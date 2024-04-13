«Мальорка» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига онлайны Футбол

Сегодня «Реал» в гостях сыграет против «Мальорки».

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Ла Лиги, который начнется в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире эту игру можно посмотреть в Okko.

Мальорка – Реал Мадрид
Дата проведения
13 апреля, 19.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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2 комментария
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Hala Madrid
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Неприятный факт

«Реал» в трех последних матчах в гостях против «Мальорки» потерпел два поражения.

Сейчас команда набрала хороший ход... Вот так вот на полном ходу вообще не должны заметить «островитян»

Успехов Мадрид!
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