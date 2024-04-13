DFB хочет, чтобы Клопп возглавил сборную Германии в 2025-м, если Нагельсманн уйдет

Юргена Клоппа хотят назначить главным тренером сборной Германии.

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, нынешний тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн – фаворит в борьбе за аналогичный пост в «Баварии», который освободится после ухода Томаса Тухеля летом.

Если Нагельсманн не продлит контракт с Немецким футбольным союзом (DFB), организация попытается пригласить Юргена Клоппа в 2025 году. Отмечается, что так немец сможет отдохнуть год и получит при этом год на подготовку к ЧМ-2026.

В таком случае Сандро Вагнер, который сейчас занимает пост ассистента Нагельсманна в сборной Германии, может на год стать исполняющим обязанности главного тренера.

Напомним, в конце января Клопп объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона.