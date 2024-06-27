Сборной Грузии обещано 10 млн евро за выход из группы на Евро от миллиардера Иванишвили. Еще столько же бывший премьер страны даст за проход Испании

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Политика Георгий Мамардашвили Хвича Кварацхелия деньги Жорж Микаутадзе Футбол

Сборной Грузии пообещали 10 млн евро за выход из группы на Евро-2024.

В последнем матче группового этапа Евро-2024 Грузия победила Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала турнира.

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили поздравил национальную команду с победой. По сообщению пресс-службы партии, сборной будет передано 30 миллионов лари (около 10 млн евро – Спортс).

Кроме того, по инициативе миллиардера, в случае победы в 1/8 финала над Испанией и выхода в следующий этап турнира, сборная Грузии получит дополнительные 10 млн евро.

Грузия впервые в истории вышла в 1/8 финала Евро

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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24 комментария
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бывший премьер - миллиардер раскидывается "честно заработанными" миллиардами
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Что-то на кадыровском.
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Ответ Муса Баркин
Кадыров никогда столько не даст.
Просто ФК Ахмат до этого ни разу не выходил их группы на Евро.
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Ответ Алексей Горланов
Что-то на кадыровском.
Кадыров никогда столько не даст.
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Ответ Хозяин Навоши
Вор?
Если бы в Грузии воровал, был бы вор. А так - добытчик.
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Этот парень бабки то в России заработал. Интересно, Хвича от них откажется ?🤔😂
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Достойно. Заслужили.
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Вор?
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Если они сегодня одолеют Португалию - то станут чемпионами Европы.
Запомните этот твит !!!!!!

https://t.me/dragunovartem/10843
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Ответ Гиперактивный осьминог
бывший премьер - миллиардер раскидывается "честно заработанными" миллиардами
То ли дело, когда государство одаривает спортсменов разными плюшками, на честно собранные налоги.
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Ответ Алексей Горланов
Что-то на кадыровском.
Это его личные средства, а деньги Кадырова от Аллаха, то есть ваши.
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Ответ Красная стрела
Этот парень бабки то в России заработал. Интересно, Хвича от них откажется ?🤔😂
Какая разница, где заработал? И почему Хвича должен отказаться? Хвича ничего плохого про Россию не говорил. Выдернули из контекста про то, что ему было одиноко на базе и всё. Хотя в этом же интервью Хвича говорил о России с большой теплотой, Семина вспоминал.
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Ответ Вечно в бане
То ли дело, когда государство одаривает спортсменов разными плюшками, на честно собранные налоги.
И то и то зло
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Ответ Муса Баркин
Кадыров никогда столько не даст.
Не его метод , а вот семьи футболистов взять в заложники ...дёшево и сердито ..
А не сложится , мудрый ,,падишах" - всех простит и помилует , кароч Алла я в бар !!!)
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Всегда в подобных схемах интересно было распределение.
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"Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор. — Давай деньги! Деньги давай! — закричал он сердито."(c)
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Все,что нужно знать о скромнягах, премьер - министрах.
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