездят 2-3 поезда в день. Здесь же, на сопоставимую дистанцию в 200 км от несопоставимо меньшего чем Питер Дюссельдорфа до абстрактного маленького Оснабрюка (тоже в два раза меньше В.Новгорода) поезда каждые полчаса ходят
Еще тем, кто пишет про плохую инфраструктуру Германии, напомню, что тут никогда не бывает проблем добраться на общественном транспорте в любую точку страны (даже самую захолустную), всегда есть туалеты с кондиционерами в поездах и почти всегда вайфай, ну и наконец, за 49€ (что для жителя Германии - не деньги) ты получаешь билет, позволяющий тебе месяц ездить по всей стране, для сравнения, в российской столице за 35€ ты месяц ездишь только на Московском метро).
Еще очень просто проверить это, путешествуя по другим крупным европейским странам - Польше, Италии, Испании, Франции, чтоб понять, что в Германии инфраструктура лучшая среди крупных европейский игроков )
Вот эта вот абсолютно м.дацкая риторика, употребляемая буквально через одного и почти всегда не по делу слегка раздражает..
Не все мигранты работают, многие просто занимаются преступной деятельностью (о чем собственно и говорит в своем докладе Глава СК); не все беженцы не работают, 90% рано или поздно трудоустраиваются.
Но на третью неделю евро и таких комментов вечных на спортсе уже сгорело…
Так что мимо, чебурашко…Живу здесь четверть века, вижу жизнь этой прекрасной страны изнутри.
Так что не ври, гражданин страны третьего мира