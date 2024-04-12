Турнир претендентов. 8-й тур. Непомнящий белыми сыграет с Абасовым, Накамура встретится с Каруаной и другие партии
12 апреля на шахматном турнире претендентов начнутся партии 8-го тура.
Россиянин Ян Непомнящий белыми сыграет с Ниджатом Абасовым из Азербайджана.
Торонто, Канада
8-й тур
Начало партий – 21:30 по московскому времени.
Хикару Накамура (США) – Фабиано Каруана (США)
Ян Непомнящий (Россия) – Ниджат Абасов (Азербайджан)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция)
Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Гукеш Доммараджу (Индия)
Турнирное положение: Непомнящий – 4,5, Гукеш, Каруана, Прагнанандха – по 4, Накамура, Видит – по 3,5, Фируджа – 2,5, Абасов – 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.