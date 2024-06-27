Сборной Грузии обещано 10 млн евро за выход из группы на Евро от миллиардера Иванишвили. Еще столько же бывший премьер страны даст за проход Испании
Сборной Грузии пообещали 10 млн евро за выход из группы на Евро-2024.
В последнем матче группового этапа Евро-2024 Грузия победила Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала турнира.
Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили поздравил национальную команду с победой. По сообщению пресс-службы партии, сборной будет передано 30 миллионов лари (около 10 млн евро – Спортс).
Кроме того, по инициативе миллиардера, в случае победы в 1/8 финала над Испанией и выхода в следующий этап турнира, сборная Грузии получит дополнительные 10 млн евро.
Грузия впервые в истории вышла в 1/8 финала Евро
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
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