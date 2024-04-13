Руководство «Аризоны» сообщило игрокам о переезде клуба в Юту перед матчем с «Эдмонтоном» (Sportsnet)
Игрокам «Аризоны» сообщили о переезде клуба в Юту перед матчем с «Эдмонтоном».
По данным Sportsnet, руководство представило игрокам и сотрудникам клуба план предстоящих мероприятий.
Сообщается, что именно с этой целью генеральный менеджер «Койотис» Билл Армстронг вылетел в Альберту после посещения полуфинала студенческого чемпионата NCAA в четверг в Миннесоте. Он отказался от комментариев.
Игроки «Аризоны» не общались с журналистами после победы над «Ойлерс» (3:2 ОТ). Главный тренер Андре Туриньи отвечал только на вопросы об игре.
Сообщалось, что клуб может объявить о переезде 18 апреля – после завершения регулярного чемпионата НХЛ.
Основная причина возможного переезда – отсутствие подходящей ледовой арены.
В этом сезоне «Аризона» играла на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4 600 человек. Владельцы «Койотис» были намерены построить новый стадион. Однако неясно, какими будут сроки строительства, если они выиграют аукцион за участок земли под арену.
Шутки за 200 про Мормонов не предлагать.
возможно в Юте будет получше... рядом с Джазменами)