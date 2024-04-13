«Мальорка» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
Сегодня «Реал» в гостях сыграет против «Мальорки».
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Ла Лиги, который начнется в 19:30 по московскому времени.
В прямом эфире эту игру можно посмотреть в Okko.
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.30, «Сон Моиш»
«Реал» в трех последних матчах в гостях против «Мальорки» потерпел два поражения.
Сейчас команда набрала хороший ход... Вот так вот на полном ходу вообще не должны заметить «островитян»
Успехов Мадрид!