Руководство «Аризоны» сообщило игрокам о переезде клуба в Юту перед матчем с «Эдмонтоном» (Sportsnet)

Теги Аризона НХЛ Юта Билл Армстронг Хоккей

Игрокам «Аризоны» сообщили о переезде клуба в Юту перед матчем с «Эдмонтоном».

По данным Sportsnet, руководство представило игрокам и сотрудникам клуба план предстоящих мероприятий. 

Сообщается, что именно с этой целью генеральный менеджер «Койотис» Билл Армстронг вылетел в Альберту после посещения полуфинала студенческого чемпионата NCAA в четверг в Миннесоте. Он отказался от комментариев.

Игроки «Аризоны» не общались с журналистами после победы над «Ойлерс» (3:2 ОТ). Главный тренер Андре Туриньи отвечал только на вопросы об игре. 

Сообщалось, что клуб может объявить о переезде 18 апреля – после завершения регулярного чемпионата НХЛ

Основная причина возможного переезда – отсутствие подходящей ледовой арены.

В этом сезоне «Аризона» играла на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4 600 человек. Владельцы «Койотис» были намерены построить новый стадион. Однако неясно, какими будут сроки строительства, если они выиграют аукцион за участок земли под арену.

14 комментариев
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Уррра. Нафиг никому не нужная в Аризоне франшиза, которую уже минимум три раза выгнали с арены/отказали в строительстве новой, и дошло аж до игр на 5-тысячной арене, наконец-то съедет из штата 👏👏👏
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Давно пора
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Ответ Дима Миронов
Очень быстро это произошло, только что бетмен говорил Аризона хороший рынок,другие владельцы готовы ждать,и тут вдруг за пару месяцев и новое место и владелец нашелся,а с Вегасами, Сиэтлом 3-4 года возились
Тут не будет расширения, лиге и клубам вообще никаких запар. Просто переезд. И как бы не стебали выражение, но это реально другое)
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Жаль, не в Квебек. Но уж лучше, чем позориться в 5000-м сарае. ;)
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Ответ Дима Миронов
Очень быстро это произошло, только что бетмен говорил Аризона хороший рынок,другие владельцы готовы ждать,и тут вдруг за пару месяцев и новое место и владелец нашелся,а с Вегасами, Сиэтлом 3-4 года возились
Сиэтл и Вегас создавались с нуля.Здесь же только вопрос смены прописки.
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Интересно, какое название будет?..
Шутки за 200 про Мормонов не предлагать.
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То, о чем говорили последние года три свершилось)
возможно в Юте будет получше... рядом с Джазменами)
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Когда в состав войдёт следующий из династии Доан, команда опять переедет. Ну а пока Юта контендер, на долгие годы!
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Ну наконецто
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Ответ HCBV
Когда в состав войдёт следующий из династии Доан, команда опять переедет. Ну а пока Юта контендер, на долгие годы!
Вы теперь будете болеть за Юту или за другую команду?
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Интересно, какое название будет?.. Шутки за 200 про Мормонов не предлагать.
Соглашусь тема названия команды очень интересна.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Интересно, какое название будет?.. Шутки за 200 про Мормонов не предлагать.
Stingers,Blizzard, Yeti и даже Pioneers. Такие варианты рассматривают
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