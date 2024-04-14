«Зенит» оторвался на 4 очка, поражение «Спартака», 1:7 в Грозном, «Автомобилист» и «Магнитка» проведут 7-й матч, победы «Реала» и «Барсы», «Матч ТВ» отстранил Гомельского и другие новости

1. В Мир РПЛ «Зенит» выиграл у «Краснодара» (2:1) в гостях, пропустив первым, и оторвался на 4 очка. «Спартак» неожиданно влетел «Сочи» (0:1), замыкавшему таблицу, «Локомотив» и ЦСКА выдали яркое шоу, сыграв 3:3, а «Балтика» разнесла «Ахмат» (7:1) в Грозном, забив 3 гола к 10-й минуте и сделав 0:5 к перерыву.

2. «Автомобилист» выиграл 6-й матч и сравнял счет в серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (3-3).

3. В АПЛ «МЮ» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2, спас дубль Бруну), а «Манчестер Сити» разгромил «Лутон» (5:1).

4. Команда Ирины Казакевич и Александра Логинова выиграла смешанную эстафету на Кубке Содружества по биатлону-2023/24. Анастасия Гореева и Антон Бабиков победили в сингл-миксте, Дербушева и Бажин – 2-е, Батманова и Томшин – 3-и.

5. Гол Тчуамени принес «Реалу» победу над «Мальоркой» (1:0) в Ла Лиге, «Барселона» обыграла «Кадис» (1:0) благодаря точному удару Феликса через себя, а «Атлетико» сократил отставание от «Жироны» до 4 очков, победив 3:1. «Барса» отстает от «Реала» на 8 очков перед класико и опережает «Жирону» на 5.

5. Юлиан Нагельсманн – фаворит «Баварии» на пост главного тренера. В Де Дзерби не уверены из-за сложного характера, хотя футбол «Брайтона» боссам нравится.

6. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Тампу» (4:2) и вернулся в зону плей-офф, Овечкин остался без очков, Кучеров – тоже (но сохранил отрыв в гонке бомбардиров за 2 матча до финиша). «Рейнджерс» одолели «Айлендерс» (3:2 Б), у Панарина 48-й гол в сезоне и победный буллит. «Колорадо» был разгромлен «Виннипегом» (0:7), команды встретятся в первом раунде плей-офф. Все результаты дня – здесь.

7. УНИКС выиграл в Казани у московского ЦСКА и впервые в истории клуба стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

8. UFC. Джастин Гейджи в пятом раунде проиграл нокаутом Максу Холлоуэю в бою за титул BMF, Чарльз Оливейра проиграл Арману Царукяну раздельным решением судей и другие результаты.

9. Известный комментатор Владимир Гомельский сообщил, что отстранен от баскетбольных репортажей на телеканале «Матч ТВ».

10. В Бундеслиге «Бавария» обыграла «Кельн» благодаря голам Геррейру и Мюллера (2:0), «Боруссия» Дортмунд победила «Боруссию» Менхенгладбах (2:1). В Серии А туринское дерби «Торино» и «Ювентуса» закончилось нулевой ничьей.

11. Леонид Слуцкий впервые не победил в Китае – 1:1 с «Бэйцзин Гоань». До этого «Шанхай» выиграл все 6 матчей с общим счетом 14:2.

12. МЛС. «Интер Майами» Месси одолел в гостях «Спортинг Канзас Сити» – 3:2. У Лео 1+1, Суарес забил победный гол. Флоридцы вышли на 1-е место на Востоке.

13. Руководство «Аризоны» сообщило игрокам о переезде клуба в Юту перед матчем с «Эдмонтоном», утверждает Sportsnet.

14. Немецкий футбольный союз (DFB) хочет, чтобы Юрген Клопп возглавил сборную Германии в 2025-м, если Нагельсманн уйдет.

15. Роналду могут вызвать в суд из-за его брата, подозреваемого в мошенничестве. Угу может быть причастен к продаже тысяч футболок Криштиану, якобы подлежащих утилизации по выдуманной причине.

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