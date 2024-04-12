Турнир претендентов. 8-й тур. Непомнящий белыми сыграет с Абасовым, Накамура встретится с Каруаной и другие партии

Теги результаты турнир претендентов Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Алиреза Фируджа Видит Сантош Гуджрати Рамешбабу Прагнанандха Гукеш Доммараджу Ниджат Абасов Шахматы

12 апреля на шахматном турнире претендентов начнутся партии 8-го тура.

Россиянин Ян Непомнящий белыми сыграет с Ниджатом Абасовым из Азербайджана.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

8-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени.

Хикару Накамура (США) – Фабиано Каруана (США)

Ян Непомнящий (Россия) – Ниджат Абасов (Азербайджан)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция)

Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Турнирное положение: Непомнящий – 4,5, Гукеш, Каруана, Прагнанандха – по 4, Накамура, Видит – по 3,5, Фируджа – 2,5, Абасов – 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.

Расписание турнира претендентов по шахматам в Торонто

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А не 13-го числа разве 8-й тур?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий