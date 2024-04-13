DFB хочет, чтобы Клопп возглавил сборную Германии в 2025-м, если Нагельсманн уйдет

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Юрген Клопп Немецкий футбольный союз Сандро Вагнер Юлиан Нагельсманн Футбол

Юргена Клоппа хотят назначить главным тренером сборной Германии.

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, нынешний тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн – фаворит в борьбе за аналогичный пост в «Баварии», который освободится после ухода Томаса Тухеля летом. 

Если Нагельсманн не продлит контракт с Немецким футбольным союзом (DFB), организация попытается пригласить Юргена Клоппа в 2025 году. Отмечается, что так немец сможет отдохнуть год и получит при этом год на подготовку к ЧМ-2026.

В таком случае Сандро Вагнер, который сейчас занимает пост ассистента Нагельсманна в сборной Германии, может на год стать исполняющим обязанности главного тренера.

Напомним, в конце января Клопп объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона.

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12 комментариев
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Клопп нужен клубном футболу
+4
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Ответ ALMANAC
Глядя на сегодняшнюю сборную Германии, это не просто понижение для Клоппа, а спуск во второй дивизион.
Состав хороший, нужно только с них выжать результат.
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Мне кажется Клопп любит долгоиграющие проекты.
А возглавить сборную на много лет маловероятно.
И Клопп найдёт себе интересный клуб.
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Ответ Жаргал Шадапов
Фантазер
В чем фантазия? Клопп и Флик не могут вернуться в свои бывшие клубы? Или Алонсо не может остаться в Байере как он это сделал сейчас?
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Ответ Jan Paskel
а потом победитель Бундеслиги сыграет матч со Победителем Чемпионата Альфа Центавра
И даже там не будет Меланы)
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