Турнир претендентов. 8-й тур. Непомнящий белыми сыграет с Абасовым, Накамура встретится с Каруаной и другие партии

12 апреля на шахматном турнире претендентов начнутся партии 8-го тура.

Россиянин Ян Непомнящий белыми сыграет с Ниджатом Абасовым из Азербайджана.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

8-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени.

Хикару Накамура (США) – Фабиано Каруана (США)

Ян Непомнящий (Россия) – Ниджат Абасов (Азербайджан)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция)

Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Турнирное положение: Непомнящий – 4,5, Гукеш, Каруана, Прагнанандха – по 4, Накамура, Видит – по 3,5, Фируджа – 2,5, Абасов – 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.

Расписание турнира претендентов по шахматам в Торонто