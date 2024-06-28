Кучеров и Панарин вошли в 1-ю сборную звезд сезона НХЛ. Никита получил 187 из 187 первых мест в голосовании за правого крайнего, Артемий – 185 за левого

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Никита Кучеров и Артемий Панарин вошли в 1-ю сборную звезд сезона НХЛ.

Форварды «Тампы» и «Рейнджерс» были включены в первую символическую сборную сезона НХЛ по итогам голосования журналистов. Оно состоялось после завершения регулярного чемпионата. 

Кучеров получил 187 первых мест из 187 в голосовании за правого крайнего нападающего. Это первый абсолютный результат в голосовании за сборную за 22 года. В 2002 году Джером Игинла тоже получил 100% первых мест в голосовании на этой же позиции. 

Панарин получил 185 первых мест из 187 в голосовании за левого крайнего нападающего. Третье место занял Кирилл Капризов из «Миннесоты». 

В первую сборную также вошли вратарь Коннор Хеллибак («Виннипег»), защитники Куинн Хьюз («Ванкувер») и Роман Йоси («Нэшвилл»), центральный нападающий Нэтан Маккиннон («Колорадо»). 

Во вторую сборную попали вратарь Тэтчер Демко («Ванкувер»), защитники Кэйл Макар («Колорадо») и Адам Фокс («Рейнджерс»), левый крайний Филип Форсберг («Нэшвилл»), центр Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и правый крайний Давид Пастрняк («Бостон»). 

4 комментария
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Куч-монстр, Хлебушек, почти так же, ну и Каприз неподалёку! Ну что сказать, Заслуженно и Молодцы!!!:-))
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У Йоси лучший год под пенсию, и на ЧМ лучшим признан с серебром и в регулярке в числе лучших
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Хорошо конечно, но такое утешение и символическое признание после распределения главных призов. Вопросов у лиги и журналистов нет. Кроме Никитоса отдельно рады за Рому Йоси)
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