Руководство «Аризоны» сообщило игрокам о переезде клуба в Юту перед матчем с «Эдмонтоном» (Sportsnet)

Игрокам «Аризоны» сообщили о переезде клуба в Юту перед матчем с «Эдмонтоном».

По данным Sportsnet, руководство представило игрокам и сотрудникам клуба план предстоящих мероприятий.

Сообщается, что именно с этой целью генеральный менеджер «Койотис» Билл Армстронг вылетел в Альберту после посещения полуфинала студенческого чемпионата NCAA в четверг в Миннесоте. Он отказался от комментариев.

Игроки «Аризоны» не общались с журналистами после победы над «Ойлерс» (3:2 ОТ). Главный тренер Андре Туриньи отвечал только на вопросы об игре.

Сообщалось, что клуб может объявить о переезде 18 апреля – после завершения регулярного чемпионата .

Основная причина возможного переезда – отсутствие подходящей ледовой арены.

В этом сезоне « » играла на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4 600 человек. Владельцы «Койотис» были намерены построить новый стадион. Однако неясно, какими будут сроки строительства, если они выиграют аукцион за участок земли под арену.